Ferrari Dino tarjoaa ainutlaatuisen ajoelämyksen – "Tällä on kiva ajaa, jos tykkää melusta ja ahtaista tiloista"

Auto

Ferrari Dino tarjoaa ainutlaatuisen ajoelämyksen – "Tällä on kiva ajaa, jos tykkää melusta ja ahtaista tiloist

Kilparadoilla

Vuonna 1929

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yksi merkittävimmistä

http://www.hs.fi/aihe/autotallien-aarteet/