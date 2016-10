NHL-historian nuorin kapteeni ei ole tavallinen teini

Connor McDavid ei ole normaali.

Eikä ole koskaan ollut.

Yksi paljon kertovista Connor McDavid-tarinoista kerrotaan tänään torstaina Edmontonin vanhassa Aubrey`s Books-kirjakaupassa pienellä kakkukahvijuhlalla julkaistussa The Globe & Mailin erinomaisen toimittajan Marty Klinkenbergin kirjoittamassa kirjassa The McDavid Effect.

Kun Connor oli seitsemänvuotias, hän meni kerran pelin jälkeen joukkuettaan valmentaneen isänsä luo valittamaan siitä, että jotkut hänen joukkuekavereistaan olivat puhuneet videopeleistä pelaajapenkillä kesken pelin ja jutelleet siitä, mitä he aikoivat tehdä pelin jälkeen.

”Se ei ole hyväksyttävää”, sanoi pieni Connor isälleen topakasti. Hän oli jo viisivuotiaasta lähtien käynyt aina peleissä pukeutuneena paitaan ja solmioon kuten isommat pojat hänen isoveljensä Cameronin joukkueessa tekivät. Siis Connor laittoi kravatin kaulaan jopa veljensä peleihin, näyttääkseen oikealta kiekkoilijalta pukukopissa käydessään. Viisivuotiaana.

Isä Kelly McDavidiltä tuli vastaus omalle pojalle videopeleistä kesken pelin puhuneista pojista:

”Kyllä, Connor. Nuo pojat ovat normaaleja."

Connor McDavidistä tuli keskiviikkona nuorin täysipäiväinen kapteeni NHL:n lähestulkoon satavuotisessa historiassa. Sopivasti noin viikkoa ennen runkosarjakauden alkua. Kapteenin C ommeltiin #97:n paitaan hänen ollessaan 19 vuotta ja 266 päivää vanha.

Colorado Avalanchen kapteeni Gabriel Landeskog piti ennätystä ennen tätä, hän oli 19 vuotta ja 286 päivää vanha, eli 20 päivää McDavidiä vanhempi Avsin nimittäessä hänet kapteenikseen syyskuun neljäntenä, vuonna 2012. Landeskogia pidettiin henkisesti harvinaisen kypsänä teininä. Hän oli asunut Pohjois-Amerikassa 16-vuotiaasta saakka ja ollut OHL-junnujoukkue Kitchener Rangersin kapteeni, mikä on harvinainen kunnia ruotsalaispelaajalle. Hänestä odotettiin myös NHL-kapteenia jonain päivänä, siitä ei ollut epäilystäkään.

Tullessaan kapteeniksi Landeskog oli voittanut Calder-palkinnon NHL:n vuoden tulokkaana. Hän oli tehnyt debyyttikaudellaan NHL:ssä 22 maalia ja 52 pistettä. Hän johti joukkuettaan taklauksissa, maaleissa ja laukauksissa kohti maalia. Hän oli jo se pelaja, jonka valmentaja lähetti jäälle ottelujen ratkaisuhetkillä.

Huvittavaa Landeskogin tapauksessa oli se, ettei hän voinut Colorado Avalanchen kapteenina edes skoolata kotiottelujen jälkeistä aikuisjuomaa joukkuekavereittensa kanssa Coloradon osavaltiossa ennen 21. syntymäpäiväänsä ilman vanhempiensa tai holhoojansa suostumusta.

Wayne Gretzkylle ei tunnetusti voitu tarjoilla aikuisjuomia Northlands Coliseumin baarissa hänen liityttyään Oilersiin vain 17-vuotiaana WHA:ssa. Mutta Väinö ei ollut silloin vielä kapteeni.

Gabriel Landeskog oli Avsin valmentaja Joe Saccon nimittäessä hänet kapteeniksi 11 päivää nuorempi kuin Sidney Crosby oli 31. toukokuuta, vuonna 2007. Sid The Kid oli 19 vuoden ja 297 päivän ikäinen, kun hänestä tehtiin Pittsburgh Penguinsin kapteeni Pensin pudottua Stanley Cup-finaalisarjaan matkalla olleelle Ottawa Senatorsille kevään 2007 playoffeissa. Crosby oli siis juuri pelannut toisen täyden kautensa NHL:ssä.

Vincent Lecavalier oikeastaan pelasi NHL-joukkueen kapteenina nuorempana kuin Crosby, jo 19 vuoden ja 164 päivän ikäisenä. Sid oli jo ehtinyt täyttää pitkän kesän 2007 jälkeen 20 vuotta ennen kuin hän pääsi kapteenina jäälle.

Todella tilastoihin perehtyneet muistuttavat tässä vaiheessa, että Minnesota North Starsin Brian Bellows kantoi North Starsin kapteenin C:tä 19 vuotta ja 131 päivää vanhana 1980-luvun alussa. Mutta Bellows oli vain väliaikainen kapteeni, ei virallinen joukkueen kapteeni missään vaiheessa. Hän tuurasi North Starsin virallista kapteenia, loukkaantunutta suomalaissukuista Craig Hartsburgia.

Chicago Blackhawksin Jonathan Toews aloitti Hawksin kapteenina vain 20 vuoden ja 80 päivän ikäisenä.

Steve Yzerman kuuluu myös tälle listalle. Kaudella 1985-86 Detroit Red Wings nimesi tuolloin vain 21 vuotta ja 151 päivää vanhan Yzermanin kapteeniksi. Yzerman on myöhemmin myöntänyt olleensa täysin eksyksissä ja saaneensa paljon apua tuolloin todella nuoren Red Wingsin kolmekymppisiltä veteraanipelaajilta.

Ennen Yzermania nuorin kapteeni NHL:ssä oli ollut Buffalo Sabresin Jim Schoenfield, josta tuli kapteeni 21 vuoden ja 362 päivän ikäisenä.

Steve Yzerman piti NHL-historian nuorimman kapteenin ennätystä hallussaan lähes 14 vuoden ajan vuosien 1986 ja 2000 välissä, kunnes Tampa Bay Lightning nimesi Vincent Cavalierin kapteenikseen.

Henkilökohtainen mielipiteeni Gabriel Landeskogin tultua nimitetyksi NHL-joukkueensa kapteeniksi vain yhden täyden NHL-kauden jälkeen oli se, että se oli virhe. Liian suuri riski. Landeskog oli varmasti kapteeniksi sopiva tyyppi, nimitys tuli vain mielestäni liian aikaisin. Olin näkeväni nimityksessä jonkinlaista identiteetin etsimistä. Ikäänkuin Avs ei olisi tiennyt, miksi se olisi halunnut tulla isona.

Jälkeenpäin voimme viisastella, että Landeskogin nimitys onnistui. Hänen poikkeuksellinen työmoraalinsa, johtajanominaisuutensa, paineenkestokykynsä ja kaikki muut ominaisuudet, jotka me tiesimme toki jo silloin, tulivat oikeaan paikkaan ja saivat kasvaa.

Sidney Crosbyn valinta Pensin kapteeniksi yhden kauden jälkeen oli vähän erilainen. Sid on kerran sukupolvessa nähtävä ihmelahjakkuus, mitä Landeskog ei ole. Yli sata pistettä heti ensimmäisellä kaudella NHL:ssä. Sidiä ei oikeastaan edes koskaan verrattu muihin Pingviineihin. Häntä verrattiin alusta saakka NHL-historian parhaisiin, joitten joukkoon hän on itsensä jo moneen kertaan pelannut.

Crosbynkin valinta kapteeniksi niin nuorena oli ennenaikainen ja iso riski, mutta Yzermanin tavalla se osoittautui oikeaksi jälkiviisaasti tarkasteltaessa.

Connor McDavid kuuluu samaan sarjaan Sidney Crosbyn kanssa. Michel Therrien teki aikanaan oikean ratkaisun.

Tätä ennätystä voidaan pitää sellaisena, jota ei tulla koskaan rikkomaan. Toronto Maple Leafs voisi tietenkin nimittää Auston Matthewsin kapteeniksi vaikka heti, mutta Lou Lamoriello ei ikinä suostuisi siihen, jos vähääkään olemme hänen toimintatapojaan viimeisten 30 vuoden aikana oppineet tuntemaan. Mike Babcock ja Brendan Shanahan ovat samaa maata.

McDavidin valinta Oilersin seurahistorian 15. kapteeniksi ei tullut kenellekään yllätyksenä. Asia oli ollut huonoimmin pidetty salaisuus Edmontonissa jo jonkin aikaa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tämä ole iso uutinen. Tämä on todella iso ja historiallinen uutinen NHL:ssä. Nuorin kapteeni NHL:ssä koskaan. Ilman kokonaisen kauden pelaamista. Landeskog oli sentään pelannut koko kauden alle. Sidillä oli tasan 160 peliä alla.

Connor McDavid on Edmonton Oilersin paras pelaaja. Hän on ehtinyt pelaamaan NHL:ssä vasta 45 ottelua viime marraskuun alussa sattuneen solisluumurtuman takia. 48 pistettä noissa 45 ottelussa. Olin aikaisin liikenteessä McDavidin loukkaantumisen jälkeisenä aamuna. Paikallisradion lähetyksessä tuli uutisten jälkeen säätiedotuksen vuoro. Säätiedotuksen lukija sanoi lämpötilan ilmoitettuaan, ettei aurinko nousisi sinä päivänä Edmontonissa ollenkaan. Kaikki tiesivät syyn.

McDavid ei ole edes käynyt kaikissa NHL-halleissa pelaamassa vielä. Tämä on erittäin suuri velvollisuus teini-ikäisen kannettavaksi. Todella paljon paineita yhdelle miehelle. Silti juuri tämän pelaajan valinta on ainoa oikea ratkaisu Edmonton Oilersille. Kukaan ei epäile asiaa yhtään. Connor McDavid on mies, joka pystyy tämän tehtävän hoitamaan.

McDavid on koko Edmontonissa viettämänsä ajan ollut pelaaja, joka ei halua tulla kohdelluksi eri tavalla kuin muut. Hän ei halua olla erilainen, vaikka tottakai hän on. Ja juuri siksi hän on oikea mies johtamaan tätä joukkuetta ja siksi hänet valittiin kapteeniksi. Kolmos- tai nelosketjun pelaaja ei voi olla enää kapteeni. McDavidillä on peli hallussa kaukalossa. Kaukalon ulkopuolella hänellä on juuri oikeanlainen asenne. Joukkuekaverit kunnioittavat häntä. Connor McDavidin maailmassa joukkue tulee aina ennen kaikkea muuta. Hän on omistautunut tälle asialle, kuten todettua, leikkikouluikäisestä lähtien.

McDavid tuli NHL:ään kohutuimpana uutena pelaajan kymmeniin vuosiin. Hän ei ilmestynyt Edmontoniin suurena tähtenä, pyytäen mitään erityiskohtelua kentällä tai muualla. Oilersin valmentaja Todd McLellan puhui siitä, miten Connor ei ihan aluksi halunnut tuoda omia taitojaan esiin väkisin. Hän halusi pelata joukkueen mukana. Hän oli ehkä vähän liikaakin joukkuekavereitaan kunnioittava. Hän ei halunnut pyytää tai vaatia mitään. Hänellä oli taidot ottaa pelit haltuunsa ensimmäisestä leiripäivästä lähtien, mutta hän ikäänkuin odotti kokeneempien lupaa saada pelata omaa peliään.

Muutaman ottelun jälkeen se tuli. Joukkuekaverit kirjaimellisesti sanoivat Connor McDavidille, että hänellä oli lupa ottaa kiekko ja tehdä sillä mitä haluaa. Kukaan ei pitäisi häntä ylimielisenä tai leuhkana. Ota kiekko ja mene. Siihen meni jonkin aikaa, muutama peli. Sitten yhtäkkiä McDavid ryhtyi pelaamaan omaa peliään. Ero alkuun oli huomattava.

Ja sitten hän loukkaantui ja joutui syrjään muutamaksi kuukaudeksi. Hän joutui katsomaan muita sivusta juuri, kun hän oli päässyt todella vauhtiin NHL:ssä.

Hän oli Pohjois-Amerikan kapteeni World Cupissa ja sitä ennen A-junnujoukkueensa OHL:n Erie Ottersin kapteeni. Pikkujunnuna hän ei koskaan ollut kapteenina kahdesta syystä. Ensimmäiset vuodet hän pelasi isänsä valmentamissa joukkueissa, eikä Kelly McConnor halunnut antaa sellaista kuvaa, että hän kohteli omaa poikaansa eri tavalla kuin muita. Myöhemmin hän pelasi aina itseään vanhempien joukkueissa, eikä siksi ollut kapteeni.

Jaromir Jagrin varausvuodesta kerrotaan tarinaa, joka sivuaa tätä. Brian Burke halusi tietää, miksei Jagr ollut koskaan junnujoukkueittensa kapteeni. Kapteenina pelaaminen kertoo johtajan ominaisuuksista, ja sellaisia pelaajia scoutit haluavat laittaa listoilleen. Nuori Jagr puhui vähän pitemmän aikaa tulkille, joka kertoi sitten Burkelle, että Jaromir oli aina pelannu itseään pari vuotta vanhempien poikien kanssa, eikä siksi ollut koskaan kapteeni.

19-vuotiaan valinta kapteeniksi kertoo isolla tavalla tämän kypsyneisyydestä ja ammattimaisesta asenteesta. Edmonton Oilers on löytänyt kapteenin, joka tulee kantamaan C:tä vielä pitkän aikaa. #97 on kovaa vauhtia tulossa yhdeksi maailman parhaista pelaajista, mutta kapteeniksi hänet nimitettiin siksi, koska hän on tehtävään sopiva hyvä tyyppi pelitaitojensa lisäksi.

McLellan sanoi tehneensä päätöksen kapteenista, kun McDavid teki paluun loukkaantumisensa jälkeen Columbus Blue Jacketsiä vastaan. Seitsemän viikon huili ei näkynyt missään. McDavid lensi kentän läpi ja teki yhden kauden hienoimmista maaleista huijaten Joonas Korpisalon.

McDavid oli loukkaantuessaan ehkä yksi NHL:n viidestä parhaasta pelaajasta. Hänen ensiesiintymistään odotettiin kaikkialla NHL:n suurimmissa kaupungeissa. Paluun jälkeen hän oli joukkueensa ykköspelaaja ja yksi NHL:n parhaista koko loppukevään.

Connor McDavidiä ei valittu Edmonton Oilersin kapteeniksi pelkästään hänen uskomattomien taitojensa takia, tai siksi, ettei seuralla ollut mitään muitakaan ideoita. Valinta oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Jokaikinen pelaaja Oilersin kopissa on samaa mieltä valinnasta. On myös hyvä huomata, ketkä saivat varakapteenin A:n kannettavakseen. Milan Lucic on ihailtu, vihattu, pelätty ja arvostettu pelaaja NHL:ssä. Hänen sormessaan kiiltää Stanley Cup-sormus. Lucic sanoi kesällä suoraan tehneensä seitsemän vuoden, $42 miljoonan arvoisen pelisopimuksen Oilersiin osaksi sen takia, koska Connor McDavid on joukkueessa. Lucic kuvattiin lentokentällä sopimuksen syntymisen jälkeen McDavid t-paita päällä.

Lucic tietää, mitä voittaminen vaatii. Hän olisi ollut jo iso, kunnioitettu ja arvostettu henkilö pukukopissa ilmankin A:ta paidassaan. Jordan Eberle ja Ryan Nugent-Hopkins ovat kaksi muuta varakapteenia. Tässä on se vaara, että kolmella saman ketjun miehellä voi olla kirjain paidassaan samaan aikaan. Käytännössä ei tietenkään mikään suuri ongelma.

Connor McDavid on ollut harvinaisen lahjakkaan kiekkoilijan elämässään koko ikänsä valtavien paineitten alaisena. Alaikäisenä junnuissa, nuorimpana maajoukkueissa, historian nuorimpana ison sponsorisopimuksen tehneenä jääkiekkoilijana ja nyt historian nuorimpana NHL-joukkueen kapteenina. Hän saa nyt johtaa joukkuetta 480 miljoonaa dollaria maksaneessa, nimenomaan päävuokralaistaan Oilersia varten rakennetussa jättihallissa. Eikä hänen pokkansa ole koskaan pettänyt tippaakaan paineitten alla.

NHL-kapteenin tehtävä on suuri velvollisuus ja suuri kunnia. Edmonton Oilers on ollut yksi NHL:n huonoimmista joukkueista, mutta uusi joukkueenjohto ja moukan tuurilla lottovoittona tullut Connor McDavid muuttavat seuran suunnan, vaikkakin hitaasti.

Muistakaa nämä sanat vuosien kuluttua:

Oilers valitsi oikein.

