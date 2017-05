Auto

Rengasvalmistaja: Kulunut rengas voi olla uutta rengasta turvallisempi – näin vastaa Autonrengasliitto

Joka kesän

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaytetty-rengas-voi-olla-uutta-parempi--jopa-pahasti-kuluneena/JTMqKSSY?_ga=2.56269480.2019842910.1495443443-1259152025.1491980285

Michelin

Michelinin

Autonrengasliiton