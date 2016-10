Jääkiekkoa suurempi hetki – Senatorsin ykkösmaalivahti palasi syöpädiagnoosin saaneen vaimonsa luota joukkueen avuksi

Koko tapahtumasarja alkoi Edmontonissa lauantaina.

Calgarystä edellisenä iltana pelin jälkeen kaupunkiin saapunut Ottawa Senators piti harjoitukset. Ennen iltapäiväjäitä Ottawan toimitusjohtaja Pierre Dorion piti pienen pressin paikalle tulleille reporttereille. Torstaina oli tullut tieto, että maalivahti Craig Andersonille oli annettu henkilökohtainen vapaa, jotta hän saisi palata Floridaan perheensä luo.

Syytä ei oltu annettu, mutta yleensä tällaisissa tapauksissa mainitaan sanat ”henkilökohtaisista syistä”, mikä tarkoittaa juuri sitä. Ei mitään syytä kysyä enempää.

Dorion antoi lyhyen tiedonannon, yrittäen selvästi pitää tunteensa kurissa. Tämä ei ollut helppoa. Hän ilmoitti, että syy Andersonin vapaaseen oli se, että hänen vaimonsa oli saanut syöpädiagnoosin. Craigin oli palattava kotiin vaimonsa tueksi. Perhe oli pyytänyt antamaan tiedon heidän puolestaan.

” Nicholle Anderson on saanut syöpädiagnoosin. On vielä hyvin aikaista, meillä ei ole montaa testiä vielä, mutta olemme heidän tukenansa ja juuri nyt voimme vain odottaa”, sanoi Dorion.

Senators pelasi perjantaina Calgaryssä. Sieltä tuli tieto, että kakkosmaalivahti Andrew Hammond oli loukannut nivusensa ensimmäisessä erässä ja joutuisi sen takia sivuun vähintään viikoksi.

Tässä vaiheessa tilanne muuttui.

Nicholle Anderson halusi, että hänen miehensä soittaisi Senatorsin GM:lle ja lähtisi joukkueen luo Edmontoniin. Dorion sai soiton kesken pelin ollessaan Calgaryssä.

”Puhuimme Craigin kanssa pelin jälkeen ja päätimme, että koska he joutuivat odottamaan lisätestien tuloksia ja olivat lähdössä yhdessä kohti Ottawaa perheen kanssa, Craig voisi palata joukkueensa luo”, sanoi Dorion.

”Nicholle oli se, joka halusi Craigin palaavan takaisin. Hän oli se, joka sanoi: Craig, sinun joukkuekaverisi tarvitsevat sinua. Teimme päätöksen puhuttuame Craigin ja Nichollin ja heidän lääkäreittensä kanssa, ja meistä tuntui, että tämän aikajakson puitteissa hänen paluunsa oli oikea päätös.”

Pierre Dorion oli kysynyt useampaan kertaan, oliko Anderson ihan varma. Joka kerta vastaus oli se, että vaimo oli käskenyt soittaa ja sanonut, että joukkue tarvitsee sinua nyt. Vaimo oli se, joka yllytti jättämään hänet ja perheen kaksi lasta ja palaamaan kaukaloon.

Ottawa Senatorsin uusi valmentaja Guy Boucher ilmoitti medialle sunnuntain aamujäitten jälkeen Edmontonissa, että lauantaina joukkueeseen palannut Anderson tulisi aloittamaan illalla Oilersia vastaan.

”On hyvä saada hänet takaisin”, sanoi Sensin Bobby Ryan Ottawan kopissa. ”Hänen perheensä tulee tarvitsemaan ihmisiä tuekseen ja tässä hänellä on 20-25 hyvää tukiyksikköä.”

Andersonia itseään ei tuotu toimittajien eteen tentattavaksi, mutta Boucher sanoi hänen mielialansa olevan hyvän ja, että hän oli valmis pelaamaan illalla.

”Hän on valtavan tärkeä osa joukkuettamme”, sanoi Boucher vielä. ”Hänen paluunsa on meille todella iso juttu. Hänen keskittymiskykynsä on vaikuttavaa. Juuri nyt hänen on pakko ajatella vain jääkiekkoa.”

Tämän illan pelissä oli jo etukäteen täysin erilainen lataus kuin normaalisti. Joukkueet taistelivat kaikkensa antaen, mutta silti kaikki pitivät yhtä. Molempien penkkien takana seisoneet valmentajat olivat solmineet kaulaansa vaaleanvioletin väriset ”Hockey Fights Cancer” -kravatit.

Vastustajien pelaajia ei yleensä vieraskaukaloissa nähdä ottelun jälkeen, jos heitä valitaan illan kolmen tähden joukkoon. Suurin osa ei välitä tulla jäälle tekemään pientä ympyrää. Ei ole mitään mieltä tulla vielä kerran vihamielisen vierasyleisön buuattavaksi.

Sunnuntaina Edmontonin uudessa Rogers Place -hallissa nähtiin jotain täysin muuta.

Craig Anderson torjui kaikki 37 häntä kohti lauottua kiekkoa. Sens pätkäisi historiallisen hyvin kauden aloittaneen Oilersin voittoputken viiteen Andersonin virheettömällä pelillä ja voittamalla 2–0. Loistava suoritus, jonka jälkeen Senatorsin joukkue kokoontui yhteen maalivahtinsa ympärille. Rutiinia voittojen jälkeen, mutta tällä kertaa pelissä oli paljon enemmän tunnetta mukana kuin tavallisesti. Veskaria halattiin tosissaan.

Anderson ei voinut enää pidättää tunteitaan. Ne tulivat esiin maskin alta. Ottawan pakki Marc Methot sanoi pelin jälkeen tajunneensa vasta siinä vaiheessa, miten kovasta asiasta oli kysymys.

Sen jälkeen, kun illan kolme tähteä esiteltiin yleisölle, Craig Anderson kävi pyörähtämässä yleisön edessä. Hän sai tyylikkäät aploodit Oil Countryn katsojilta. Laidan viereen jäänyt Oilersin maalivahti Cam Talbot seisoi ja taputti. Tällaisissa tilanteissa kaikki ovat yhtä. Hockey fights cancer.

”Siitä joukkueessa on kysymys”, sanoi 19-vuotias Edmonton Oilersin kapteeni Connor McDavid häviäjien pukuhuoneessa. ”Kun yksi kaveri on todella pahassa tilanteessa, muu joukkue yrittää parhaansa pelatakseen hyvän pelin hänelle. Hänen henkilökohtainen elämänsä on paljon tärkeämpää kuin mitä jääkiekossa tapahtuu juuri nyt. Me kaikki ajattelemme häntä.”

Tämä oli ottelu, jota Ottawa Senators ei voinut hävitä. Ei millään. Anderson torjui kolmannessa erässä Jesse Puljujärven suoraan syötöstä laukoman kiekon ja Jordan Eberlen parin metrin päästä tulleen laukauksen McDavidin järkättyä tälle miljoonan taalan paikan. Nuo kaksi tilannetta olivat ottelun vaarallisimmat, muuten Senatorsin joukkue suojeli maalivahtiaan niin paljon kuin pystyi.

”Me teimme kaikkemme auttaaksemme häntä, mutta hän pelasi itse helvetinmoisen pelin”, sanoi Sensin kapteeni Erik Karlsson pelin jälkeen toimittajille.

Joskus kovan ammattilaisurheilun sekaan eksyy pieni ripaus inhimillisyyttä. Tänään oli sellainen ilta, ja sellainen hetki.

Toivottavasti Craig ja Nicholle Anderson saavat siitä edes jotain rauhaa ja lohtua.

