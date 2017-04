Lapsiperheistä löytyi kolme ruokavaliotyyliä: napostelijat, terveystietoiset ja voileipäihmiset – samalla tutkija huomasi helpon tavan syödä terveellisesti

Faktaa lautasella

Napostelijat,

Herkut pois kaapista

Vanhempien valta

Tämä postaus on kuudes osa Faktaa lautasella -blogin Kuuminta tutkimuksessa -sarjasta. Seitsemänosaisessa sarjassa esittelemme kiinnostavia yliopistotason ravitsemustutkijoita ja selvitämme, mikä on pinnalla ravitsemustutkimuksessa tällä hetkellä.