HS koeajoi halpisauton luksusversion – näin kulkee Dacia Sandero

Millainen ajaa?

Millaiset varusteet?

Millainen arkikäytössä?

tehtävänä on kuljettaa moottorin voimin ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen. Kuluttajien vaatimusten kasvaessa moni nykyauto on karannut hyvin ylelliseksi ja tekniseksi, jos sitä vertaa alkuperäiseen tarkoitukseen.Vastaliikkeenä huippumoderneille ja monimutkaisille autoille on esimerkiksi Renaultin alla toimiva Dacia. Mutta riittääkö Dacia Sanderon kaltainen edullinen auto todellisuudessa nykypäivän kulkuvälineeksi?Koeajettu reilut 15 000 euroa maksava Stepway-malli on Dacian mittapuulla varsin ylellinen. Menoa helpottaa tavallista korkeamman maavaran lisäksi esimerkiksi ­­Easy-R -nimellä kulkeva automaattiseksi robotisoitu manuaalivaihteisto. Muiden vastaavien automaattivaihteistojen tavoin meno vaatii totuttelua, sillä eteneminen on aluksi hieman kulmikasta ja kiihtyvyys tökkivää.Kevyen, noin 1 100 kilon ­painoisen, auton suorituskyky on kankeasta vaihteistosta huolimatta kelvollinen. Renaultilta lainattu 898-kuutioinen ja 90-­hevosvoimainen turbomoottori on moderni ja sopii autoon hyvin. Myös kulutus jää kohta­laiseksi: pääkaupunkiseudulla bensiiniä paloi noin 6,5 litraa satasella.Varusteita on tarjolla hintaan nähden yllättävän runsaasti. Stepway-malli sisältää automaattivaihteiston lisäksi esimerkiksi ilmastoinnin, vakionopeudensäätimen, ison kosketusnäytön, peruutuskameran sekä navigaattorin. Suomenkielisen navigaattorin käyttö on hintaluokkaan nähden suorastaan ilahduttavan ripeää ja helppoa.Sisätiloihin laadun tuntua on haettu esimerkiksi nahkaverhoillulla ohjauspyörällä. Se on muuhun sisustaan verrattuna hyvä valopilkku, mutta ei kuitenkaan pelasta sisustan yleisesti muovista fiilistä.Tavanomaista korkeampi yli 200 millin maavara tuo Daciaan pientä crossover-henkisyyttä. Helmojen, lokasuojien ja puskureiden muovilevikkeet tekevät ulkonäöstä tavallista mallia jämäkämmän.Stepway hoitaa auton tehtävän, eli paikasta toiseen liikkumisen, varsin mallikkaasti. Korkeaan autoon on lisäksi helppo astua sisään. Edullinen hinta aiheuttaa erinäisiä lieveilmiöitä, joista suurimpaan osaan kuitenkin tottuu varsin nopeasti.Autossa on hintaluokkaan nähden varsin kookkaat sisätilat. Takaistuimella on yllättävän mukavasti tilaa varsinkin korkeussuunnassa, joten myös aikuiset mahtuvat matkustamaan takapenkeillä. Lisäksi tavaratilaa on 320 litraa.Suurin pettymys löytyy etuistuimista: ne eivät tarjoa juuri ollenkaan tukea kuljettajalle. Vähänkin pidemmän matkan ajaminen aiheuttaa herkästi jalkojen kipeytymistä. Myös ajoasento jää kompromissiksi ratin etäisyyssäädön puuttumisen vuoksi. Heikko ergonomia voi osoittautua joillekin ostajille kynnyskysymykseksi.Edullinen hinta näkyy lisäksi auton rakenteissa. Esimerkiksi takaluukun sulkemisesta seuraa äänekäs rämähdys, eivätkä ovet sulkeudu totutun tukevan tumahduksen saattelemana. Myös rengasmelu on auton kokoluokkaan nähden kohtalaisen voimakasta.Kokonaisuutena Dacia tuntuu osittain vanhahtavalta, mutta toisaalta sen saa vastaavan kokoisen käytetyn merkkiauton hinnalla. Sen ostamiseen ei myöskään liity käytetyn auton epävarmuustekijöitä.