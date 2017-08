Auto

Hybridiautojen myynti kasvaa: Suomi-Mersu nousi tilaston yllättäjäksi – autoverossa huima ero dieseliin

vallankumous on tulossa, ennustavat monet asiantuntijat, mutta Suomen teillä siitä ei näy vielä kovin paljon merkkejä. Kesäkuun loppuun mennessä uusia täyssähköautoja oli rekisteröity vain 272 kappaletta, alle puoli prosenttia kaikista uusista henkilöautoista.Mutta jos sähköautoiksi lasketaan myös hybridiautot, tilanne muuttuu.Tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä oli Trafin mukaan rekisteröity jo 5 448 hybridiautoa, kun viime vuonna vastaavana aikana hybridejä oli mennyt kaupaksi vain 2 927.Suosion kasvu on siis ollut kovaa, ja sille on monia syitä. Mutta ennen kuin mennään niihin, katsotaan vähän tarkemmin sitä, mitä hybridiautot oikeastaan ovat.Kaikissa hybridiautoissa on sekä sähkö- että polttomoottori, jotka kuljettavat autoa yhteistyössä eteenpäin.Tällä haavaa markkinoilla on monenlaisia hybridejä. Yllä olevissa rekisteröintiluvuissa on mukana sekä(plug-in-hybrid) ettävoi nimensä mukaisesti ladata ulkoisesta virtalähteestä, ja niillä voi ajaa parhaimmillaan 50–70 kilometriä pelkällä sähkömoottorilla.sen sijaan ottavat talteen polttomoottorin hukkaenergiaa ja jarrutuksissa syntyvää energiaa, joiden avulla autoa voi ajaa myös pelkän sähkön voimin, ilman polttomoottoria. Joissain hybridiautoissa sähkömoottori on kuitenkin vain polttomoottoria avustava järjestelmä, eikä autoa voi ajaa pelkällä sähkömoottorilla.Miksi hybridien suosio kasvaa?Siihen vaikuttaa ainakin kolme tekijää.Hybridiautot ovat yleisesti kalliimpia kuin perinteiset bensa- ja dieselmoottorilla varustetut autot. Suomen autoverotus voi kuitenkin tasata hintaeroa merkittävästi varsinkin paljon päästävien autojen suhteen.Autoverotus on sidottu hiilidioksidipäästöihin ja koska hybridiautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin polttomoottoriautoissa, niiden autoverokin on pienempi.Otetaan esimerkiksi tämän vuoden myydyin ladattava hybridi, Mercedes-Benz GLC 350 E. Tätä autoa oli rekisteröity heinäkuun loppuun mennessä 303 kappaletta.Tämän hybridin hinta ennen autoveroa on suurin piirtein sama kuin GLC-malliston tehokkaimmalla autolla, dieselmoottorilla varustetulla GLC 350 D:llä (mallistossa on myös AMG-malleja, jotka ovat vielä tehokkaampia).Diesel-GLC päästää 159 grammaa hiilidioksidia kilometrillä, kun hybridillä lukema jää 59 grammaan. Näin paljon päästävän dieselmersun autoveroksi tulee yli 20 000 euroa, kun hybridillä autoveron osuus on alle 4 600 euroa.Dieselmersun kokonaishinnaksi tulee siis yli 76 000 euroa, hybridin hieman yli 60 000 euroa.Toki kyseinen dieselmoottorilla varustettu GLC on niin sanottu huippumalli, jonka moottori on malliston suurin ja josta löytyy eniten vääntöä.Se on ensikatsomalta moottorin tehojen perusteella tehokkaampi kuin hybridiversio. Mutta kun GLC-hybridin sähkö- ja polttomoottorin tehot ynnätään yhteen, hybridi onkin tehokkaampi. Tämän ovat todennäköisesti huomanneet myös asiakkaat, sillä GLC:n huippumallia onkin myyty vain pari kappaletta.GLC:n mallistossa hybridi on ollut kaikkein suosituin malli. GLC:n menekki kertoo myös katumaasturien suosiosta, mutta osansa voi olla myös sillä, että autoa valmistetaan Uudessakaupungissa.GLC on kuitenkin hybridien joukossa poikkeustapaus, sillä se on kallis ladattava hybridi. Suurin osa myydyistä hybridiautoista on edullisemman luokan ei-ladattavia hybridejä, kuten tämän vuoden myydyin hybridiauto Toyota Auris, jota on myyty yli 1500 kappaletta.Myydyin hybridiauto Toyota Auris kuluttaa tehtaan tietojen mukaan 3,5 litraa sadalla kilometrillä, kun halvimman perinteisellä polttomoottorilla varustetun Auriksen kulutus on 5,6 litraa satasella.Todella pieniin kulutuslukemiin pääsee hybrideillä, joilla voi ajaa vain sähkömoottorin turvin. Tällöin omaa ajamista pitää kuitenkin optimoida. Esimerkiksi ladattavalla hybridillä voi pystyä ajamaan kaupunkiajossa käytännössä nollakulutuksella.Pitkiä matkoja ajavalle paras valinta polttoaineen kulutuksen näkökulmasta on usein kuitenkin dieselauto.Toyota on Suomessa hybridiautojen markkinajohtaja, mikä johtuu osaltaan Toyotan strategiasta. Toyota on hybridiautojen edelläkävijä ja panostanut hybriditeknologiaan enemmän kuin muut valmistajat. Lisäksi merkki on ollut perinteisesti suomalaisten auton ostajien mieleen ja koska se tuo Suomeen paljon hybridiautoja, niitä myydäänkin paljon.Tällä haavaa neljä Suomen myydyintä hybridiautoa ovat Toyotoita. Toyota on muutenkin menestynyt tänä vuonna hyvin Suomessa, sillä Toyota ylitti elokuussa 10 000 myydyn auton rajan, ja siitä tuli Suomen suosituin henkilöautomerkki, ohi Volkswagenin. Viime vuonna Toyota saavutti 10 000 auton rajapyykin vasta syyskuun lopussa.Toyota saa kiittää menestyksestään paljolti hybridiautoja, sillä niiden osuus japanilaismerkin kokonaismyynnistä on jo yli 40 prosenttia.Myös muut autonvalmistajat lisäävät hybridien ja täyssähköautojen määrää mallistoissaan jatkuvasti. Se johtuu muun muassa siitä, että EU määrää. Euroopassa autonvalmistajan autojen keskimääräisen päästön on vuoteen 2021 mennessä oltava 95 grammaa kilometriltä.Kaiken kaikkiaan Suomen teillä on kuitenkin vielä hyvin vähän hybridejä. Henkilöautoja on liikennekäytössä yli 2,6 miljoonaa. Näistä hybridiautoja on noin 25 000, joista noin 3 700 on ladattavia hybridejä. Täyssähköautoja on liikenteessä noin 1 100 kappaletta.