HS koeajoi: Citroënin uusi C3 on värikäs pikkuauto, mutta voiko hauska olla myös toimiva?

mielletään usein arkisen tylsäksi, vaikka niin ei tarvitsisi välttämättä olla. Ehkä autonvalmistajat voisivat myös katsoa taustapeileihinsä: liian usein lukuisat eri mallit ovat tarpeettoman totisia.Miksi auto ei voisi olla toimiva ja samaan aikaan hauska?Voihan se, jos tahtoa sellaisen auton luomiseen on. Eikä hyväntuulisuuden tarvitse tarkoittaa heikkoutta. Sen pyrkii osoittamaan Citroën uudella C3-mallillaan.C3 on pikkuauto, mutta sen merkitys koko ranskalaismerkille on suuri. Auto aloittaa Citroënin suuren uudistusten aallon. Merkin muille malleille on luvassa lähivuosina samaan suuntaan kulkevaa kehitystä.Kehityksen ytimessä ovat muotoilu, yksilöllisyys, mukavuus ja modernit teknologiat.Uusi C3 on himpun verran alle neljä metriä pitkä. Uusien mittasuhteiden ansiosta se on selkeästi erottuva ja hyväntuulinen pikku kulkine.Voit tarkastella autoa eri puolilta oheista liukuria vierittämällä:Erityisesti korkea keula, pyöräkaarien muovikorostukset, mahdollisuus lukuisiin kaksiväriyhdistelmiin ja kylkien Airbump-kolhusuojat jäävät ensinäkemältä mieleen. Automaailman termein Sitikalla on haettu cross­over-lookia. Ja kyllä uusi C3 massasta erottuukin.Sisällä etupenkeillä on mukavasti tilaa myös pitkille matkustajille. Kojelauta on hansikaslokeron kohdalta muotoiltu uudelleen siten, että polvitilaa riittää paremmin.Myös takana matkustaville on saatu järjestettyä melko mukavat oltavat, vaikka auto on lyhyt. Polvitilat jäävät pieniksi, jos edessä istuu pitkä ihminen.Interiööriin voi valita neljä erilaista materiaaliteemaa, kolme niistä lisävarusteena. Tavaratila ei ole suuren suuri mutta vetää esimerkiksi kolme lentolaukkua ongelmitta. Laajennuskin onnistuu.Koeajoautossa oli valmistajan vahvempi, muistakin malleista tuttu, 110 hevosvoiman PureTech-moottori.Saatavana on myös heikompi 82 hevosvoiman versio samasta moottorista, mutta sen voimavarat jäävät taajamien ulkopuolella nopeasti tuskallisen rajallisiksi.Tehokkaampi turboahdettu kolmepyttyinen ja 1,2-litrainen moottori tarjoaa voimaa, jonka avulla C3 kulkee riittävällä notkeudella myös maanteillä ja moottoritienopeuksissa, kunhan vauhtiin pääsee.Moottori on luonteeltaan nöyrä, ja 110 hevosvoiman tehoreservi on juuri sopiva määrä tällaiseen pikkuautoon.Koeajetun manuaalivaihteiston vaihteensiirto ei ole kaikkein sujuvin, mutta moottorin pariksi saa myös Aisinin valmistaman EAT6-automaattivaihteiston.C3 etenee tämän yhdistelmän voimin näppärästi, vaikka kiihtyvyys ei luonnollisesti räjähtävää olekaan. Automaatin toiminta on vaivatonta.Moottoritienopeuksissa auto on yllättävän mukava ja hiljainen, vaikka jonkin verran tuulen suhinoita peilien tietämiltä sisälle kantautuukin.Tehokkaammassa bensiinimoottorissa on sammutusautomatiikka. Koko auto on säädetty alustaltaan jonkin verran heikompaa versiota jämäkämmäksi.Jos moottoritiellä on uria ja sivutuulta, pientä ohjaamista pitää tehdä jatkuvasti.C3:n parasta antia on kuitenkin jousitusmukavuus, joka on onnistuneen leppoisaksi suunniteltu.Esimerkiksi kaupungeissa hidastetöyssyt ylittyvät ihailtavalla helppoudella mutta silti ilman lullaamisen tunnetta. Pieni kääntöympyrä helpottaa ahtaissa paikoissa luovimista.Uuden C3:n varustetasot ovat Live, Feel ja Shine. Saatavana on runsaasti mukavuus- ja turvallisuusvarusteita, mutta esimerkiksi kaistavahti, nopeusrajoitusten tunnistus, tasanopeuden säädin ja ilmastointi ovat aina vakiovarusteita.Lisävarustelistalta voi valita myös aidon maailmanuutuuden, ConnectedCam-järjestelmän. Se on taustapeiliin sijoitettu kamera, jonka avulla voi jakaa auton ottamia kuvia ja videoita.