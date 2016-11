Tunnista, milloin kova treeni ei kannata – 5 merkkiä jotka kertovat levon tarpeesta

Onko arkesi kiireistä ja stressaavaa, ja treeni maistuu puulta? Onko ensimmäinen ajatuksesi, että nyt pitää vain ottaa itseä niskasta kiinni? Mieti ensin hetki, oletko väsynyt ja kestätkö ylipäätään juuri nyt kovaa treeniä.

Keho voi tarvita lepoa, vaikka treeni ei olisi ylenmääräistä. Kehoa kuormittavat muutkin asiat, kuten työkiire, unen puute, stressi ja elämän isot muutokset. Suurin oppi itselle vuosien juoksuharrastuksen varrelta on ollut se, että treenimäärät ja levon tarve on suhteutettava muuhun elämään.

Selvä ylirasituskaan ei välttämättä suoraan korreloi sen kanssa, paljonko juoksee tai treenaa. Jos elämässä on muuten rauhallista, voi usein juosta suuriakin määriä. Sen sijaan jos työssä ja henkilökohtaisessa elämässä on meneillään isoja asioita, puolta pienempikin määrä saattaa tuntua kehossa yllättävän kovana rasituksena.

Monet treenaajat eivät helposti tunnista merkkejä siitä, milloin lepo tai kevennetty harjoittelu on paikallaan. Keräsimme merkit, jotka jokaisen juoksijan on syytä tunnistaa.

1. Sinua ärsyttää kaikki ja olet jatkuvasti äreä

Olet koko ajan ärtynyt, muttet tiedä miksi. Lähdet treenaamaan, ja hetkellisesti saatkin mielesi paranemaan. Sen jälkeen palaat kotiin tiuskimaan puolisolle tai lapsillesi. Todennäköisesti olet väsynyt.

Tätä on vaikeaa tunnistaa, koska treeni voi yhä hetkellisesti parantaa mieltä, ja siitä luopuminen vaikuttaa väärältä. Jos kuitenkin harjoittelun vaikutus mielialaan on vain lyhytaikainen, uskalla kokeilla myös lenkin sijasta päiväunia tai tavallista pidempää yöunta. Joskus kävelylenkki on myös parempi kuin kova intervalliharjoitus.

2. Sinulla on selittämättömiä jumeja ja lihaskipuja

Kroppasi on juntturassa, vaikka et ole treenannut erityisen paljon. Rasittunut ja stressaantunut ihminen saattaa jännittää kehon eri kohtia välillä huomaamattaankin. Lisäksi väsynyt ihminen ei palaudu yhtä nopeasti kuin levännyt, ja lihakset voivat tuntua vetämättömiltä hyvin tavanomaisenkin treenin jälkeen. Iho voi myös tuntua omituisen kosketusherkältä, jos olet ylivirittynyt ja jännittynyt koko ajan.

Lepää, ja katso poistuuko tunne. Vaihtoehtoisesti vaihda treeni välillä venyttelyyn, joogaan tai rentoutumisharjoitukseen.

3. Treenituloksesi junnaavat paikoillaan

Lenkki, jonka olet jaksanut juosta kevyesti vuosia, tuntuu yhtäkkiä pitkältä ja raskaalta. Mäet, jotka ennen olivat nyppylöitä, tuntuvat vuorilta. Treenaat ja treenaat, mutta sama meno jatkuu eivätkä tulokset parane.

Väsynyt ihminen voi sivuuttaa tällaisen kunnon huonontumisena ja pahimmillaan piiskaa itseään vielä enemmän. Tällöin kannattaa käyttää objektiivista dataa tilanteen arviointiin. Oletko todella treenannut niin paljon vähemmän että kuntosi aidosti on romahtanut, vai olenko kenties vain nukkunut ja levännyt liian vähän? Rasittunut keho ei saa itsestään parasta mahdollista irti.

4. Heräilet tai hikoilet yöllä – tai heräät aina väsyneenä

Huonontunut uni on usein merkki kehon häiriötilasta ja siitä, että se käy ylikierroksilla. Usein tähän liittyy vielä hikoilu keskellä yötä. Heräily ja hikoilu voivat kertoa muustakin – esimerkiksi naisilla vaihdevuosista. Jos et kuitenkaan enää saa kunnolla nukuttua treenin jälkeen, kannattaa havahtua.

Toinen kuormittumisen merkki on, että sammahdat iltaisin lähes seisaalleen ja nukut ainakin alkuyön kuin tukki, mutta heräät silti väsyneenä. Tämä on merkki siitä, että lepo ei riitä ja kehosi on kroonisesti väsynyt.

5. Treenistä ei tule voittajafiilistä – koskaan

Kaikki treeni ei koskaan ole yhtä juhlaa, mutta jos harjoittelu ei ikinä tuo aitoa itsensä ylittämisen tunnetta, on syytä miettiä miksi.

Lenkistä tai salilla käynnistä voi yliväsyneenäkin tulla hetkellisesti hyvä olo, etenkin suorittajatyypeille. Suoritus on kunnialla tehty, ruksittu pois tehtävälistalta ja voi tuntea olonsa hyväksi ihmiseksi. Tämä EI OLE sama tunne kuin se, että askel tuntuu aidosti keveältä, painot nousevat kuin itsekseen ja kehostaan saa enemmän irti kuin ikinä olisit uskonut.

Levännyt keho pystyy ainakin ajoittain yllättävän koviin suorituksiin. Jos et muista tällaista harjoituskertaa, mieti, pitäisikö antaa kehon välillä hengähtää.

