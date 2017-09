HS Koeajo: Uusi nelivetoinen Suzuki Swift on edullinen ja järkevä, mutta turhan monessa asiassa on kitsasteltu – hansikaslokeron muovikahva huokuu kylmää ivaa

Auto

HS Koeajo: Uusi nelivetoinen Suzuki Swift on edullinen ja järkevä, mutta turhan monessa asiassa on kitsasteltu

Neliveto

Mitä rahalla saa?

Mitä rahalla ei saa?

Ostaisinko?

pienessä kaupunkiautossa kuulostaa äkkiseltään yhtä hyödylliseltä kuin maastokuvio kravatissa tai telaketjut polkupyörässä. Valtaosa kaikista nykyautoista on etuvetoisia. Neliveto on totuttu yhdistämään lähinnä maastureihin ja hyvinvoivan keskiluokan škodien ja volvojen veneenvetofarmareihin.Tässä meillä nyt kuitenkin on uusi Suzuki Swift, Suomen halvin nelivetoinen pieni perheauto. Punaisessa asussaan se näyttää hieman leppäkertulta ja maksaa 16 390 euroa ilman lisävarusteita. Eikä se maksa hir­veästi sen enempää lisävarusteillakaan. Niitä kun on Suzukin tapaan tarjolla vain kaksi: metalliväri ja navigaattori.Swiftiä on myyty Suomessa 34 vuotta, ja nyt saamme siis koeajoomme varovaisesti uudistetun viidennen painoksen. Ulkopuolelta se on tuttua ja turvallista Swiftiä. Isompia muutoksia on tehty ohjaamoon ja alustaan. Esimerkiksi uuden jousituksen luvataan vähentävän keinumista ja kääntösäde on pienentynyt hieman.Ensinnäkin tietysti sen nelivedon, joka tulee vakiona. Swiftissä neliveto ei tosin ole jatkuva, vaan viskokytkimellä toteutettu. Toisin sanoen auto on tavallisessa ajossa etuvetoinen, kunnes etupyörät alkavat menettää pitoa. Sitten takapyörät tulevat peliin. Tällä ei ole suurta merkitystä, eikä vetotapaa huomaa tavallisessa ajossa.Nelivedon hyöty on siinä, että Swiftillä uskaltaa esimerkiksi talvella kaupungissa pysäköidä vaikka lumiseen penkkaan, ja auton voi olettaa lähtevän siitä myös liikkeelle. Samoin kurakeleillä ei tarvitse pelätä juuttuvansa mökkitielle. Koeajo osui loppukesään, joten harmillisesti pääsimme testaamaan vain jälkimmäistä skenaariota. Swift selvisi sujuvasti upottavasta, mutaisesta nurmikosta, johon toimittaja on saanut oman etuveto­autonsa jumiin pariinkin otteeseen.Mikään maastoauto Swift ei toki ole. Nelitassupito tuo silti ajamiseen tiettyä tanakkuutta. Autossa on hyvä ote tiehen ja moottoritielläkin matka taittuu ilman turhia ujelluksia. Jousitus on tosin hieman pintakova ja ohjaus palauttaa jähmeästi.Jos hyvän ajotuntuman mittariksi otetaan se, että auton käynnistettyään havaitsee siirtyneensä haluamaansa paikkaan ilman, että ajamiseen on tarvinnut kiinnittää juurikaan huomiota, Swift läpäisee testin kirkkaasti.90 hevosvoiman bensamoottori riittää hyvin liikuttamaan Swiftiä. Valmistaja lupaa yhdistetyksi kulutukseksi 4,9 litraa satasella. Koeajossa pääsimme kuuden litran tuntumaan.Sisällä katto on korkealla ja seinät leveällä. Koppimainen muoto tuo hyvin pääntilaa ja Swift on vielä neljälle matkustajalle yllättävän tilava.Peruutuskamera kuuluu ­vakiovarusteluun, mikä on oikein mukava lisä, vaikka näkyvyys ohjaamosta ympäriinsä on muutenkin hyvä.Katsastustilastojen perusteella Swift on myös varsin luotettava. 2010-luvun Swifteistä on hylätty katsastuksessa vain muutama prosentti. Törmäystestissäkin auto sai täydet viisi tähteä.Swift edustaa selvästi japanilaista konmari-ajattelua. Sen mukaan turhista asioista luopuminen tekee onnelliseksi.Ihan kaikesta ei kuitenkaan tarvitsisi luopua. Ohjaamo on niin pelkistetty, että jos vielä hieman riisuisi, jäljelle ei jäisi kuin vaihdekeppi, ratti ja polkimet. Kun Swiftiin istahtaa, pääsee aikamatkalle vuoteen 2007. Sisätilan ilme on uudistuksista huolimatta vanhanaikainen ja mittariston keskinäytössä on vain tyhjä tila siinä, missä kilpailijoilla on digitaalinen nopeusmittari. Swiftissä kaikki toimii, mutta olemusta leimaa tasainen edullisuus.Suzukin luotto kovaan muoviin on järkkymätön. Hansikaslokeron hontelo muovikahva suorastaan huokuu kylmää ivaa ja luultavasti murtuisi, jos sitä katsoisi vihaisesti. Takaovien reunaan naamioidut avauskahvat ovat nekin vähän käpäiset.Ohjaamo on kyllä selkeä ja nappulat hyvin käden ulottuvilla. Kosketusnäyttökin löytyy ja toimii, joskin sen graafinen ilme on aika kolea. Bluetooth-yhteys löytyy vakiona.Peruutuskameran resoluutio on kehno. Takanakulkijoiden väistämiseen ei toki Full HD -näkymää tarvitakaan.Matkustamoon on puristettu melko hyvät sisätilat, mutta tavaratilasta joutuu tinkimään. Kontti on tässäkin kokoluokassa niukka – 264 litraa – ja takapenkit taittuvat vain suhteessa 60:40, eli tasaista lastaustilaa ei saa ja kontin kynnyskin on korkea.Ilmastoinnin nappuloiden suunnittelija voisi mennä takaisin muotoiluopistoon. Aurinkoisena päivänä on vaikea nähdä, missä asennossa ilmastoinnin puhallustehon säädin on. Osoittimen pientä viirua joutuu oikein tihrustamaan. Kojelaudan valot myös tuntuivat himmenevän ja kirkastuvan hieman omia aikojaan, mutta sama ongelma on useissa valotunnistimella varustetuissa nykyautoissa.Lisäksi koeajoauton ratti nitisi. Uudessa autossa se on sangen yllättävä piirre.Swift on aivan kelpo perusauto ihmiselle, joka ei kaipaa autolta muuta kuin mahdollisuutta päästä vaivattomasti paikasta toiseen. Sitä on mukava ajaa ja kaikki tarvittava on vakiona. 16 000 eurolla on kuitenkin lupa odottaa laadukkaampaa viimeistelyä ja tässä pikkuautojen luokassa kilpailu on todella kovaa.Swiftin valtiksi jääkin neliveto. Se tuo lisävarmuutta ajamiseen, eikä sellaista ole vakiona tai muutenkaan saatavilla millään kilpailijalla tähän hintaan. Fiat Panda on lähin verrokki. Sen nelivetomalli maksaa tuhat euroa enemmän.Tarkalleen ottaen Swift ei kuitenkaan ole Suomen halvin neliveto. Suzuki kilpailee tässä nyt itsensä kanssa: Suzuki nimittäin herätti viime vuonna henkiin myös pikkusisarmalli Igniksen, jota toistaiseksi myydään vain autoverkkokaupassa. Erikoinen minimaasturi Ignis tiputtaa nelivedon hintaa vielä tuhat euroa, mutta ei oikeastaan kilpaile samassa luokassa kuin Swift.