Tavallisten perheautojen kevyesti urheilullisemmissa malleissa on pieniä eroja

on hyvä perheauto? Se ei saa olla liian iso eikä liian pieni, vaan sekä tiivistahtiseen kaupunkiajoon että leppoisemmille matkoille soveltuva kompakti kulkine.Ovia pitää tietenkin olla viisi, jotta käytettävyys on kunnossa. Sisällä tilaa pitää ehdottomasti olla tarpeeksi, mutta toisaalta se ei saa kasvattaa autoa ulkoapäin liikaa. Tavaratilaan tulee olla helppo pääsy, ja sen on oltava laajennettava.Moottorin odotetaan tietenkin olevan taloudellinen, ja auton kokonaisluotettavuuden hyvällä tolalla.Mutta jotta auto ei olisi aivan tylsyyden perikuva, olisi jouhevaa voimaakin hyvä olla tarvittaessa tarjolla. Tähän vaikeaan yhtälöön on kuin onkin ratkaisu: tavallisten perheautojen kevyesti urheilullisemmat mallit.Autoa ostaessa ratkaisee tietenkin myös raha. Upouuden auton uutuushehku ei valitettavasti kestä kauaa, ja ensimmäisten vuosien aikana auton arvosta rapisee tuntuvasti pois. Houkutus vain vähän käytetyn auton hankintaan onkin siksi perusteltu.Parin vuoden ikäisestä autosta niin sanotut kalleimmat kilometrit on jo ajettu pois, mutta luotettavuus edelleen tallella. Takuukin saattaa olla vielä voimassa, kunhan ensimmäiset huollot on suoritettu asianmukaisesti.Keskihintaisten, luotettaviksi tiedettyjen automallien ­ryhmään osuu kolme perusautoa, joista on ollut saatavana myös tavallista sporttisemmat versiot.Nyt näiden parisen vuotta vanhojen mallien hinnat ovat laskeneet jo noin 25 000 euron paikkeille, mutta takuun pitäisi edelleen olla voimassa.Hyundai i30 Turbon, Kia Ceed GT:n ja Nissan Pulsar DIG-T 190:n ostaminen käytettynä saattaa siksi houkuttaa. Millaiset autot ovat kyseessä?Hyundain i30 on kypsynyt mallina jo siihen ikään, jossa lastentaudit on kitketty tehokkaasti. Jäljelle jää hyvää perusosaamista, joka perusmalleista jättää ehkä hieman kylmäksi, mutta kuitenkin toimii arjessa mukisematta.Auto onkin loistanut pitkän aikavälin luotettavuustesteissä. Viiden vuoden takuu lisää luottamusta siihen.Kia Ceed on ollut markkinoilla jo kymmenisen vuotta. Kian kevytsportti on järkevä GT eli Grand Tourer: kompromissi suorituskyvyn, mukavuuden ja tilojen suhteen.Paikaltaan kiihtyvyyden sijasta Kia on keskittynyt ohituskiihtyvyyteen, ja onnistuneen vaihteensiirron myötä ohittaminen onkin joustavaa. Peräti seitsemän vuoden takuu on kolmikon pisin.Nissan Pulsar on tämän ryhmän tuorein malli, mutta sen juuret ovat kaukana menneissä Cherry, Sunny ja Almera -malleissa. Niiden luotettavuus oli tunnettua. Nissanin turboahdettu sportti-Pulsar kulkee pirteästi laajasti vääntävän moottorin ansiosta, vaikka manuaalivaihteiston käytön sujuvuus ei vakuutakaan. Nissanin kolmen vuoden takuu jää tässä ryhmässä hännille.Kun kompakti perheauto varustetaan nykyaikaisella, 1,6-litraisella suoraruiskutusbensiiniturbolla, on luvassa tavallista rivakampaa kulkua.Ajamisen vaivattomuutta alleviivaa kaikissa näissä autoissa moottoreiden huippuvääntö, joka on käytettävissä todella joustavasti. Noin 1400 kilon autoa ei ole näillä eväin mikään ongelma siivittää vauhdikkaampaakaan matkaan.Sataseen sutaistaan noin kahdeksassa sekunnissa, tai jopa nopeammin, mikä on perheautolle aivan kelvollinen lukema.Käytännössä ohituskiihtyvyys ja sitkeys ovat useimmin tarvittavat, peruskäyttöä helpottavat ominaisuudet, ja ne ovat kaikissa näissä autoissa kunnossa.Puhtaasti lukujen valossa pätevin kolmikosta on Kia. Esimerkiksi sen huippunopeus asettuu lukemaan 230 km/h, missä on Suomen teille roimasti liikaakin vauhtia.Hitain autoista on Hyundai, mutta sen ajo-ominaisuudet ja mukavuus ovat parhaiten tasapainossa.Nissan taas loistaa taloudellisuudessa. Pulsar kulutti koeajon aikana keskimäärin 6,4 litraa bensiiniä sadalla, kun Hyundai nieli sitä 7,5 litraa ja Kia peräti yli 8,0 litraa.Kypsiä ajo-ominaisuuksia ja tasaista suoritusta sekä luotettavuutta arvostava päätyy todennäköisimmin Hyundaihin, kun urheilullisuutta, nuorekkuutta ja pitkää takuuta arvostava valinnee Kian.Nissan on taloudellisuutta, sitkeää moottoria ja aavistuksen muita parempia tiloja painottavan valinta. Se on myös joukon edullisin.