HS koeajoi: Uusi Kia Rio on astetta aikuisempi

Auto

Automaailman

Kuinka ulkomuoto muuttuu?

Pärjääkö Riolla arjessa?

uutuudet noudattavat usein muotimaailmastakin tuttua sykliä, jossa tuttuja ideoita toistetaan tasaisin väliajoin. Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudelleen, riittää kun kierrättää hyväksi havaitun perusidean tarpeeksi taidokkaasti.Tämä pätee tänä päivänä erityisen hyvin ns. B-segmentin nelimetrisiin hatchback-pikkuautoihin, jotka ovat Euroopassa tällä hetkellä kuumaa kauppatavaraa.Pikkuautoluokka on perin kilpailtu, sillä siinä kisaavat monet pitkäikäiset ja erinomaisiksi vuosikymmenten varrella hioutuneet mallit, kuten esimerkiksi Ford Fiesta, Opel Corsa ja VW Polo. Mutta vanhojen tekijöiden rinnalle pyrkii myös uusia tulokkaita, jotka koettavat luoda vanhoista ja toimiviksi havaituista aineksista jotain tuoretta. Tähän ryhmään kuuluu myös uusi ­­Kia Rio.Vaikka Riosta saapuu nyt markkinoille neljäs sukupolvi, on se ryhmässään suhteellisen uusi tulokas. Kyntensä se on kuitenkin jo näyttänyt.Viime vuonna Rioa myytiin yhteensä lähemmäs puoli miljoonaa kappaletta, ja kaikkiaan sen on hankkinut 2000-luvulla peräti kaksi ja puoli miljoonaa asiakasta.Suomessakin autoa on yli 10 000 kappaletta. Viime vuonna niistä myytiin vajaa neljäsosa. Edulliset, mutkattomat perusautot ovat suosittuja, varsinkin kun autossa on pitkä takuu.Nyt Rio uudistuu lähes täydellisesti. Uusia osia on noin 90 prosenttia. Uudet muodot luotiin Kian designkeskuksissa Saksassa ja Kaliforniassa. Keulaan saatiin pirteyttä muokkaamalla etupuskurin, sumu- ja ajovalojen sekä etumaskin suhteita. Puolitoista senttiä aiempaa pidemmän Rion perä on huomattavan pysty, takalasi on lähes pystysuorassa ja peräylitys lyhyt.Kylkiin muodostuu tasainen pinta ja suora, vakaa vyötärölinja. Lisäksi pieni madallus korkeudessa ja sentin pidempi akseliväli tekevät Riosta entistä menevämmän näköisen. Jopa 1980-luvun villinneet hatchback-vaikutteet ovat vahvasti aistittavissa, toisaalta kokonaisuus on aikuisempi.Sisätiloissa ergonomiaa on parannettu ja muunnettu kuljettajakeskeisemmäksi. Vaakasuuntaisin linjoin piirretyt muodot luovat avaruuden tunnetta, vaikka pikkuauton sivusuuntainen tila on luonnollisesti selkeästi rajallinen. Edessä mahtuu kuitenkin kaksi raavastakin miestä istumaan vierekkäin ilman epämukavaa hartiakontaktia.Jalkatilaa on edessä hyvin, mutta takaistuin on autoluokan mukaisesti huomattavasti tiivistunnelmaisempi. Monelle takaistuin toimiikin ensisijaisesti ostosten kuljettamiseen.Kori on kuitenkin trendinmukaisesti aiempaa vääntöjäykempi ja siksi kevyempi, joten auton omapaino on saatu pysymään kurissa.Uuteen Rioon voi Suomessa valita ainakin 1,0-litraisen, turboahdetun T-GDI -moottorin kahtena tehoversiona (100 ja 120 hevosvoimaa) sekä 1,2-litraisen vapaasti hengittävän MPI-bensiinin (84 hv) ja 1,4-litraisen turbodieselin (90 hv). Tärkein moottoreista on ehdottomasti uusi kolmesylinterinen T-GDI. Siitä oli koeajossa ärhäkämpi, 120-heppainen versio.Moottorissa on mukavasti puhtia, mutta aivan parhaiden kilpailijoidensa, esimerkiksi Fordin ja Peugeotin, tasolle se ei vielä yllä. Litrainen moottori pitää houkutella ensin noin 1500 rpm käyntinopeudelle, minkä jälkeen meno alkaa sille paremmin maittaa, ja Rio taittaa matkaa jouhevammin.100-heppaisen moottorin yhteydessä on viisiportainen manuaali, jota on onneksi vaivaton käyttää, sillä sujuva liikkuminen vaatii ahkeraa vaihtamista. Tehokkaamman, 120 hevosvoiman T-GDI:n yhteydessä saa kuusiportaisen manuaalin. Yhdistelmästä pitää maksaa pari tuhatta euroa lisää. Muutoin uuden Rion hinnat alkavat 15 591 eurosta. Varustetasot ovat LX, EX ja TX.