Ajamisen juhlaa: Testasimme kahta urheiluautoa, jotka hankkiakseen ei tarvitse olla miljonääri

Auto

Urheiluautot

Autokaksikko

Miltä ratin takana tuntuu?

Onko moottoreissa potkua?

Entä käytännöllisyys?

Toyota

mielletään usein typerryttävän kalliiksi luksustuotteiksi. Mutta poikkeuksiakin on, myös raskaasti autoverotetussa Suomessa.Noin 45 000 eurolla saa omakseen kaksi mainiota urheiluautoa: upouuden Mazda MX-5 RF:n tai kevyesti uudistellun Toyota GT86:n.ei taivu lapsiperheiden arjen pyörittämisen avuksi tai edes kunnon kauppakassiksi. Nämä sporttipelit on suunniteltu puhtaasti ajamisesta nauttivien iloksi. Miten japanilaisvalmistajat ovat tavoitteessaan onnistuneet?Ensimmäisenä huomio kiinnittyy ulkomuotoon. Urheiluautoille tyypillinen matala ja leveä olemus sekä kaksiovisuus erottavat kaksikon tavallisten harmaiden autojen massasta. Sekä Mazda että Toyota herättävät ohikulkijoiden ja muiden autoilijoiden huomion.Silti kummatkin ovat kooltaan järkeviä, Mazda erityisen pienen kokonsa vuoksi jopa sympaattinen ilmestys.Alla voit tarkastella Mazdaa eri kulmista:Toyota on muodoiltaan hivenen aikuisempi, puhdaslinjainen urheiluauto.Massasta erottuvalla autolla ajamisessa on myös sosiaalinen puolensa, sillä autoista kiinnostuneet tulevat helposti juttelemaan.Mazdan hallintalaitteet on sijoiteltu hyvin. Ratin etäisyyssäätö olisi hyvä lisä, mutta sen puut­tuminen haittaa yllättävän vähän. Napakan ja lyhytliikkeisen vaihteiston tuntuma ansaitsee kiitettävän arvosanan. Toyotan etuistuimet ovat kerrassaan mainiot ja tukevat, mutta säätöjä saisi olla enemmän.Takapenkit ovat käytännössä turhat, kauppakasseillekin epäkäytännölliset käyttää. Myös Toyota kärsii ratin säätöjen vajavuudesta.Ajoasennosta saa kuitenkin lopulta hyvän, ja tilaa riittää pitkillekin ajajille. Manuaalivaihteisto toimii sujuvasti.Urheiluauton ajotuntumassa on tärkeintä yhteys autoon ja sen liikkeisiin. Siinä Mazda MX-5 onnistuu hienosti. Kaksipaikkaisessa autossa istutaan lähellä taka-akselia, joten pienetkin perän liikkeet tuntuvat välittömästi vartalossa. Kepeä 1 045 kilon omamassa tekee Mazdasta herkkäliikkeisen ja ketterän.Hieman suurempi, 2+2-paikkainen Toyota GT86 painaa 1 315 kiloa. Vastapainoksi siinä on enemmän tehoa, tasan 200 hevosvoimaa.Autossa istutaan ­alhaalla lähellä tienpintaa, eikä näkyvyys ulos ole kovin ­onnistunut. Toisaalta auton ohjautuvuus mutkiin on lähes mikroautomaisen tarkka ja nautittava.Mazdan jousitus on Toyotaa mukavampi. Kääntöpuolena sen käytös ääritilanteissa ei ole sporttisemman GT86:n tasolla.Toyotassa häiritsee rengas­melu, joka on suuremmissa nopeuksissa jo häiritsevää. Jopa pienimmät hiekanjyvät ropisevat kuuluvasti pyöränkaarien sisällä.Alla voit vertailla autojen rattinäkymää. Vasemmalla Toyota, oikealla Mazda:Molemmissa autoissa konepellin alta löytyy kaksilitrainen ja nelisylinterinen moottori. Mazda käyttää perinteisempää rivimoottoria, josta on viritetty 160 hevosvoiman teho. Se on nykymittapuulla varsin maltillinen lukema, mutta auton keveyden ansiosta sataseen päästään 7,4 sekunnissa.Mikäli Mazda löytää tiensä moottoriradalle tai Saksaan, huippunopeutta pitäisi löytyä 215 kilometriä tunnissa.Toyota jää Boxer-moottorinsa voimin hiuksenhienosti kiih­tyvyydessä, mutta huippu­nopeutta on vastaavasti enemmän tarjolla. Suomen teillä erot ovat käytännössä merkityksettömät.Alla olevassa kuvassa voit verrata autojen moottoreita. Vasemalla Toyota, oikealla Mazda:Kevyiden ja pienten autojen kulutus jää alhaiseksi – pääkaupunkiseudulla bensiiniä paloi Mazdassa hieman alle seitsemän litraa satasella, Toyotalla sekalaisessa ajossa tasan seitsemän litraa.Kaksipaikkaisessa Mazdassa ei ole edes varsinaista hansikas­lokeroa. Tavaratila on kooltaan vain 127 litraa, mutta se on muotoiltu mukavan syväksi.Toyotan tavaratila on selkeästi suurempi, 223-litrainen, mutta silti varsin pieni. Tässä suh­teessa molemmat ovat ur­heiluautomaisen epäkäytännölliset.Suurin ongelma MX-5:ssä ­tulee suljetun kovakaton kurittamasta sisätilasta. Jo tavallinen kangaskattoinen malli on pidemmälle kuljettajalle ahdas, mutta kovakaton kanssa sisätilat ovat vieläkin niukemmat korkeussuunnassa.Katon voi avata 10 km/h nopeuteen saakka, toiminto kestää noin 14 sekuntia. Käsikäyttöinen kangaskatto on sel­keästi no­peampi avata ja sulkea. Kovakatto lisää Mazdan hintaa noin 3 000 eurolla ja massaa 45 kilolla.Samalla auton olemus muuttuu linjakkaan coupén ja puoliavonaisen targan sekoitukseksi. Avattava katto lisää fiilistä selvästi, ja MX-5 sopiikin urheilullisen ajon lisäksi leppoisaan nautiskeluun.Autojen mittaristojen eroja voit tarkastella alla, vasemmalla Toyota, oikealla Mazda:on perinteinen, kovakattoinen coupé. Auton parasta antia onkin sen klassisen näyttävä muotoilu, joka kestänee myös aikaa.Lisäksi GT86:n ajo-ominaisuudet ovat miellyttävän tasapainoiset, auton hallittavuus on urheiluautolle sopivan ennakoitavaa. Silti Toyotalla voi ajella myös leppoisaa viikonloppu­ajelua, jos mukavuus ei ole ensisijainen valintakriteeri.Mukavuutta lisäämään Toyotaan saa noin 1 600 eurolla kuusiportaisen automaattivaihteiston, joka tosin hieman hidastaa auton menohaluja.Autojen rengasprofiileita voit vertailla alla, vasemmalla jälleen Toyota, oikealla Mazda: