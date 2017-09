Auto

Autoinnostus alkoi pienoismallista – Audi TT täytti vantaalaismiehen toiveet

Saksalainen

Vuonna 1928

Toisen maailmansodan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.hs.fi/haku/?query=j.+mays

http://www.hs.fi/aihe/autotallien-aarteet/