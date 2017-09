Auto

Audi myy nyt autoa, jonka kuski voisi katsella televisiota – Kysyimme Trafilta, saako ajaessa katsoa TV:tä

Monet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kysyimme liikenteen

Monien

”Puolitoista vuotta sitten kysyttiin, että miksi robottiautot eivät jo tule kaduille. Miksi vasta vuonna 2021? Nyt käsitys on muuttunut ja ihmiset kysyvät, että miksi jo silloin, oletteko varmoja, että ne ovat turvallisia. Se onkin tärkeintä. Meillä on valmis tuote vasta silloin, kun se on turvallinen. Uskon, että vuonna 2021 meillä on turvallinen ratkaisu.” Reinhard Stolle, BMW:n tekoälyjohtaja

Audi ja muut

http://www.hs.fi/autot/art-2000005369422.html