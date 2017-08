Uusi S-sarjan Mercedes-Benz kehuu vievänsä autonomisen ajamisen ”uudelle tasolle” – Otimme auton koeajoon ja testasimme

Auto

Uusi S-sarjan Mercedes-Benz kehuu vievänsä autonomisen ajamisen "uudelle tasolle" – Otimme auton koeajoon

Upouusi

Ajan autoa

Voi kuulostaa futuristiselta, mutta osalle

Lisää voltteja ja kauko-ohjaus

Mutta

Auto määrää vauhdin

Kädet ja jalat irti – ei ehkä viisasta

Sama

Ei ajele itsekseen minnekään

Mercedes-Benz S 350 d kiitää Tuusulanväylää sata kilometriä tunnissa.Auto kulkee kuin unelma, ja niinhän sen pitääkin, sillä kyse on Mercedes-Benzin uudesta S-sarjalaisesta, jonka pitäisi autoyhtiön puheiden mukaan ”määritellä automaailman standardit uudelleen”.Lisäksi autossa on Mercedes-Benzin mukaan alan kehittyneimmät kuljettajaa avustavat toiminnot. Yhtiön mukaan sen S-sarjalainen vie autonomisen ajamisen ”uudelle tasolle”.Osaako auto siis ajaa jo ilman kuljettajaa?Otimme auton pikatestiin ja selvitimme, miten hyvin saksalaisauton lupaukset pitävät.ja juttelen vilkkaasti peräpenkillä istuvien matkustajien kanssa. Käteni huitovat puheen mukana, sillä tällä autolla käsillä puhuminen on mahdollista myös kuljettajana.Aktiivinen ohjausavustin kääntää rattia kevyesti, jolloin kaistalla pysytään myös kesken lauseen. Toisissa autoissa samasta varusteesta käytetään myös nimitystä aktiivinen kaistavahti tai kaistanpitoavustin.Samaan aikaan mukautuva vakionopeussäädin pitää etäisyystutkan avulla turvavälin sopivana edellä ajavaan. Auto jarruttaa automaattisesti edellä ajavan mukaan. Kun tämä kiihdyttää tai poistuu edestä, auto kiihtyy takaisin asetettuun nopeuteen.tämä on ollut arkipäivää jo useita vuosia.Lexus toi ilman käsiä ajoon kykenevät järjestelmät Suomessa myyntiin jo vuonna 2007. Yleisemmät merkit Fordista Volkswageniin seurasivat pian perässä ja toivat niitä tarjolle lisävarusteina. Silti vasta Tesla rupesi pitämään asiasta enemmän ääntä.Maantiellä tai moottoritiellä voi näillä autoilla siis ajella rauhassa jonossa ilman, että itse tarvitsee tehdä paljoakaan. Jalat ovat lattialla ja kädet vain välillä ratissa.Katse pitää silti olla liikenteessä ihan kuin ennenkin. Auton ”itseohjautuvat” järjestelmät nimittäin toimivat vain kaikkein helpoimmissa tilanteissa.Sen tämäkin koeajo osoittaa. Pelleily ei kannata, vaikka alla on automaailman ehkä kehittynein tapaus.Jos olisin antautunut pelkän autopilotin kyytiin, olisin todennäköisesti ajanut puuhun keskelle Hyrylän liikenneympyrää.Mercedes-Benzin S-sarja on historiansa aikana vienyt autoilua monella tapaa eteenpäin. Siinä on tuotu myyntiin ensimmäisenä esimerkiksi lukkiutumattomat ABS-jarrut, ESP-ajonvakautusjärjestelmä ja mukautuva vakionopeussäädin.Nykymalli S-sarjasta tuli vuonna 2013, jolloin teimme autosta perusteellisen koeajon.Uusi kevyesti uudistunut vuoden 2018 malli esitellään virallisesti vasta Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa. Suomeen oli kuitenkin elokuussa uitettu jo muutama auto, joista yhdellä teimme lehdistötilaisuuden yhteydessä lyhyen koeajolenkin.Uudistuksessa autoon on tehty pieniä ulkonäkömuutoksia ja varustelu-uudistuksia.Tarjolle tulee loppuvuodesta uusi bensaturbo, kuusisylinterinen rivimoottori auton S 450 4Matic -malliin. Tekniikkafriikit innostunevat sen yhteydessä autoihin tulevasta 48 voltin sähköjärjestelmästä, jollaisen myös Audi on esitellyt uudessa A8-autossaan. Sähköjärjestelmän avulla auto toimii hieman hybridiauton tapaan. Akku kerää talteen jarrutusenergiaa ja luovuttaa sitä hetkellisesti kiihdytyksiin. Jännite on silti paljon pienempi kuin tavallisissa hybridiautoissa.Nautiskelijoita saattaa kiinnostaa Mersun uusi ominaisuus, jota yhtiö nimittää ENERGIZING-järjestelmäksi.Se tarkoittaa käytännössä sitä, että autossa on hierovat penkit ja mahdollisuus vaihtaa auton tunnelmaa muun muassa eri valaistuksilla ja hajuvesillä.palataanpa niihin S-Mersun luvattuihin autonomisiin ominaisuuksiin.Mitä uutta autossa on?Parkkiruutuun tai parkkiruudusta auton voi nyt ajaa ilman, että tarvitsee istua sen sisällä. Mersussa tähän tarvitaan älypuhelin aktivoidulla Mercedes Me -tilillä, joten lyhyellä koeajolla ominaisuus jäi testaamatta.Ajatus on kuitenkin kätevä ja hauska. Autoa voi ajaa enimmillään 15 metriä kauko-ohjattuna. Sen voi esimerkiksi peruuttaa ruudusta, jos viereen lähelle on ilmestynyt toinen auto eikä ovea mahdu avaamaan. Leveällä S-Mersulla kun vanhat ruudut käyvät kapeiksi.Kauko-ohjauskaan ei ole täysin uusi ominaisuus, sillä vastaava ominaisuus on saatavilla myös uusimpiin Audeihin ja BMW:ihin.Automaattiseen ajamiseen liittyen autossa on kuitenkin myös jotain aivan uutta, kun puhutaan Mercedes-merkkisistä autoista.Auton mukautuva vakionopeussäädin pystyy nimittäin hyödyntämään karttadataa.Navigaattorin kartat ovat ajossa taustalla päällä, jolloin systeemi tunnistaa lähestyvän mutkan, risteyksen tai liikenneympyrän. Nopeutta tiputetaan automaattisesti, vaikka edellä ei olisi toista autoa hidastamassa näihin. Vastaava ominaisuus on käytössä myös Audin, Volkswagenin ja Nissanin tietyissä autoissa.Miten hyvin ominaisuus toimii?Mutkassa se toimii jotenkuten. Olin laittanut vakionopeussäätimen 80 kilometrin tuntinopeuteen kaksikaistaisella maantiellä, jossa oli keskijyrkkä mutka. Se lähestyi vauhdilla, joten valpastuin ohjaamaan tarkasti mutkan läpi. Vauhti hidastui lopulta vain hieman, 76 kilometriin tunnissa. Vakaasti ohjautuva auto selvitti sen kyllä ongelmitta pitävällä kelillä.Osa kuljettajista haluaisi varmasti ajaa mutkan hitaamminkin. Se onkin ajoavustimien perusongelma. Ne eivät aja kuin ihminen, vaan kuten ne on koodattu.Sama koskee nopeuden muuttumista rajoitusten mukaan. Nopeusrajoitusten mukaan autoa vievä ominaisuus oli jo Mersun E-sarjassakin. Kun rajoitus tippuu, auto jarruttaa heti kyltin jälkeen. Me ihmisautoilijathan lähinnä nostamme kaasua jo ennen kylttiä ja annamme nopeuden laskea rauhallisemmin.Ongelmia aiheuttaa myös se, kun auto pyrkii ajamaan täsmälleen rajoituksen mittarinopeutta. Mittarivirheen takia nopeus voi siis olla alle rajoituksen. Lisäksi liikennevirta tapaa Suomessa kulkea yleensä vähintään muutaman kilometrin tunnissa yli rajoituksen.Rajoitusten mukaan automaattisesti ajavalla ominaisuudella ollaan siis harmillisena ja kovasti jarruttavana tientukkona. Siksi moni saattaa jättää tämän avustimen käyttämättä.Automaattiohjauksen heikkoudet tulivat esille liikenneympyrässä.Liikenneympyrää lähestyttäessä edellä ajoi toinen auto, jonka vauhdin mukaan autopilotti ajoi. Mittaristossa näkyi lisäksi, että auto tunnisti liikenneympyrän, eli auton järjestelmä osasi hidastaa myös ilman toisen auton apua.Sen sijaan ohjauksessa tai muun liikenteen seuraamisessa auton järjestelmä ei auta.Edellä ajaneesta autosta sai kyllä aluksi hieman apuja käännökseen, sillä Mersun ruuhka-avustin kääntää rattia hieman myös edellä ajavan mukaan. Tarkoituksena on seurata jonoa silloinkin, jos kaistaviivat eivät näy kunnolla. Käännösapu on kuitenkin vain pientä. Alettuaan jo hieman kääntää Mersu luovuttikin ohjauksen silmänräpäyksessä. Olin tietysti valmiina kääntämään itse, mutta järjestelmän odottamaton toiminta teki käännöksestä hätäisen.Ympyrään on siis ajettava kuin normaaliautolla, mutta polkimien käytön voi joissain tilanteissa unohtaa. Jalkaa kannattaa kuitenkin pitää varmuuden vuoksi lähellä jarrua.Toisessa liikenneympyrässä päästiin ajamaan rauhassa ilman muuta liikennettä. Silloin kävi vähän sama kuin mutkassakin. Vauhti kyllä hidastui liikenneympyrään, mutta oli kohtuullisen reipas. Talviliukkaalla oltaisiin voitu joutua pöpelikköön.Hätätilanteissa tietysti mukaan tulevat muut järjestelmät, kuten ajonvakautus. Ne eivät silti korvaa fiksua kuljettajaa.koskee automaattista hätäjarrutusta. Jos edessä on este, jota ei enää ehdi väistää, auto jarruttaa automaattisesti. Automaattinen jarrutus tulee kuitenkin niin myöhään, että kovemmista vauhdeista auto ei ehdi pysähtyä, vain hidastamaan törmäysnopeutta.Väistämistilanteissa riittääkin vielä pohdittavaa: Pitäisikö auton hätätilanteessa pelastaa kuljettaja, vaikka se tarkoittaisi sitä, että auto joutuisi ajamaan jalankulkijan yli? Mercedeksen ratkaisu on, että kuljettaja päättää, auto auttaa. Uusi S-sarjalainen auttaa nyt tekemään väistöistä vielä terävämpiä, kun se havaitsee esteen ja huomaa kuljettajan väistävän sitä.Näitä hätätilanteiden turvajärjestelmiä ei todellakaan kannata testata käytännössä, koska kolaririski on valtava. Siksi tutummiksi tulevat ne järjestelmät, joissa auto auttaa tavallista ajoa tai ajaa kuljettajan puolesta hetken aikaa.Ajat ovat varsin lyhyitä. Autosta, liikennetilanteesta ja tien suoruudesta riippuen järjestelmä antaa ajaa ilman käsiä yleensä 10 sekunnista minuuttiin. Sen jälkeen mittaristo varoittaa ja käskee laittamaan kädet takaisin ratille.Jos kuljettaja ei tartu rattiin, S-sarjalainen laittaa hätävilkut päälle ja jarruttaa pysähdyksiin. Moni muu auto vain luovuttaa ratin ohjauksen ihmiselle täydessä vauhdissa.Vaikka uudistunut S-sarjan Mercedes-Benz on ehkä kokonaisuutena kehittynein myynnissä oleva auto, ei se vielä maailmaa mullista.Vielä ollaan kaukana autosta, joka liikkuisi liikenteessä ilman osaavaa ihmiskuljettajaa. Ajoa avustavat järjestelmät voivat ottaa autoa hieman enemmän haltuun vain helpoissa paikoissa: maantiellä, moottoritiellä tai parkkiruutuun ajaessa.Tällaiseen helppoon paikkaan auto pitää ensin itse ajaa vaihtelevan tiestön ja liikenteen läpi. Päivittäisestä liikkumisesta helposti kolme neljäsosaa on sellaista, jossa kuskin pitää yhä ajaa kuin mitä tahansa automaattivaihteista autoa. Uuden S-Mersun tapauksessa ehkä maailman mukavinta automaattivaihteista autoa.Ajoavustimien käytössä ollessa pitää myös koko ajan tarkkailla liikennettä. Järjestelmät eivät osaa ennakoida muiden tienkäyttäjien liikkeitä kuten ihmiset. Avustimet myös voivat luovuttaa koska tahansa, jos ne eivät ole varmoja tilanteesta.Kuskin pitää siis olla yhtä valppaana kuin perinteisesti ajettavalla autolla.Ajamista ei siis olla vielä luovuttamassa autolle. Päinvastoin, autoa ajetaan entistä enemmän yhteistyössä auton kanssa. Näin kumpikin osapuoli yhdistää parhaat osaamisensa. Ihminen ennakoi liikennettä paremmin ja tekee haluamiaan päätöksiä. Auto taas tuo ajoon konemaisen tarkat liikkeet ja tarvittaessa ihmistä nopeamman reagoinnin.Ajoapuja voi käyttää tai olla käyttämättä, mutta kuljettaja on edelleen auton pomo.