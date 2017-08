Auto

Koeajoimme uuden Nissan Micran, joka on muuttunut perusteellisesti – näin auto kulutti 900 kilometrin testissä

N issan

Mikä Micrassa muuttuu?

Onko voimaa tarpeeksi?

Micra on yksi niistä automaailman legendaarisista malleista, jolla on takanaan jo usean vuosikymmenen historia. Varhain vuonna 1982 syntynyt Micra on käynyt läpi useita uudestisyntymisiä.Alkuperäisestä yksinkertaisen kulmikkaasta pikkupäristäjästä siirryttiin pulleanpyöreisiin, mummoankkamaisiin linjoihin, sitten hieman menevämpien muotojen malliksi ja lopulta aivan uudeksi ilmestykseksi. Metamorfoosi on kuin vaatimattomasta toukasta kauniiksi perhoseksi ikään.Mahtaako uusimmasta Micrasta nyt kuoriutua aito katseen vangitseva päiväperho autonostajien silmissä?Siihen Nissan ainakin pyrkii, niin suuri ero uudistuksessa nähdään.Tähän kysymykseen olisi helpompi vastata listaten ne asiat, jotka eivät ole muuttuneet. Mutta vaikka Micra kasvaa ulkomitoiltaan rutkasti, on se edelleen selkeästi kaupunkiin parhaiten soveltuva pikkuauto.Micran kokonaispituus on nyt hitusen alle neljä metriä, aivan kuten suurella osalla tärkeimpiä kilpailijoita. Mittaa on tullut runsaasti lisää, ja samalla akseliväli kasvanut yli seitsemän senttimetriä, mikä on aidosti saatu hyödynnettyä parempina sisätiloina. Tämän huomaa etenkin etupenkeille istuessa.Käytännössä tilat riittävät kahdelle aikuiselle ja kahdelle pienelle lapselle hyvin, kaikki siitä enemmän vaatii jonkin verran istumamukavuudesta tinkimistä. Sisätiloissa on painotettu nimenomaan eurooppalaista, kypsempää makua, hieman toisin kuin Japanissa ollaan totuttu. Tätä alleviivaa päivän avainsana personalisointi.Micraan voi valita lukuisten eri ulkovärivaihtoehtojen lisäksi kolme eritasoista pakettia, joilla autosta voi halutessaan muokata omaa makuaan parhaiten miellyttävän. Raikasta kontrastia luovat monet väriyhdistelmät kertautuvat myös sisällä.Koeajoautoomme oli valikoitunut harmaa metalliväri sekä sisä- ja ulkopuolen oranssit tehostevärit, jotka nostivat auton perushintaa noin 1 700 euron verran. Halutessaan ne voi myös olla ottamatta. Joka tapauksessa Micran ulkomuoto ja sisätilat ovat nyt edeltävää mallia miellyttävämmät, eli tämäkin seikka muuttuu.Nissan tarjoaa Micraan kolmea eri moottoria, kahta bensiiniä ja yhtä dieselvaihtoehtoa. Hybridiä, kuten esimerkiksi Toyotalla tässä kokoluokassa, ei ole saatavana.Yleisimmäksi moottoriksi noussee pieni turboahdettu, kolmesylinterinen ja 0,9-litrainen Renaultin puksutin. Sen käyntiääni on Micrassa hauskan persoonallinen, ja myös voimavarat (90 hv, 140 Nm) riittävät kuljettamaan kevyttä autoa mukavan vaivattomasti. Moottorin voimat jakautuvat kuitenkin hieman epätasaisesti käyntialueella, mistä johtuen kiihdytettäessä tuntee ajoittain pientä puutumista vauhdin kasvussa.Auton ajo-ominaisuudet ovat positiivinen yllätys myös pidemmässä matka-ajossa. Micran pyöräntuennat on suunniteltu uudelleen sekä edessä että takana, ja kori on entistä jäykempi.Muutokset tuntuvat vakaana kulkuna niin suorilla kuin mutkaisillakin teillä, ja Micraa on miellyttävä ajaa myös hieman aktiivisemmin. Jousituksessa usein esiintyvää harmillista, liiallista pintakovuutta Micrassa on vain nimeksi. Myös äänieristystä on parannettu, mutta Suomen karkeilla asvalteilla renkaat kumisevat silti suuremmissa nopeuksissa harmillisesti sisälle.Ajoimme Micralla lähes 900 kilometrin testirupeaman monenlaisilla teillä ja useilla nopeuksilla. Keskinopeudeksi muodostui 58 km/h, ja testin aikana Micra kulutti keskimäärin 5,9 litraa sadalla. Mikäli ajaa enemmän kantateillä 80 km/h nopeudella ja kaupungeissa, kulutus laskee helposti lähemmäs litran verran.Micran varustetasot ovat Visia, Acenta, N-Connecta ja ylin Tekna, joka oli myös koeajon varustetaso.