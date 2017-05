Fiat Chrysler kutsuu 1,25 miljoonaa pickupia korjaukseen – ohjelmistovika vaikuttaa turvatyynyihin ja -vöihin

Auto

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Autonvalmistaja Fiat Chrysler ilmoitti perjantaina takaisinkutsusta, joka koskee maailmanlaajuisesti yli 1,25 miljoonaa ajoneuvoa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Autonvalmistajan mukaan autot vaativat ohjelmistopäivityksen, joka korjaa muun muassa turvatyynyihin liittyvän vian. Yhtiön mukaan ohjelmistovika on liitetty kolareihin, joissa yksi ihminen on kuollut ja kaksi loukkaantunut.



Ohjelmistoon liittyvä vika on saattanut kolaritilanteessa kytkeä autojen sivuturvatyynyn sekä turvavöiden esikiristimet väliaikaisesti pois käytöstä. Takaisinkutsu koskee noin miljoonaa Ram 1500 ja 2500 -merkkistä pickupia, jotka ovat vuosimallia 2013–2016. Lisäksi takaisinkutsun piirissä on Ram 3500 -pickupeja.



Suurin osa takaisinkutsusta koskee Yhdysvaltoihin rekisteröityjä autoja. Kanadassa autoista on yli 200 000, Meksikossa yli 20 000, kun Yhdysvaltojen ulkopuolella autoja on vain noin 20 000.