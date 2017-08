Auto

50 arvoitusta autoista: Testaa autotietämyksesi HS:n suuressa – ja vaikeassa – autovisassa

Mersu

http://www.hs.fi/autot/art-2000002920914.html

http://www.hs.fi/autot/art-2000002873144.html

http://www.hs.fi/autot/art-2000002917881.html

http://www.hs.fi/autot/art-2000005035550.html

, Volga vai Volvo? Daewoo, Fiat vai Sitikka?Helsingin Sanomien suuressa autovisassa on 50 tunnistustehtävää.Testaa, tunnistatko autoharvinaisuudet ja tutut kulkupelit pelkkien yksityiskohtien perusteella.Valittuasi vastauksen näet oikean vastauksen kyseiseen kysymykseen. Testin autot painottuvat uusiin kulkupeleihin, mutta mukaan on mahdutettu myös vanhempaa kalustoa autohistorian hämäristä.Testin vaikeustaso on kohtalaisen korkea, joten kokosimme alle myös muutamia helpompia autoiluun liittyviä visoja: