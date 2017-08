Huippuunsa viritetty rata-Porsche on äänekäs stressinpoistolaite – ”Jarrupoljin on sitä varten, että pystyy säätelemään vauhtia”

Auto

Huippuunsa viritetty rata-Porsche on äänekäs stressinpoistolaite – ”Jarrupoljin on sitä varten, että pystyy sä

Ferdinand Porsche syntyi

Sodan

1960-luvun puoliväliin tultaessa

Vaikka Porsche 911

Markkula on jo vuosien ajan

http://www.hs.fi/aihe/autotallien-aarteet/