Juoksetko liian kuluneilla lenkkareilla? Näin tiedät milloin kengät pitää vaihtaa

Lenkkarit ovat jokaisen juoksijan rakkain ja olennaisin työkalu. Mutta miten usein ne pitää vaihtaa?

Satunnaisemmat lenkkeilijät voivat käyttää samoja kenkiä vuosikausia, eikä heillä ole mitään käsitystä siitä, paljonko niillä on juostu. Enemmän juoksevat saattavat vain olla niin tykästyneitä nykyiseen malliinsa, että kenkien vaihtaminen jännittää, vaikka tossujen kulumisen jo huomaisi.

Kuluneilla lenkkareilla juoksevia varoitellaan usein vammariskin kasvamisesta. Huonot lenkkarit voivatkin altistaa muun muassa vääränlaiselle askellukselle. Kuitenkaan laajoja tutkimuksia, jotka yhdistäisivät pelkän kenkien kulumisen merkittävästi kasvaneeseen vammatiheyteen, ei käytännössä ole.

Usein kyse on mukavuudesta – juoksu on selvästi mukavampaa kunnon kengillä, joten kulumisen merkkejä kannattaa seurata herkästi.

1. Seuraa kilometrejä – suurin piirtein

Monet kenkävalmistajat antavat ohjeellisia kilometrimääriä kenkien kestävyydelle. Esimerkiksi Asics kehottaa vaihtamaan kengät 700–900 kilometrin välein. Jotkut juoksuvalmentajat antavat tätä selvästi alhaisempiakin kilometrisuosituksia.

Oman kokemuksen mukaan lenkkareilla voi juosta yleensä ongelmitta vähintään 800 kilometriä ennen vaihtamista. Tuhannen kilometrin kohdalla kengät yleensä ovat kuitenkin jo selvästi kokoon painuneet, eikä niillä juokseminen enää tunnu samalta kuin tuoreemmilla kengillä.

Tarkkaa kilometrisuositusta ei kuitenkaan voi antaa, sillä kuluminen riippuu paljon myös alustasta, askelluksesta ja juoksijan painosta. Kanta-askeltajalla kenkä kuluu muita nopeammin, samaten raskasrakenteisella juoksijalla, tai jos juoksee pelkästään asfaltilla.

Harva jaksaa seurata tarkalleen, montako kilometriä omilla kengillä on juossut. Summittainenkin laskeminen antaa kuitenkin suuntaa sille, milloin kenkienvaihtoa kannattaa harkita.

2. Hanki kahdet kengät

Oman kokemuksen mukaan yksi helppo tapa seurata kenkien kulumista on hankkia kahdet kengät eri aikaan ja juosta niillä vuorotellen. Parasta on hankkia toinen pari kun ensimmäinen on kunnolla juostu sisään, mutta se ei ole vielä hirveän kulunut.

Jossain vaiheessa lenkeillä huomaa automaattisesti, että aiemmin ostettu pari alkaa hävitä tuoreemmalle tuntumassa, ja se on aika laittaa eläkkeelle.

Itse ostan kenkiä varastoon aina, jos löydän omaa suosikkimalliani alennuksella. Kannattaa vahtia poistuvien kausien malleja ja erilaisia poistomyyntejä niin kaupoissa kuin verkossakin.

Kaksien kenkien hankkiminen kirpaisee kukkaroa hetkellisesti. Pidemmällä aikavälillä hinta on tietenkin täsmälleen sama kuin silloin, jos ostaisi uudet vasta kun ensimmäiset ovat täysin kuluneet.

Kaksien kenkien omistaminen myös pidentää molempien parien elinikää, sillä myös kenkien lesti tarvitsee palautumista lenkeistä. Jos käyt vaikkapa illalla sateisella lenkillä ja menet heti seuraavana aamuna uudelleen, on parempi käyttää eri kenkiä kuin lähteä liikkeelle vielä hieman kosteilla ja tunkkaisilla lenkkareilla.

3. Luota omaan tuntemukseesi

Oma tuntemus on juoksussa usein dataa arvokkaampi mittari. Näin on kenkienkin suhteen. Jos kengät tuntuvat kuluneilta, ne todennäköisesti ovat sitä. Jos olet epävarma, osta uudet mutta älä poista heti vanhoja. Pidä vanhat rinnakkaiskenkinä niin kauan kuin haluat. Useimmiten huomaat, ettei vanhoilla enää teekään mieli juosta.

Lenkkareista voi etsiä myös ulkoisia tunnusmerkkejä oman fiiliksensä tueksi. Paras tapa on pohjan valkoisen keskiosan tarkastelu. Jos se on selvästi sisäänpainunut, halkeillut ja haperoitunut, kengät ovat aikansa eläneet.

Pohjien reunojen kuluminen ei vielä ole merkki siitä, että kengät pitäisi välittömästi vaihtaa. Sen sijaan reunojen kuluminen niin, että seuraava pohjan kerros tulee esiin, on sitä aivan varmasti.

