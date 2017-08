Auto

Eikö Volvo-mies nähnyt minua, 190-senttistä pyöräilijää punaisessa paidassa?

on läm­min, ja maan­tie­pyö­rän mit­tarin mu­kaan matka taittuu mukavasti kolmeakymppiä. On hiljaista, vain renkaat hyrräävät sileällä asvaltilla.Mutta aavistan kyllä, mitä kohta tapahtuu. Tällä tiellä niin käy melkein aina: vaikka tilaa on, joku autoilijoista meinaa väkisin ajaa päälleni. Viimeksi se oli maitoauto, sitä edellisellä kerralla hurjasti kaahannut nainen.Tänään se on mies sinisellä maasturi-Volvolla. Volvo tunkee ahtaassa paikassa rinnalle, ja auton sivupeili sujahtaa muutaman kymmenen sentin päästä kyljestäni. Auton perään kiinnitetty venetraileri kulkee vielä vähän lähempää.Olen taas kerran onnekas. Tuulenpuuska ei työnnä pyörääni Volvon eteen, eikä tienreunassa ole kiviä tai koloja, joita pitäisi väistää. Volvo ja vene katoavat mutkan taakse.Volvo-mies teki niin kuin teki? Ehkä hän ei nähnyt minua, 190-senttistä pyöräilijää punaisessa paidassa keskellä kesää?Tai ehkä hän ei tunne liikennesääntöjä? Tiedoksi Volvo-miehelle: lain mukaan sinulla on varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan. Kävelijöille, mopoilijoille ja pyöräilijöille pitää aina jättää turvallinen tila. Monessa maassa, jossa liikennekulttuuri on Suomea aggressiivisempaa, tämä asia osataan paremmin.syy on vaihtoehto kolme: Volvo-mies ei liiku juuri muuten kuin Volvollaan. Hän ei ymmärrä liikennettä kuin omasta näkökulmastaan. Ja siitä saa alkunsa moni sekoilu, vaaratilanne ja liikenneraivo.Eri rooleissa liikenne näyttää aina vähän erilaiselta. Kun ulkoilutan koiraa, tärkein tehtäväni on katsoa, ettei koira vedä itseään pyörä- tai autotielle tai muuten häiritse ketään. Jos hölmöilen, koiralle käy huonosti.Kun pyöräilen, tehtäväni on varoa kaupungissa koiria, lapsia, mummoja ja autoja. Jos hölmöilen pyörällä, loukkaan todennäköisesti itseni.Mutta jos hölmöilen autolla, telon todennäköisesti aina jonkun sivullisen. Kenties lopullisesti.Tällä kertaa erityisen onnekas oli myös Volvo-mies.Kirjoittaja on HS:n toimittaja. esa.lilja@hs.fi