”Bergie on ollut hyvä”, sanoi Anaheim Ducksin penkin taakse täksi kaudeksi palannut valmentaja Randy Carlyle Helsingin Sanomille Oilers-ottelun jälkeen Edmontonin jättiläismäisen uuden jääpalatsin Rogers Placen käytävällä tiistaina. ”Hän reväytti kyynärpäänsä ja joutui välillä sivuun, mutta minusta hän on parantanut, mitä pitemmälle leiri on jatkunut.”

Puhe oli nyt 506 NHL-ottelua pelanneesta Sean Bergenheimista. Ducksin leirillä ns. PTO-sopimuksella. Vanha kunnon #20. Professional Tryout Offer on koesopimus. Se on korkeintaan 25 ottelua kestävä mahdollisuus saada oikea sopimus. Pelaajille ei makseta palkkaa harjoitusleireillä, ylläpito korvataan pelaajayhdistyksen ja liigan työehtosopimuksen mukaisesti.

Harjoitusotteluja käy katsomassa huomattava määrä muiden kuin jäällä pelaavien joukkueiden proscoutteja. Joskus pelaajan PTO-leiri ei johda sopimukseen, mutta toinen seura on seurannut ja tarjoaa toisen mahdollisuuden.

Tuntuu, kuin siitä olisi kulunut vain muutama vuosi, kun nopea ja fyysistä kiekkoa pelannut Kiekko-Vantaan kasvatti aloitti 19-vuotiaana NHL:ssä. New York Islandersissa hänet tunnettiin pyyteettömänä työhevosena, monipuolisena hyökkääjänä, joka pystyi pelaamaan periaatteessa missä ketjussa tahansa.

Tammikuussa 2009 tällä palstalla käytiin suurta tappelukeskustelua. Bergenheim saapui kaupunkiin Islandersin kanssa, ja tietenkin piti kysyä hänen mielipidettään aamutreenien jälkeen. ”Kysyppä noilta kahdelta, kuuluvatko tappelut NHL:ään”, hän sanoi viitaen vieressä istuneisiin kahteen NHL-konkariin.

Siinä istui Billy Guerin Fiskarsin pistolapion kokoisine käsineen ja kivenkova pakki Brendan Witt. Kerran Philadelphiassa Witt oli jäädä laittoman käännöksen tehneen lava-auton alle katua ylittäessään. Hän hyppäsi auton konepellille ja lensi siitä katuun. Muutaman tunnin päästä hän oli jäällä muitten Flyersin pelaajien kanssa. Päätin jättää kysymättä. Mitä turhia.

Siitä on vain viisi vuotta aikaa, kun "Bergie" pelasi elämänsä parhaita pelejä NHL:ssä Tampa Bay Lightningin paidassa. Lightning eteni pudotuspeleissä yhden voiton päähän Stanley Cupin finaalisarjasta. Pittsburgh Penguins putosi Boltsille ensimmäisellä kierroksella seitsemässä ottelussa. Washington Capitals suoraan neljässä pelissä toisella. Tiukan seitsemänteen peliin menneen Itäisen konferenssin finaalisarjan ratkaisi Boston Bruinsin Nathan Horton. Bruins jatkoi siitä Stanley Cupiin saakka.

Yhden vuoden sopimuksella Tampaan tullut Bergenheim pelasi loistavasti ketjussa Dominic Mooren ja Steve Downien kanssa. 9 maalia 16 erittäin kovassa playoffpelissä, jossa jokainen maali on kovan taistelun takana. #20 karvasi kovaa. Hän oli tärkeä pelaaja alivoimilla. Pelätty Pittsburghin ylivoima sai yhden kiekon maaliin 35:stä mahdolllisuudestaan. Ja hän teki todella tärkeitä maaleja.

”Me kutsumme häntä nimellä ’The Hustler’”, sanoi valmentajavelho Guy Boucher Tampa Bay Timesille Bergenheimista. ”Hän on kaveri, jonka moottori käy joka sekunti. Ajattelet, ettei hänellä ole paljoa nopeutta. Ajattelet, ettei hänellä ole niin hyviä käsiä. Ajattelet, ettei hän ole kovin iso. Ja hän tekee periaatteessa kaikkea. Hän ei anna ikinä periksi, ja nyt hän saa siitä palkkionsa.”

Tampan jälkeen Bergenheim sai tilipäivänsä, kun Florida Panthers aloitti jälleenrakennusprojektiaan GM Dale Tallonin johdolla. Neljän vuoden sopimuksen viimeisellä kaudella siirto Minnesotaan. Vuosi sitten sopimustarjouksia ei tullut, eikä #20 halunnut lähteä PTO-pohjalta yrittämään. Uudeksi osoitteeksi tuli Sveitsin Schlittschuh Club Bern, jossa tuttu valmentaja Guy Boucher.

- - -

Sopimus turvanaan harjoitusleireille tulevat kokeneet NHL-pelaajat käyttävät yleensä harjoituspelejä tosipeleihin valmistautumiseen. Ihan täysillä ei vielä vedetä. Kaikkia pelejä ei varman pelipaikan omistajan tarvitse pelata. Sean Bergenheimin tilanne juuri nyt on täysin erilainen. Hänen on osoitettava jokaisessa pelissä, jokaisessa harjoituksessa, jokaisessa vaihdossa, että virtaa ja paukkuja riittää vielä.

Ammattilaisurheilun raakuus ja samalla kauneus kuin samassa paketissa. PTO-koesopimuksilla Ducksiin yrittäneet David Booth ja David Jones lähetettiin juuri kotiin ennen nuorella kokoonpanolla tiistain ottelun pelanneen Anaheimin lähtöä Edmontoniin.

”Leirit eivät ole kauden kohokohtia useimmille veteraanikavereille, kuten tiedät”, sanoi Carlyle. ”He eivät hypi ilmaan riemusta lähtiessään harjoitusleirille. Bergien kaltainen kaveri taas on tilanteessa, jossa hän voi ansaita itselleen uuden mahdollisuuden.”

Jääkiekko on nuorten miesten peli.

Juuri tänä syksynä etenkin harjoitusleirien edetessä kohti loppuaan, yllättävän monella joukkueella on vielä teini-ikäisiä pelaajia leirikokoonpanoissaan. Ykkösvaraus Auston Matthews on varmasti Toronto Maple Leafsin mukana, kun runkosarja alkaa. Viime vuoden ensimmäisen kierroksen varaus Mitch Marner näyttää ottavan NHL-paikan. Patrik Laine ja Pierre-Luc Dubois ovat vielä mukana Winnipeg Jetsin ja Columbus Blue Jacketsin leireillä.

Laine aloittaa NHL:ssä, PLC:n tilanne vielä auki. Jesse Puljujärven pitäminen Showssa tai lähettäminen AHL:ään oppimaan ammattilaispelaamisen saloja on todella hankala kysymys Edmontonissa.

Puolustaja Jakob Chychrun on vakuuttanut Arizonan leirillä. Dylan Strome ja Lawson Crouse ovat myös vielä mukana leirikokoonpanossa erämaassa. Olli Juolevi lähetettiin jo takaisin London Knightsiin Vancouverin leiriltä. Ivan Provorov ja Travis Konecny Philadelphian leirillä. Calgaryssä Matthew Tkachuk näyttää ainakin aloittavan kauden NHL:ssä. Sebastian Ahon tilanne näyttää aika varmalta Carolinassa. Ja alle 20-vuotiaita nimiä löytyy lisääkin. Tämä viikko on ratkaiseva monelle heistä.

Viime viikolla päättyneessä jääkiekon World Cupissa emme voineet kuin ihastella 23-vuotiaista ja nuoremmista kootun Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkueen peliä. Jääkiekon tulevaisuus NHL:ssä näytti todella hyvältä tämän huippunopean ja taitavan ryhmän pelejä katsellessa.

Voi olla, kuten Mike Babcock sanoi, että NHL:ssä tuollainen joukkue etukäteen scoutattaisiin niin tarkasti ja vastustajat peluuttaisivat niin heidät pysäyttääkseen, ettei peli pitemmän päälle voisi näyttää niin hienolta kuin Torontossa pelatussa turnauksessa.

- - -

Sean Bergenheim on 32-vuotias. Tavallisessa elämässä nuori mies, Edmontonin Rogers Placen hienossa vieraskopissa vanha veteraani. Aivan lähellä kaksi teini-ikäistä leiriläistä, Julius Nättinen ja puolustaja Jacob Larsson.

Bergenheim sai kehuja yritteliäästä pelistään Los Angeles Kingsiä vastaan sunnuntaina. Kyynärpäävammasta huolimatta uusi mahdollisuus antaa näyttö tuli tiistaina Edmontonissa. Ducksin pienentäessä leirivahvuuden 39:ään, #20 on vielä mukana. Leiri on mennyt hyvin.

”No tota, erittäin hyvin kyllä”, vastaa Bergenheim kysymykseen, miten leiri on mennyt. ”Mä olen tosi tyytyväinen tähän mennessä miten on mennyt, mutta tää peli oli vähän vaikeampi, mulla on pientä kolhua tuossa. Ei mitään vakavampaa, mutta tämä oli vähän vaikeempi peli. Muuten olen tosi tyytyväinen kyllä ollut.”

PTO voi päättyä millä hetkellä tahansa.

”Eivät ole sanoneet vielä mitään. Ne sanoo sit ku sanoo. Sit katotaan riittääkö”, sanoo Bergenheim.

Randy Carlylen leirejä on aina sanottu ja jopa haukuttu koviksi. Aikaisemmin häntä on arvosteltu liian kovien leiriharjoitusten pitämisestä.

”On sillä paljon luistelua”, myönsi Bergenheim. ”Mutta en mä tiedä, on noita kovia leirejä ollu ennenkin. On tämä ollut ehkä yksi ainakin luisteluvoittoisimmista.”

On helppoa pitää peukkuja Sean Bergenheimille ja Vancouverissa PTO-sopimuksella paikkaa yrittävälle 735 NHL-ottelun veteraani Tuomo Ruudulle. Hän kamppailee vielä NHL-uransa jatkosta. Sama pätee Edmonton Oilersin ulosostamalle Lauri Korpikoskelle Calgary Flamesin leirillä.

540 NHL-ottelua pelannut Korpikoski pelasi hyvin sunnuntaina Winnipegiä vastaan ketjussa Mikael Bäcklundin ja Michael Frolikin kanssa. Voi olla, että Flames tarjoaa sopimuksen joko Chris Higginsille tai Korpikoskelle, tai molemmille. On pidettävä Korpikosken mahdollisuuksia parempina ehkä, hän on käyttökelpoinen alivoimapelaaja ja kolme vuotta Higginsiä nuorempi.

Kaikki kolme suomalaista PTO-miestä voisivat halutessaan ottaa tarjouksen vastaan vaikka Sveitsistä tai muualta Euroopasta. Ehkä taloudellisesti paremman, kuin minkä he voivat onnistuessaan saada nyt NHL:stä.

Elämä olisi mukavaa raikkaassa alppi-ilmassa, pelejä vain pari viikossa. Ei kovaa matkustamista kaupungista toiseen yön selkään, kuten NHL:ssä. Bernissä Sveitsin mestarijoukkueessa viime kauden viettänyttä Sean Bergenheimia hymyilyttää tämä tyypillinen kanadalainen paratiisi-kuva Euroopan liigoista.

”Joo, mutta kyllä mä vielä koen, että mä pystyn pelaamaan tässä liigassa”, hän sanoo. ”Mä pystyn pelaamaan vähän mitä roolia vaan. Kyllä mä koen, että on paljon paukkuja ja että pärjäisin vielä.”

Ehkä eurooppalaispelaajien PTO-tilanne kertoo jotain NHL:n kokonaisuudesta. NHL:ssä kaikki asiat ovat silti paremmin.

Ville Nieminen sanoi muutama vuosi sitten NHL Draftissä New Jerseyssä ohjeeksi nuorille pelaajille, että ”aikaa on paljon, mutta se menee todella nopeasti”. Viisaampia sanoja ei usein kuule.

”Äkkiä se on mennyt”, sanoo Bergenheim. ”Paljon on kyllä tapahtunut, mutta viime kesä oli vähän pettymys ja yllätys. Mutta katsotaan nyt jos päästään takaisin tänne.”

”Kivahan täällä olisi pelata.”

Anaheim Ducksin Stanley Cup-mestaruuteen vuonna 2007 valmentanut Randy Carlyle on vahvimmillaan penkkivalmentajana. Jokaiselle on oma hyvin tarkkaan määritelty rooli joukkuessa. Ehkä tässä kovassa Ducks-joukkueessa on paikka myös Sean Bergenheimille. Mutta mikään ei ole tietenkään varmaa.

”Niin kauan kuin hän jatkaa vahvaa peliä laidoilla ja pelaa hyvin puolustaen, meidän mielestämme hän on veteraanipelaaja, jolla on mahdollisuus ottaa paikka meidän joukkueestamme”, sanoi Carlyle haastattelun päätteeksi.

Täällä Jouni Nieminen, Rogers Place, Edmonton.

Twitter: @OnsideWithJouni

Jouninposti@shaw.ca