Koeajoimme 107-vuotiaan Alfa Romeon ensimmäisen katumaasturin – Stelvio kiihtyy nollasta sataan 5,7 sekunnissa

Miten Stelvio rakentuu?

Millaista voimaa tarjotaan?

Onko ajaminen nautittavaa?

Romeo Stelvio yrittää haastaa keskikokoiset neliveto-katumaasturit.Onko automaailma siis jälleen synnyttänyt uuden katumaasturin? Kyllä vain. Ja tällä kertaa asialla on ollut valmistaja, jonka ei olisi voinut vielä muutama vuosi sitten edes kuvitella SUV-kisaan lähteväksi. Mutta niin vain kävi, ja Alfa Romeon Stelvio-katumaasturi on nyt saatu valmiiksi. Syynä auton syntyyn on ollut kovan kilpailun luoma pakko.Stelvio on täysin uusi auto ja historiallinen siksi, että se on 107-vuotiaan italialaismerkin ensimmäinen katumaasturi. Urheilullisesta imagostaan tunnetulle Alfalle katumaasturin valmistaminen on ollut varmasti vaikea paikka, mutta tänä päivänä markkinat määräävät. Autoilijoille on tarjottava sitä, mitä he tahtovat.Stelvio on korityypistään huolimatta aito Alfa Romeo. Se on keskikokoluokan SUV, ja perustuu samalle Giorgio-perusrakenteelle kuin Alfan viime vuonna esittelemä Giulia-porrasperämalli. Kuten Giulia, myös Stelvio pyrkii premium-ryhmään. Suomalaisia kiinnostanee Stelvion kannalta ainakin se, että yksi sen tärkeimmistä kilpailijoista on maassamme valmistettava Mercedes-Benz GLC.Vertailuryhmä on laadullisesti tiukkaakin tiukempi, mutta Alfa yrittää silti löytää paikkansa kovassa puristuksessa. Hankintahinta on ehkä himpun muuta ryhmää edullisempi, mikä näkyy lähinnä sisätilojen viimeistelyn laadussa. Sisätilojen yleisilmettä voisi luonnehtia sanoin premium miinus.Möhköfantti Stelvio ei siis ole. Sen kokonaispituus on järkevä 4,68 metriä. Keulasta A-pilareihin auto on hyvin samankaltainen kuin Giulia, ja vaikka esimerkiksi ajovalot ovat Stelviossa omanlaisensa, on autojen yhtäläisyys hyvin selkeä. Merkille tyypillinen kolmiomaski säilyy myös Stelviossa. Takaosastaan Stelvio muistuttaa paljon saman Fiat-Chrysler -yhtymän sateenvarjon alla syntynyttä toista tuoretta katumaasturia, Maserati Levantea. Stelvion muotoilu on kuitenkin onnistuneempaa, ja sen voi halutessaan nähdä myös eräänlaisena kutistettuna Levantena.Moottoreiksi Stelvioon on saatavana 2,0-litrainen bensiiniturbo, joka kehittää lupaavasti 200 tai 280 hevosvoimaa, sekä 2,2-litrainen turbodiesel, joka on 210 hevosvoiman pakkaus.Hybrideitä ja muita uusia voimanlähdetyyppejä saadaan vielä odotella parisen vuotta. Vaihteistoksi saa vain kahdeksanportaisen automaatin, ja Stelvio on lähtökohtaisesti aina nelivetoinen Q4-malli, vaikka myös takavetoinen versio on olemassa. Sitä ei kuitenkaan tuoda Suomeen. Näin ollen Stelvion hinnat alkavat maassamme 55 000 eurosta.Menestyneintä myyntimallia Suomessa odotetaan 2,2-litraisesta diesel-automaatista, jonka yhdistetty kulutus asettuu maltillisesti 4,8 litraan sadalla ja tärkeät CO2-grammat 127:ään kilometrillä. Koeajoautoksemme sattui kuitenkin tehokkaampi bensiiniversio, jossa Alfa Romeon urheilullisuus korostuu selkeämmin.Kulku on ripeää, mutta myös polttoainetta palaa, sillä Stelvio painaa yli 1 800 kiloa. Saksalaisen ZF:n valmistaman automaatin toiminta on esimerkillistä, eikä autoon manuaalia edes kaipaa. Auto on sisätiloiltaan miellyttävän hiljainen.Alfa Romeo on nykyisin ennen kaikkea ajajan auto. Stelvion neliveto jakaa voimasta taka-akselille vähintään puolet, mikä tekee ohjaamisesta liukkaalla kelillä eloisaa.Kuivalla asvaltilla Stelvio ohjautuu miellyttävän aktiivisesti, ohjaustuntuma on alfamaisen herkkä. Lumisissa olosuhteissa, joissa HS sai tilaisuuden testata autoa jo aiemmin, auton ajonvakautus korjailee keulaa menosuuntaan nopeasti, jos ajonvakautus havaitsee liikaa luistoa. Voimaa hillitään selkeästi.Stelvion vahvimpia ominaisuuksia ovatkin pirteä suorituskyky ja nautittavat ajo-ominaisuudet. Tehokkaampi bensiiniversio kirmaisee nollasta sataan 5,7 sekunnissa, ja muutenkin kuljettaja nauttii olostaan ratin takana.Perusetuistuimista on kuitenkin annettava moittiva huomautus, sillä niiden istuinosa ei tue reittä tarpeeksi.Vetokykyä autoltaan vaativia kiinnostanee, että nelivetoisen Stelvion jarrullinen maksimivetopaino on kohtuullisen hyvä, 2 300 kiloa.