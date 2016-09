Tervetuloa seuraamaan uutta NHL-kautta 2016–17 tämän, jo yhdeksättä kautta ilmestyvän blogin kautta. Aloitetaan hieman syysterässä tarinalla erittäin pelottavasta Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkueesta jääkiekon World Cupissa. Suomen Leijonien ensimmäinen vastustaja Torontossa viikon päästä.

”Maalivahdit, hengittäkää. Maalivahdit, hengittäkää”, varoitteli Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkueen eli Team NA:n valmentaja Todd McLellan maalivahtejaan perjantaina Quebec Cityn hienossa uudessa Centre Vidèotron -hallissa pidetyissä harjoituksissa.

Edmonton Oilersia päivätöikseen valmentava McLellan oli apulaisineen (Jon Cooper, Peter DeBoer, Dave Tippett ja Jay Woodcroft. Kolme ensimmäistä tunnettuja NHL-päävalmentajia, neljäs tunnettu erikoistilannespesialistina) tuonut maalit vastakkain lähelle keskiympyrää. Harjoituksessa kaksi kolmen miehen ketjua pelasi toisiaan vastaan. Ja vauhti oli hirmuinen.

Tämä junnukiekosta tuttu harjoite kehittää kamppailutaitoja, nopeita käsiä ja reagointikykyä, kun aikaa ja tilaa ei juuri ole. On lauottava nopeasti ja maalivahtien on pakko reagoida yhtä nopeasti. Hauskaa ja kehittävää. Kiekko nopeasti liikkeelle. Nopeita syöttöjä. Puolustusta ja hyökkäystä samanaikaisesti.

Sportsnetin toimittaja Mark Spector laittoi pienen filmin harjoitteesta twitteriin.

Tarkkasilmäisimmät huomasivat samalla, että McLellan oli laittanut yhteen todellisen unelmasuperketjun. Johnny Gaudreau ja Jack Eichel laidoilla, Connor McDavid keskellä. Kaksi amerikkalaista ja yksi kanadalainen. Sentteri Edmontonista ja vasen laituri Calgary Flamesistä. Tätä ketjua emme koskaan saa nähdä yhdessä World Cupin jälkeen.

Samoissa harjoituksissa ketjupakan sekoitus toi myös kanadalaisessa junnukiekossa aikaisemmin tuhoa tehneen parivaljakon Nathan MacKinnon / Jonathan Drouin takaisin yhteen. Halifax Mooseheads voitti Memorial Cupin tämän duon dominoidessa junnukiekkoa.

- - -

Mitä helvettiä NHL oikein tekee?

World Cupin keinotekoisia, ei-oikeita maajoukkueita on haukuttu vaikka miksi. Etenkin Team NA:tä on kutsuttu vain mainostempuksi.

Örnsköldsvikin suurin poika, valkoisen leivän maan kiekkolegendoihin kuuluva Peter Forsberg valitti Expressenissä, että NHL haluaa vain tienata rahaa tällä keinotekoisella World Cupilla ja sen erikoisilla tekemällä tehdyillä joukkueilla.

”Det är nåt lag som är ett hopplock av Europa nåt lag, världen some inte är från Kanada, och du har ett U-23 lag också. Det blir lite konstigt, att man ska ha en sån turnering”, sanoi Forsberg toisella kotimaisella.

Ja sitten heitti vielä toisen pommin päälle.

”Jag kanske är taskig, men jag ser det som att NHL ska tjänä pengar. Det är därför man har World Cup. Jag tycker att det är viktigare att vara med i OS där killarna ändå kan vinna en guldmedalj.”

Uutinen: ammattilaisurheilun tarkoituksena on ansaita rahaa, mahdollisimman paljon rahaa, joukkueitten omistajille. Sama periaate kuin kaikessa muussakin yritystoiminnassa. Uskon tämän tulleen harvinaisen selväksi jokaiselle tämän blogin lukijalle ikävien, yksinäisten ja kylmien työsulkukausien aikana. Pelaajat saavat myös erittäin hyvän korvauksen vastikkeeksi yleisön viihdyttämisestä.

Forsberg on todella ”taskig” mielestäni laukoessaan tällaisia. Peter Forsberg oli omalla peliurallaan tietenkin tunnettu siitä, ettei hän pelannut rahasta. Hän ehdottomasti kieltäytyi ottamasta rahaa pelaamisesta.

Heikko yritys sarkasmiin edellinen. Foppa on yksi kymmenestä kaikkien aikojen eniten ansainneista NHL-pelaajista. Uran ansiot jossain vähän alle 90 miljoonan dollarin paikkeilla. Taskig NHL!

- - -

Täällä jääkiekon kotimaassa olen huomannut yhden asian Edmontonin legendaarisessa United Cycle -urheiluliikkeessä asioidessani viime viikkoina: Team NA:n paidat, lippikset, hupparit ja kaikki muu kama lentää ulos ovesta! Design on kieltämättä siisti.

Kansa on erittäin kiinnostunut Pohjois-Amerikan joukkueesta. Etenkin nuoriso ja lapset ovat adoptoineet tämän joukkueen omakseen. Tämä ei ole tietenkään ”oikea” joukkue perinteisessä mielessä. Pelkkä kokeilu, jota ei ehkä koskaan nähdä uudelleen.

NHL ja pelaajayhdistys NHLPA ryhtyivät suunnittelemaan kahdeksan joukkueen turnausta vuoden 2015 alussa. Vuonna 2004 viimeksi pelattu World Cup haluttiin herättää taas henkiin, mutta vain kuuden maan uskottiin olevan tarpeeksi hyviä saamaan kilpailukykyisen joukkueen liikkeelle Niinpä päätettiin keksiä jotain uutta.

Nuoret pelaajat olivat aluksi epäilevällä kannalla, sanoi NHLPA:n Mathieu Schneider Sports Illustrated -lehdelle. ”Sitten näytimme heille, miltä joukkueen kokoonpano voisi näyttää. Jopa he olivat yllättyneitä. He alkoivat innostua lähes välittömästi.”

- - -

Euroopan yhdistelmäjoukkuetta vastaan torstaina pelattu ensimmäinen esiottelu oli huippunopean ja taitavan nuoren joukkueen näytöstä. Team NA ajoi Euroopan yli kylmästi. 4–0. Euroopan joukkueen pelaajat ehtivät yhtä moneen irtokiekkoon. Joka kerta kiekon oli jo vienyt valkoharmaissa pelanneen nuorisojoukkueen pelaaja sinipaitaisen vielä miettiessä sivuttaissyöttöä tai jotain sellaista.

Team NA on World Cupin nuorin joukkue, keski-ikä vain 21,7 vuotta. Eurooppa on turnauksen vanhin, 29,8. Suomen joukkue on toiseksi nuorin, 25,9. Ennakkosuosikit Kanada (28,) ja USA (29,8) ovat ylivoimaisia pelatuissa NHL-otteluissa, tehdyissä maaleissa ja pisteissä ja tietenkin palkoissa.

Kanadalla 14 248 pelattua NHL-ottelua. Suomella 5 605, NA:lla 3 449.

Mutta onko millään tällä merkitystä?

Ero luistelunopeudessa oli hirvittävä Team NA:n ja Euroopan pelissä, vaikka viime talven NHL:n tähtien ottelussa Mike Gartnerin vanhan luisteluennätyksen rikkonut Detroit Red Wingsin Dylan Larkin ei edes pukenut. Kyyti oli niin kylmää, että ESPN:n toimittaja Scott Burnside twiittasi: "Tämä on pojat vastaan miehet."

Vastakkainasettelu oli todella kääntynyt päälaelleen.

Europen puolustukseksi on todettava, että useampi joukkueen pelaajista tuli paikalle väsyneinä pelattuaan olympiakarsintoja pienten jääkiekkomaittensa joukkueissa ja aikaeroväsymys oli varmasti vielä päällä. Eurooppa parantaa vielä.

Team NA:n paras pelaaja oli Colorado Avalanchen Nathan MacKinnon, joka pelasi ketjussa Auston Matthewsin ja sentterinä pelanneen Ryan Nugent-Hopkinsin kanssa.

Matthews on vasta 18-vuotias, ilman yhtään NHL-ottelua allaan, kuten Suomen Patrik Lainekin. Matthews pärjää fyysisellä kehittyneisyydellään mainiosti maailman parhaitten miespelaajien joukossa. Monet 18-vuotiaat ovat vielä junnuja fyysisesti – kuten Connor McDavid –mutta Auston Matthews on kehittynyt aikaisin.

Joukkueen toiseksi nuorin ja paras pelaaja, vasta 19-vuotias ykkössentteri Connor McDavid valittiin esiottelun aattona NA-joukkueen kapteeniksi. Tähän valintaan tuskin kenelläkään oli mitään sanomista, vaikka kahden Stanley Cup-sormuksen omistaja Brandon Saad olisi myös ollut hyvä valinta.

McDavid olisi valittu Kanadan joukkueeseen ellei tätä U24-joukkuetta olisi. En usko ihmisten vieläkään – edes Edmontonissa – ymmärtävän, miten kovasta pelaajasta todella on kyse.

Yhtäkkiä NHL-veteraanit haluavat tulla Edmontoniin, koska Connor pelaa Oilersissa. Milan Lucic myönsi asian iloisesti. Yksi minidynastiaksi luonnehditun NHL-seuran kakkospakki ajeli katselemassa taloja agenttinsa kanssa jo, mutta sai sitten haluamansa pitkän ja erittäin rahakkaan pahvin omalta seuraltaan.

Joittenkin Hankkija-lippiksissä viihtyvien puheet siitä, ettei McDavid ole ns. kokonaisvaltainen pelaaja karisivat viimeistään MM-kisojen finaalissa viime keväänä. Kanadan suojellessa johtoaan, #97 kävi pelaamassa viimeisen vaihtonsa, kun peliä oli jäljellä suunnilleen 1.30–0.30. Ensin kiekko pois Patrik Laineelta. Sitten kiekko pois Jussi Jokiselta. Kaksi syötönkatkaisua ja kiekko omille. Ja vaihtoon.

En pidä uusista Hankkija-lippiksistä. Liian amerikkalaistyyliset.

Maailman hienoimman uuden jäähallin avajaisia juhlivassa Edmontonissa odotetaan jo innolla Connor McDavidin nimeämistä Edmonton Oilersin kapteeniksi. McDavidistä tulee NHL-historian nuorin kapteeni.

- - -

Team NA:ssa pelaa viisi kuudesta viimeisestä NHL ykkösvarauksesta. Nugent-Hopkins, MacKinnon, Aaron Ekblad, McDavid ja Matthews. Neljätoista pelaajaa on valittu NHL Draftin kymmenen parhaan joukossa NHL-seuroihinsa. Larkinin lisäksi myös Jonathan Drouin on voittanut NHL:n All Star -pelin nopein luistelija -kisan.

Joukkueen pelaajilla on kaapeissaan oikeitakin palkintoja. Saadilla on kaksi Stanley Cup-mestaruutta ja Matt Murrayllä yksi. Aaron Ekblad ja Nathan MacKinnon voittivat kumpikin Calderin.

McDavid ja Gaudreau tekivät isoja pisteitä viime kaudella per pelattu ottelu NHL:ssä. Winnipegin sanavalmis Mark Scheifele on iso persoona ja mies, joka oli NHL:n paras maalintekijä viime keväänä helmikuun puolen välin jälkeen.

Uskomattoman nopea ja taitava joukkue. World Cup -turnaukselle luonteenomainen todella lyhyestä valmistautumisajasta – kuudet harjoitukset ja kolme esiottelua 10 päivässä – voi olla vain etua näille nuorille ja notkeille kiekkoilijoille. Henkisellä puolella tässä ryhmässä ei ainakaan ole perinteistä jakoa veteraaneihin ja junnuihin. Kaikki ovat suurin piirtein samassa tilanteessa.

Jako amerikkalaisiin (14) ja kanadalaisiin (11) ei ole helpoin asia jääkiekossa. Viha on ilkeä sana, mutta aina kun nämä kaksi kansakuntaa kohtaavat toisensa kaukalossa, viha pääsee valloilleen. Team NA:n pelaajat pitävät paljon palavereja ja ruokailuja yhdessä muovautuakseen joukkueeksi. Perjantai-iltana joukkueen raportoitiin illastaneen yhdessä ja katsoneen USA:n ja Kanadan ottelua Ottawasta.

- - -

Hyökkäys on tietenkin Team NA:n paras ase. NHL:ssä sanotaan, että puolustaja oppii kunnolla pelipaikkansa maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa pelattuaan 300 ottelua. NA:n pakeista yhdelläkään ei ole vielä 300 peliä lasissa.

Ykköspakkina voitaneen pitää 20-vuotiasta Florida Panthersin Aaron Ekbladia. Drew Doughty oli 20-vuotias pienehkö yllätysvalinta Kanadan olympiajoukkueeseen Vancouverin kisoihin vuonna 2010. Hän oli yksi koko turnauksen parhaista puolustajista.

Mahtuisiko Ekblad Kanadan joukkueeseen, jos Team NA:ta ei olisi? En usko.

Toronton Morgan Rielly ja Columbus Blue Jacketsin Ryan Murray pelasivat viime keväänä MM-kisoissa. Philadelphia Flyersin Shayne Gostisbehere oli kevään komeetta NHL:ssä. Rata loppui kesken Calder-kisassa, 17 maalia ensimmäisellä NHL-kaudella. Murray oli oman varausvuotensa ykkönen scouttien papereissa.

Gostisbehere ja St. Louis Bluesin iso roikale Colton Parayko ovat pakiston nestorit 23-vuotiaina.

Puolustus mietityttää tämän joukkueen menestysmahdollisuuksia ajatellessa.

- - -

Maalivahtipeliä pidettiin aluksi heikkona kohtana. Näin nuorilla maalivahdeilla ei ole vielä tarpeeksi kokemusta. Nyt joukkueen ykkösvahtina pidetään aikamoisella varmuudella Stanley Cupissa tulikokeensa erinomaisesti 13 runkosarjan kokemuksella kestänyttä Pittsburgh Penguinsin Matt Murraya. Anaheim Ducksin John Gibson on väläytellyt lupaavia kykyjään jo NHL:ssä ja pelannee kakkosena. Winnipegin Connor Hellebuyck on kolmas.

Murrayn pidettyä nollan Quebecissä 23 torjunnalla voisi kuvitella Gibsonin joutuvan pelaamaan virheettömästi tänään Montrealissa, jos hän mielii vielä ykkösen paikkaa. Matt Murray ansaitsee ykkösen paikan. Hän oli loistava kolme kuukautta sitten Stanley Cupissa, mutta voiko hän pelata samalla tasolla nyt?

Haittaako joukkueen kokemattomuus tietyissä tilanteissa? Run & Gun -hokia on helpompaa pelata tasatilanteessa tai johdossa. Mitä tapahtuu, jos ja kun Venäjä, Suomi tai Ruotsi ottaa johtotilanteen kokeneemmalla joukkueellaan?

Miten NA pärjää, kun kokeneet NHL-konkarit vääntävät fyysisyysviisarin kympille, kuten USA teki Kanadaa vastaan Columbuksessa? Tai kun lähdetään kuhnaamaan kulmissa (kuten Reksa Ruotsalainen sanoisi) kiertäen?

Jääkiekon pelaamiseen sisältyy muutakin kuin nopea luistelu. Team NA:n on osattava tappaa jäähyjä erittäin kovia ylivoimaryhmiä vastaan. Erittäin kyvykäs valmennusryhmä yrittää nopeasti miettiä, ketkä näistä superjunnuista osaavat pelata alivoimia. Jokainen hyökkääjä on Top-6 hyökkääjä omassa NHL-joukkueessaan.

Kuka ottaa tärkeän aloituksen? Aloittamisen opettelemiseen NHL-tasolla menee vuosia. NA:n kokoonpanossa ei ole yhtään pelaajaa, jonka voittoprosentti NHL:ssä on yli 50. Viime kaudella ikävästä käsivammasta kärsinyt Ryan Nugent-Hopkins lienee se sentteri, joka saa aloitus- ja alivoimatehtäviä, mutta hänkään ei vielä 23-vuotiaana ole ehtinyt kasvaa tuollaiseen rooliin. NHL:ssä ei ole yhtään alle 24-vuotiasta todella hyvää aloittajaa.

Vastaus tulee, kun joukkueet kohtaavat ensi viikolla. Näitten asioitten vuoksi näemme ketjumuutoksia harjoituksissa.

Pittsburgh Penguins voitti viime keväänä Stanley Cupin syöttelemällä nopeasti karvauksen alta pois. Tämä joukkue tekee samaa.

Yksi etu Team NA:n puolella on se, ettei sillä ole paineita. ”Joillakin joukkueilla on paineita voittaa tämä. Meillä on paineita yllättää, olemme suurin jokeri kaikista”, sanoi McLellan ennen turnausta reporttereille.

- - -

Mielestäni tämä kahden muovisen joukkueen mukanaolo voidaan nähdä toisellakin tavalla. Helvetin mielenkiintoinen joukkuehenkikokeilu Team Euroopassa ja paras idea, mitä kansainvälisessä jääkiekossa on ehkä ikinä nähty tai tullaan ikinä näkemään, Team NA:ssa.

Jääkiekko on nuorten miesten peli ja Team NA:n tekemisessä näkyy vielä nuoruuden hurjuus ja urheilemisen ilo. ”He olisivat vieläkin jäällä pelaamassa jos me antaisimme”, sanoi Todd McLellan pitkän päiväharjoituksen jälkeen reporttereille perjantaina.

”Kerroin pelaajille, että maailman silmät kohdistuvat meihin, sillä tämä ei ehkä toistu enää ikinä”, sanoi McLellan reporttereille.

”Tämä paita saattaa jäädä yhteen kertaan. Me tiedämme, että näemme vielä uuden Ruotsin, Kanadan ja USA:n paidan. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus.”

Leijonat ovat varmasti mahdollisimman hyvin valmistautuneita World Cupin avausotteluunsa tätä ryhmää vastaan. Avauksesta tulee heti todella kova testi.

On ollut hauska seurata vitsailua joukkueesta. Kuvia, joissa lapsenkasvoinen Johnny Hockey on erotettu joukkuekuvasta ja hänen väitetään missaavan viikkoja seitsemännen luokan koulunkäynnistään World Cupin takia. Vitsejä ensimmäisestä koulupäivästä, nukkumaanmenoajoista, ja päästävätkö isä ja äiti näitä poikia edes ulos.

Vitsit jäävät vähiin viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä hirmujoukkue tulee jäälle. World Cup -turnaus näyttää rakennetun niin, että USA ja Kanada tultaneen näkemään odotetussa paras kolmesta -finaalisarjassa. Team NA:n tie finaaleihin ei ole helppo, sillä sen on päästävä kahden parhaan joukkoon kuolemanlohkosta, jossa pelaavat myös Venäjä, Ruotsi ja aina tällaisissa kisoissa kova Suomi.

Veikataan tässä, että Team NA voi hyvinkin voittaa koko World Cup -turnauksen. En näe mitään estettä sille.

Voittajan kansallislauluksi voidaan silloin soittaa vaikka Jon Bon Jovin vanha ”Blaze of Glory”. Levytetty ennen kuin yksikään joukkueen pelaajista oli ehtinyt edes syntyä.

Toinen ruotsalaislegenda, Tre Kronorin paidassa vuoden 1984 Canada Cupin finaalisarjassa pelannut Kent Nilsson sanoi Team NA:sta saman asian Expressenissä.

”De kan vinna hela skiten”, sanoi Kenta.

Suomennos ei taaskaan tarpeellinen.

Täällä Jouni Nieminen, Edmonton.

Twitter: @OnsideWithJouni

Jouninposti@shaw.ca