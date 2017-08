Oletko aina vaihtanut auton vaihteita väärin? Asiantuntija vastaa kahdeksaan auton vaihdelaatikkoon liittyvään uskomukseen

Auto

1. Siitä ei ole haittaa, jos hyppää muutaman vaihteen yli, kun vaihtaa isommalle vaihteelle

2. Vaihdetta voi vaihtaa ilman, että polkee aina kytkintä

3. Tehokkain moottorijarrutusta on vaihtaa suoraan 80 km/h vauhdista ykkösvaihteelle

4. Nykyaikaisia vaihdelaatikoita ei saa rikki, vaikka miten vaihtelisi

5. Automaattivaihteisessa autossa vapaa vaihde on turha, koska ei sitä ikinä tarvitse käyttää

6. Automaattivaihteisessa autossa laatikko voi hajota, jos peruuttaa ja ennen kuin on kokonaan pysähtynyt, laittaa D-vaihteen eli eteenpäinmenovaihteen päälle

7. Auto on hyvä jättää vaihteelle, kun sen pysäköi, käsijarrua ei tarvita

8. Risteykseen tullessa kannattaa laittaa kytkin pohjaan, rullata ja säädellä nopeutta jarrupolkimella