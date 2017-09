Suomen halvin uusi auto maksaa 9 999 euroa – Tällaisia käytettyjä autoja saisi nyt samalla hinnalla: Jaguar, jättimaasturi, avoauto

Auto

Suomen halvin uusi auto maksaa 9 999 euroa – Tällaisia käytettyjä autoja saisi nyt samalla hinnalla: Jaguar, j

Dacia Sandero

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.hs.fi/autot/art-2000005271154.html

HS tarkasti

http://www.hs.fi/autot/art-2000002890704.html

Järkiauto

https://www.nettiauto.com/skoda/octavia/9080868

Luksusauto

https://www.nettiauto.com/jaguar/xj8/8885825

Iso premium-perheauto

https://www.nettiauto.com/audi/a6/9078221

Urheiluauto

https://www.nettiauto.com/chevrolet/corvette/9115522

Katumaasturi

https://www.nettiauto.com/jeep/grand-cherokee/9076848

Avoauto

https://www.nettiauto.com/bmw/325/9027294