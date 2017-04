Auto

Työtoverini on aikeissa hankkia auton, ja se on herättänyt keskustelua monien ihmisten kanssa.



Ostaja on niin sanottuja autoihmisiä. Auto ei siis ole hänelle pelkästään väline, jolla liikutaan paikasta toiseen, vaan hän tykkää autoista.



Keskusteluissa on noussut esille, ovatko mahdolliset autovaihtoehdot järkeviä.



Se onkin mielenkiintoinen kysymys: mikä on järkevää?



Väitän, että tämän tyypin kohdalla perinteisesti ajatellen järkevä auto ei ole paras ratkaisu, vaan kannattaa panostaa järjettömämpään.



Autokauppoja suunnitteleva kaveri pohdiskeli, investoisiko hieman vanhempaan saksalaiseen premium-autoon (kiva ajaa, hyvännäköinen, kallis pitää) vai uudempaan ja tavallisempaan autoon (tylsempi ajaa, tylsän näköinen, halpa ostaa ja pitää).



Jos hän olisi rikas, hän ostaisi ehdottomasti sen saksalaisen, sillä hän pitää siitä. Se herättää hänessä myönteisiä tunteita ja omistamisen halua.



Ongelma on siinä, että niin hänellä kuin suurimmalla osalla suomalaisista ei ole rahaa ostaa sitä mitä huvittaa.



Monen keskusteluun liittyneen työkaverin mielestä homma olikin selvä: ole järkevä ja ota se uudempi ja taloudellisempi.



Sillä mitä järkeä on ostaa kalliimpi, ajetumpi, vanhempi ja tällä tavalla vikaherkempi auto, jos on mahdollisuus samalla rahalla tai jopa halvemmalla nauttia huolettomista kilometreistä?



Olen päinvastaista mieltä. Saksalaisauto olisi tälle tyypille nimenomaan järkiostos.



K un ryhdytään perustelemaan asioita järjellä, järki typistyy liian usein taloudelliseksi ajatteluksi. Sama toimii autojen lisäksi muillakin elämän osa-alueilla, vaikkapa asuntokaupoilla.



”Mitä järkeä on asua Helsingin keskustassa kalliilla, kun laitakaupungilla voisi asua paljon halvemmalla?”



Vastaansanominen tällaiseen kysymykseen on hankalaa. Lisäksi silloin saattaa pelätä kuulostavansa huikentelevalta ja pinnalliselta elitistiltä – maksaa nyt turhasta asiasta ylimääräistä.



Helposti unohtuu, että vaikka edellä mainitun kaltaiset investoinnit vievät rahaa, ne tuovat iloa.



Iloa taas ei voi mitata. Siksi sen järkevyyttä on hankalaa perustella.



Jos ihminen tykkää autoista, hän saa iloa kulkuvälineestään joka kerta, kun hän ajaa sillä. Aamulla työmatka on verrattomasti mukavampi, kun sen taittaa itselleen miellyttävässä autossa.



Hän nauttii siitä, kun pesee autonsa ja imuroi ja puunaa sen kiireestä kantapään.



Hän ihailee pihalla tai kadulla autoaan ja tuntee omistamisen riemua uudesta, hienosta lelustaan.



Tämä kuulostaa varmasti monen ihmisen korvaan keskenkasvuiselta ja hölmöltä. Näin ajattelevilla ei kuitenkaan ole asiaa autointoilijoiden keskusteluun.



Kaikki nimittäin eivät ymmärrä rahan tuhlaamista autoon samalla tavalla kuin toiset eivät ymmärrä, miksi joku haluaa kuluttaa valtavan määrän rahaa matkustamiseen, ruokaan, konjakkeihin, vaatteisiin tai uuteen iPhoneen.



Ilo ja tyytyväisyys ovat asioita, joille on hankalaa laittaa hintalappua.



Mutta eikö ole järkevää pyrkiä olemaan mahdollisimman iloinen? Sehän johtaa hyvinvointiin.



Tyytyväisyys, ilo ja hyvinvointi eivät kuitenkaan aina ole sama asia kuin edullisuus, taloudellisuus ja rahallisen edun maksimointi.



(Tämä kannattaisi pitää mielessä muuten isommissakin asioissa kuin autokaupoilla, esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa.)



Kaiken tämän vuoksi ohjeistin autokauppoja suunnittelevaa työkaveriani ehdottomasti panostamaan järjettömyyteen. Se on hänelle kaikista järkevin ratkaisu.



Jose Riikonen on autoista kirjoittava HS:n avustaja ja vapaa toimittaja.