Auto

Uusi Ford Fiesta kilpailee pikkuautoluokan kärjessä – koeajossa paljastui kuitenkin muutama ärsyttävä seikka

Fordilla

Ajotuntuma osui nappiin

Millainen sisältä?

Ostaisinko?

on ollut selvästi vähän kipeä paikka, kun myyntisuosikki Fiesta tuli muodonmuutosikään. Fiestan edellisestä uudistuksesta on lähes kymmenen vuotta, mutta auto on silti pikkuautojen myydyin Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa.Nyt myyntiin tulee siis seitsemäs sukupolvi, ja ainakaan muotoilussa ei ole otettu mitään riskejä.Etumaskia on hieman piirretty uusiksi ja takavalot käännetty pystystä vaakaan, siinä se oikeastaan on. Liikenteessä tätä ”täysin uutta” vuoden 2017 mallia on vaikea edes erottaa vanhasta.Toki remonttia on tehty. Etenkin alustaa on uusittu ja sisusta on pantu aivan uuteen kuosiin. Oli aikakin – edellinen ohjaamo alkoi näyttää jo samalla tavalla vanhalta kuin Nokian viimeiset mallit ennen älypuhelimia.Pikkuautoluokka eli autokielellä b-segmentti on niin kilpailtu, että ykköseksi nousuun vaaditaan todella kovat paukut. Onko nyt uusitulla Fiestalla tarpeeksi ruista ranteessa?Hyvältä näyttää ainakin ajettavuuden puolesta. Fiestaan on saatu niin hyvä ote tiehen, että kilpailijoita pitää oikeastaan verrata tähän.Ajomukavuudessa Fiesta päihittää muutaman auton vielä seuraavastakin kokoluokasta.Alusta on nimittäin juuri sopivan jämäkkä ja ohjaus on herkkä. Auto taipuu mutkiin notkeasti ja meno on vakaata. Jousitus ei myöskään ole pintakova, eli töyssyjä ei tarvitse pelätä. Rengasmelu pysyy hyvin kurissa myös moottoritiellä.Voimansiirrossa on kuitenkin toivomisen varaa. Tätä yksilitraista EcoBoost-bensaturboa saa kolmella tehotasolla: 140, 125 tai sata hevosvoimaa. Koeajoautossa oli tämä jälkimmäinen, jossa siinäkin pitäisi olla aivan riittävästi tehoa pieneen autoon, vääntöäkin jopa 170 newtonmetriä.Tehoja joutuu kuitenkin etsimään. Ehkä siksi, että vaihteiston välitykset eivät tunnu täsmäävän ainakaan tämän pienimmän moottorin voimavaroihin.Alavääntöä on aika heikosti. Fiesta ei esimerkiksi oikein jaksa vetää kolmosvaihteella vielä kolmenkympin vauhdissa vaan alkaa jurnuttaa, mikä on aika harvinaista nykyään.Ylämäissä auto pyytää jatkuvasti vaihtamaan pienempää silmään ja vitosvaihdetta uskaltaa ehdottaa melkeinpä vasta maantienopeudessa. Samoin ohittaessa pitää reilusti uskaltaa vaihtaa pienemmälle.Vaihdekepin vatkauksesta ei sinänsä aiheudu suurempaa riesaa, sillä vaihdetuntuma on tarkka. Fiestan tehoja pitää vain rohkeasti etsiä pienemmillä vaihteilla, mikä sitten näkyy myös bensankulutuksessa.Valmistajan lupaama 4,3 litran yhdistetty kulutus on ehkä teoriassa mahdollinen, mutta noin 600 kilometrin koeajossamme Fiesta lipitti bensaa 6,5 litraa sadalla.Mukava. Fiestan penkki suorastaan halaa kuljettajaa. Sivuttaistuki on hyvä.Ohjaamo on laadukkaan oloinen, tosin pienessä tilassa moni toiminto kilpailee kuljettajan huomiosta. Esimerkiksi vakionopeudensäätimen nappulat on pakattu rattiin aika tiiviisti.Pikkutavaroille on tilaa keskikonsolissa ja ovissa, mutta hanskalokero on melko pieni.Ovien muovipaneelit ovat niin kovat, että ne luultavasti halkeaisivat, jos ne tiputtaisi lattialle. Muuten kojelaudan ja ohjaamon viimeistely on siistiä. Mukavuuslaitteet, kosketusnäyttö ja kytkimet löytyvät ja toimivat kuten pitää.Mikään tilaihme Fiesta ei ole, vaan sisätiloiltaan luokkansa keskitasoa. Varsinkin lisä­varusteena saatavan lasikaton kanssa pääntilaa on takapenkillä hyvin niukasti. Pidempi ihminen ei matkusta mukavasti taka­penkillä kauppareissua pidempään.Kun penkit kaataa, taakse mahtuu viikonlopun mökki­reissun tarvikkeet ruokaostoksineen kahdelle ihmiselle ja pari täysikokoista matkalaukkua. Lisätilaa tulisi ja lastausalustan saisi tasaisemmaksi, jos myös takapenkin istuinosat voisi kääntää, mutta ei voi.Takakontti on myös aika syvä, joten raskaita laukkuja joutuu bodaamaan kynnyksen yli.Näkyvyys kuljettajan paikalta takaoikealle on myös huono.Fiestan kolmiomainen takapilari peittää kuollutta kulmaa aika ikävästi. Siksi lisävarusteena saatava kuolleen kulman avustin on todella harkinnan arvoinen, mutta valitettavasti vain typerän suunnittelun takia.Navigaattori ei puhu suomea – se puhuu huonoa suomea. Englanninkielinen opasääni mongertaa suomalaiset kadunnimet varsin oudosti, mikä vaatii totuttelua.Kotimaista versiota navigoinnista ei Fordin mukaan ole lähiaikoina tulossakaan.Puutteistaan huolimatta Fiesta on erinomainen pikkuauto ja yhä parhaita valintoja kokoluokassaan. Koeajomallia oli maustettu jokseenkin runsailla lisävarusteilla, mutta halvimmillaan Fiesta lähtee kaupasta 15 700 eurolla. Tuolloin kyseessä on Trend-malli 1.1 -litraisella 70 hevosvoiman bensamoottorilla.Koeajettu yhden litran Ecoboost-bensaturbo kuitenkin tulee luultavasti olemaan useimman Fiestaa harkitsevan valinta. Se maksaa perustasolla 17 500 euroa, ja vakionakin saa periaatteessa kaikki tarvittavat varusteet, kuten kilpailijoillakin.