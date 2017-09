Auto

Sähköautojen mainokset johtavat harhaan – Syy on toimintamatkan mittausjärjestelmässä, joka on surkea

Renaultilla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.hs.fi/autot/art-2000002859883.html

http://www.hs.fi/autot/art-2000002878622.html

Kaikkea

http://www.hs.fi/autot/art-2000005352803.html

Yhdysvaltain

http://www.hs.fi/autot/art-2000005221337.html

Nyt tilanne

http://www.hs.fi/autot/art-2000005339003.html

WLTP-testiä on

Vuoteen 2020

Lopulta tuossa

Sähköautojen