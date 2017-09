HS koeajoi uuden ajan kartano-Volvon – XC60 on leppoisa ”mukamaasturi”

Koeajossa

Volvo XC60 D4 AWD



Volvo XC60 on keskikokoluokan nelivetoinen mukamaasturi eli SUV. Autossa istutaan korkealla, mutta keulan äärirajat on silti vai­keahko hahmottaa.



Sisätilojen tarjonta on edessä onnistunutta, mutta takana jo rajallisempaa. Tavaratila on kooltaan keskinkertainen.



XC60:n perustuntuma tiehen on tukeva ja rauhallinen. Jousitus on mukavuuspainotteinen, mutta isot tiemuhkurat tuntuvat silti matkustamossa asti.



Saatavana on myös mukavuutta edelleen parantava ilmajousitus 2 000 euron autoverottomaan hintaan.



Volvon infotainment-järjestelmä Sensus on niin täynnä erilaista tavaraa, että auton lukuisten toimintojen hallinta vaatii päivän, parin opettelun. Toiminta on samantyyppinen kuin tableteissa, ja sellaisenaan looginen.



Turvallisuusvarustelu on Volvon valtteja. XC60:n vakiovarusteisiin kuuluvat nyt muun muassa ohjausavustuksin paranneltu ja automaattisen täysjarrutuksen osaava City Safety -järjestelmä, kaistallapitoavustin, kuljettajan vireystilan valvonta sekä liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä.



Uusi XC60 D4 AWD kulutti koeajon aikana dieseliä 8,1 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 51 km/h. Kaupunkiajossa raskaan massan kiihdyttely vauhtiin vie veronsa. Tasaisessa ajossa kulutus asettuu jo litran tai puolitoista maltillisempiin lukemiin.



Hinta: 62 320 euroa.



Kulutus (ilmoitettu): EU-yhdistetty 5,3 litraa / 100 km diesel.



Hiilidioksidipäästöt: 136 g/km.



Kiihtyvyys: 0-100 km/h: 8,4 s, huippunopeus: 205 km/h.



Kilpailijoita: Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Porsche Macan.