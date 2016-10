Näissä lenkkivarusteissa kannattaa säästää – kolme vaatetta joissa nuukailu ei haittaa

Juoksu on halpa harrastus, perinteisesti sanotaan. Viime vuosina juoksutrendit ovat kuitenkin muuttuneet yhä teknisemmiksi ja varustepainotteisemmiksi. Varusteita on markkinoilla valtavasti ja pelkkiin vaatteisiin voi saada kulumaan useita satoja euroja.

Arvokkaammille varusteille on lajissa paikkansa – etenkin hyvään takkiin kannattaa panostaa – mutta usein vähemmälläkin pärjää hyvin.

Keräsimme vaatteet, joissa edullinen vaihtoehto on usein hyvin käyttökelpoinen.

1. Tekniset paidat

Lähes mikä tahansa tekninen paita kelpaa peruslenkille, sen ei tarvitse olla merkkituote. Useimmat halpojen ketjujen juoksupaidat päästävät hikeä läpi riittävästi ja niitä saa hyvinkin edullisesti. Itse juoksen yleensä kisatapahtumista saaduissa vanhoissa paidoissa, olivatpa ne millaisia tahansa. Iäkkäimmät ovat yli 10 vuotta vanhoja.

Älä kuitenkaan juokse tavallisessa puuvillaisessa t-paidassa, sillä se muuttuu helposti märäksi ja kylmäksi.

Jos haluat panostaa paitaan, osta yksi tekninen talvijuoksupaita. Pitkähihaisia, materiaaliltaan hieman paksumpia paitoja on kaupoissa nykyään reilusti, ja niille on Suomen keleissä käyttöä. Ne pitävät sekä lämpimänä että kuivana ja niissä on usein myös korkeampi kaulus, mikä on kylmällä säällä hyvä ominaisuus.

2. Sortsit ja trikoot

Käytännössä sama koskee myös alavartalon vaatteita, sortseja ja trikoita. Näissä istuvuudella on kuitenkin hieman paitaa suurempi merkitys. Jos halpa tuote tuntuu hyvältä eikä hankaa, sillä voi hyvin juosta.

Jos kuitenkin pidät kompressiovaatteista tai hyvin napakasta trikoiden istuvuudesta, kannattaa maksaa housuista jonkin verran enemmän. Edullisissa malleissa trikoiden tuntuma voi muuttua nopeammin hieman ”löysäksi” etenkin useamman pesun jälkeen.

Älä koskaan käytä huuhteluainetta teknisiin vaatteisiin, näin pidennät niiden käyttöikää selvästi.

3. Pipo ja hanskat

Kelien viiletessä lenkeille tarvitsee myös pipon ja hanskat. Pipon hinnalla ei ole etenkään alkutalvesta juuri mitään väliä – jos pipo hengittää, sitä voi käyttää. Itse juoksen tavallisessa ohuessa neulepipossa, joka on niin kulunut, että siitä näkee läpi.

Pipon merkitys korostuu, jos sää on todella kylmä tai tuulinen. Tällöin on hyvä valita jollain tavoin vuorattu tai tuulta pitävä malli. Itse laitan yleensä tällöin vain kaksi pipoa päällekkäin.

Hanskoihin kannattaa panostaa, jos kannat käsissäsi lenkin aikana jotain, esimerkiksi puhelinta, avaimia tai vesipulloa. Muuten mitkä tahansa neule- tai toppahanskat, jotka tuntuvat mukavilta, käyvät.

Tykkää Juoksublogista Facebookissa, saat päivitykset suoraan feediisi. Voit myös seurata blogia Instagramissa.