Kolme erilaista pitkää lenkkiä – näin saat vaihtelua viikonlopun treeniin

Viikonloppu alkaa! On siis mahdollista suunnata pidemmälle lenkille kuin arkena. Mutta mitä jos pitkä lenkki tuntuu monotoniselta?

Kaikki juoksijat hyötyvät lenkkien vaihtelusta ja lenkin keston ajoittaisesta lisäämisestä. Kestävyyden kehittämisestä on iloa, vaikka ei edes tähtäisi pidemmille matkoille. Kun kestävyys paranee, myös lyhyet lenkit sujuvat paremmin.

Nyrkkisääntö on juosta pitkä lenkki lähes aina rauhallisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita löntystelyä. Vauhdin vaihtelut ovat mahdollisia pidemmilläkin matkoilla.

Mittaa pitkää lenkkiä mieluummin ajassa kuin kilometreissä. Juokse vähintään joka toinen viikko ainakin 1,5–2 kertaa tavanomaista kauemmin. Jos siis juokset arkisin tunnin, juokse viikonloppuna puolitoista tai kaksi. Jos juokset arkena puoli tuntia, juokse viikonloppuna 45 minuuttia tai tunti.

1. Perinteinen - kaikentasoisille

Rauhallinen pitkä lenkki on treenin klassikko. Lenkillä ei tarvitse ylettömästi hidastella, mutta vauhdin on oltava sellainen, että voisit lenkin jälkeen tarvittaessa jatkaa vielä useita kilometrejä. Tämä takaa hyvän palautumisen ja kehityksen yhtä aikaa. Jos seuraat sykkeitä, pidä rasituksesi alle 75 prosentissa maksimista. Lopussa se voi hieman nousta.

Pitkän lenkin voi tehdä joka viikko, mutta se ei ole välttämätöntä edes maratontreenissä. Joka toinen viikko tai kahtena viikkona kolmestakin riittää usein. Etenkin keski-ikäisillä jokaviikkoisesta pitkästä lenkistä palautuminen voi kestää turhankin kauan.

Lenkin jälkeen ei pidä olla olo, että haluaisi maata loppupäivän sohvalla. Jonkin verran tavallista väsyneempi olo kuuluu asiaan.

2. Juoksu-kävely -yhdistelmä – myös kokeneille

Pitääkö pitkä lenkki aina juosta? Amerikkalainen kokenut juoksuvalmentaja Jeff Galloway on tiukasti sitä mieltä, että ei. Hän on ollut kävelyn ja juoksun yhdistämisen puolestapuhuja jo pitkään.

Juoksun ja kävelyn vaihtelu pitkällä lenkillä tekee lenkistä eräänlaista matalan intensiteetin intervallitreeniä. Etuna on nopeampi palautuminen ja selvästi pidempien matkojen jaksaminen. Lenkistä voi myös nauttia enemmän, kun se on palasteltu osiin.

Kävelyosuuksien pitiäisi kuitenkin olla lyhyitä ja rivakoita, eikä syke saa laskea liikaa. Kävelyä ei ole nimittäin tarkoittu lepotauoksi vaan olennaiseksi osaksi lenkkiä.

3. Kiihtyvä pitkä lenkki – etenkin kokeneille!

Toinen tunnettu valmentaja Greg McMillan on suositellut treeniohjelmissaan tasavauhtisen pitkän lenkin ohella myös kiihtyvää vaihtoehtoa. Tämä sopii oikein tehtynä erinomaisesti vaihteluksi lähes kaikille, joilla on jonkin verran kokemusta pidempään juoksemisesta.

Juokse kiihtyvän lenkin ensimmäinen kolmannes tavanomaista rauhallisemmin, keskimmäinen kolmannes tavanomaisella tahdilla ja viimeinen kolmannes jonkin verran reippaammin. Vauhtia voi testailla sen mukaan, kuinka freesiksi tunnet olosi. Älä riuhdo irti kaikkea!

Vaativampi vaihtoehto tästä sopii esimerkiksi yksittäisinä lenkkeinä kisavalmistautumiseen. Lähde liikkeelle tavallisella tahdillasi. Nosta puolenvälin jälkeen tahtia asteittain muutaman kilometrin välein lähelle kisatahtia – mutta ei aivan siihen eikä varsinkaan sen yli. Lopussa käytä useampi kilometri palautteluun rauhallisesti.

Jos sinulla on tavallisesti vaikeuksia palautua pitkistä lenkeistä nopeasti, älä ryntää tekemään tätä harjoitusta ainakaan liian lähellä kisaa. Riskinä on, että et palaudu vaan väsytät itsesi. Kiihtyvyys ei ole edellytys kisatreenille!

