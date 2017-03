Faktaa lautasella

Suomen

Lakan ja granaattiomenan hyvät yhdisteet

Puoli kiloa lakkaa päivässä?

Tuloksia myös ihmisillä

Tämä postaus on viides osa Faktaa lautasella -blogin Kuuminta tutkimuksessa -sarjasta. Seitsemänosaisessa sarjassa esittelemme kiinnostavia yliopistotason ravitsemustutkijoita ja selvitämme, mikä on pinnalla ravitsemustutkimuksessa tällä hetkellä.