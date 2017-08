Auto

Uusi Fiat Tipo on kuin italialainen halpisviini – edullinen, mutta toimii

Muistatteko

Millainen ajaa?

Millainen sisältä?

Ostanko?

vielä Fiat Tipon? Vuosina 1988-1995 myynnissä ollut kulmikas ilmestys ei ollut kaunis, mutta voitti Euroopan vuoden auton tittelin heti 1989.Nyt Tipo tulee taas ja yrittää tarjota paljon autoa pienellä rahalla. Vuoden autoksi tästä Tiposta ei valitettavasti ole. Hinta on kuitenkin kokoluokassaan lyömätön: hatchback-malli 95 hevosvoiman bensakoneella maksaa vain 16 900 euroa, ja perusmallin farmarikin on vain tonnin kalliimpi. Sedan-mallia ei tuoda Suomeen.Katso Fiat Typo eri puolilta.Nätisti muotoillulla Tipolla on nyt iso työ voittaa ostajien sydämet takaisin, sillä Fiat on jäänyt Suomessa aivan marginaaliin. Viime vuonna uusia Fiat-henkilöautoja rekisteröitiin vain 221 kappaletta.Tipolla on yksi iso ongelma. Sitä on tylsä ajaa.Tipon ohjaus on kohtuullisen tarkka ja ainakin isommissa moottoreissa on puhtia arkitarpeisiin, mutta se jokin puuttuu. Koeajomallissa oli tehokkain 1.6 litran dieselmoottori, jonka kaveriksi saa ainoastaan automaattivaihteiston. Se on hiomaton. Auto tuppaa helposti rynnimään liikennevaloista.Maantiellä voi sitten jo jakaa kehuja. Jousitus on mukavan pehmeä ja auto nielee töyssyt hyvin. Lisävarusteena saatava mukautuva vakionopeudensäädin ja automaattinen hätäjarrutus toimivat myös erinomaisesti. Järjestelmä seuraa siis etäisyyttä edellä ajavaan ja koeajossa moottoritiellä auto reagoi eteen puikkaavaan tuuriohittajaan nopeasti.Autolle ilmoitettu 3,9 litran yhdistetty kulutuslukema kyllä ihmetyttää. 550 kilometrin seka-ajossa Tipo nieli dieseliä 6,5 litraa sadalla.Ohjaamo on yksinkertaisen siisti ja kytkimet ovat hyvin käden ulottuvilla. Sisusta on tasaisen edullinen, mutta harmiton. Kalliimman Lounge-mallin verhoilu on jo aivan laadukas.Tipo on varsin tilava, ja korkeaan penkkiin on huonojalkaisenkin helppo kömpiä. Tavaratila farmarissa on hyvä - 550 litraa - ja myös raskaita esineitä on helppo lastata. Takapenkillä on tilaa jaloille ja päälle.Kosketusnäyttö on hieman vanhanaikainen, mutta toimii. Älypuhelimenkin kanssa se tulee nopeasti juttuun.Sitten moitteita.Jäykästi naksahtava vilkunviiksi on niin brutaali rämpylä, että sen suunnittelija lienee oppinut työstämään kovamuovia aikanaan Jugoslaviassa. Itämarkkinoilla alkuperäistä, vanhaa Tipoa tehtiin Zastava-merkillä jopa vuoteen 2008 asti.Lisävarusteena saatava ajovalojen hämärätunnistin himmentää myös kosketusnäytön. Oikein hyvä, mutta näyttö voisi myös kirkastua uudestaan, kun päiväsaikaan ajaa tunnelista ulos. Tunnistimen viive on käsittämättömän pitkä, 15 sekuntia.Kuljettajalle tarjoillut varoitusäänet ovat todella kimeitä. Navigaattori varoittaa nopeuskameroista niin, että uneliaampi kuski pomppaa kattoon, eikä turvavyötä kuvittelekaan jättävänsä auki. Hyvä tietysti näin.Tällaiset pienet yksityiskohdat muistuttavat, että Tipo on ennen kaikkea halpa auto.Farmari-Tipo ajaa asiansa pienen perheen autona. Luokkansa paras se on kuitenkin vain hinnassa.Lisävarusteita rohmuamalla hinta alkaa nousta tasolle, jossa Tipon on vaikea kilpailla. Yli 20 000 euron hintaluokassa muut vaihtoehdot, kuten Opel Astra ja Seat Leon ovat yksinkertaisesti hauskempia ajaa ja laatuvaikutelmaltaan parempia.Tipo on kuin Alkon budjettilinjaston italialainen kyykkyviini. Tekee kaiken, minkä lupaa, mutta erotiikkaa ei sovi odottaa.