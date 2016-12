Haluatko aloittaa juoksun? Neljä tärkeintä neuvoa aloittelijalle

Juoksublogi

Juoksu on yksinkertaisesti mukavampaa kunnon kengillä. Vanhoilla lenkkareillakin voi juosta, jos jalat eivät siitä kipeydy, mutta kokemus on varmasti huonompi kuin uusilla.Tammikuu on hyvää aikaa hankkia kengät, koska joka paikassa on alennusmyynnit. Jos olet raskasrakenteinen, hanki kohtuullisen hyvin pehmustetut kengät. Jos olet kevyt tai normaalirakenteinen, usein perusvaimennus riittää.Pronaatiotuki on tarpeen vain, jos jalkasi oikeasti kääntyy askeltaessa sisäänpäin. Mikä tahansa peruslaadukas uusi lenkkari on parempi kuin vanha puhkikulunut.Juoksukenkien trendi on ollut useamman vuoden kohti tasaista pohjaa. Toisin sanoen kengän kanta ei ole juurikaan korkeammalla kuin päkiä. Aloittelijan on kuitenkin syytä hankkia kenkä, jossa tämä kallistus (niin sanottu droppi) on yli puoli senttiä tai jopa sentti. Aivan tasainen kenkä kipeyttää kokemattomalla nimittäin helposti akillesjänteen eikä tasapohjasta ole kokeneellekaan harrastajalle välttämättä mitään erityistä hyötyä.Juoksu on siitä demokraattinen laji että sen voi aloittaa kuka tahansa missä tahansa. Ei tietenkään aina teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niin että pääsee eteenpäin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tiettyyn rajaan asti juoksutekniikka myös tehostuu puhtaasti juoksemalla.Aloittelijan kannattaa siis rohkeasti vain alkaa juosta, tekniikkaa voi aina parantaa, kun rutiinia kertyy. Jos alat liiaksi miettiä, juoksetko ”oikein”, juoksusta katoaa helposti rentous. Talvijuoksun tekniikkaan löytyy vinkkejä täältä http://www.hs.fi/blogi/juoksublogi/art-2000002929463.html Sama koskee mittareita. Aluksi ei kannata tuijottaa sen paremmin sykettä kuin muutakaan. Juokse kuitenkin niin, että pystyt puhumaan ainakin lyhyitä lauseita, jotta et väsähdä heti alkuun. Jos hengästyt juostessa liikaa puhuaksesi, pidä välillä kävelytaukoja. Tähtää siihen, että liikut ainakin 20–30 minuuttia. Pidennä lenkkejä 10 prosenttia viikossa eli muutama minuutti kerrallaan.Juoksusta esitetään nykyään mielipiteitä joka lähtöön. Harrastuksen hauskuus löytyy kuitenkin siitä, että tekee juoksusta omannäköistään. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Mieti siis omaa suhdettasi ainakin näihin kysymyksiin ja kokeile vaihtoehtoja tarvittaessa.Tarvitsetko selvän tavoitteen ja treeniohjelman motivoituaksesi vai haluatko mieluummin treenata fiiliksen mukaan ja ilman ohjelman tuomaa pakkoa?Tykkäätkö juosta enemmän nopeita ja lyhyitä vai pitkiä ja rauhallisia lenkkejä? Nämä vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, mutta usein juoksijat tuntevat luontaisesti vetoa jompaankumpaan.Tykkäätkö juosta mieluummin yksin vai kaverin kanssa tai ryhmässä? Tämä voi olla ratkaisevaa sen kannalta, tuleeko lenkille ylipäätään lähdettyä.Oletko ilta- vai aamuihminen? Etenkin aloittelijan kannattaa juosta siihen vuorokaudenaikaan, kun se itselle tuntuu mukavimmalta.Miten hyvin siedät suomalaista ilmastoa? Talviaikaan jotkut juoksevat mieluummin sisällä juoksumatolla, jotkut puolestaan vannovat ympärivuotisen ulkotreenin nimiin. Vaihtoehtoja juoksumattotreeniin löydät täältä http://www.hs.fi/blogi/juoksublogi/art-2000002873132.html Moni pelkää juoksun olevan loukkaantumisaltis laji, ja vuosittain huomattava osa juoksijoista loukkaakin itsensä tavalla tai toisella. Usein vammat ovat kuitenkin pieniä, ja monet niistä voisi estää peruslihashuollolla.Älä esimerkiksi koskaan lähde juoksemaan täysillä heti alkuun, vaan kävele tai hölkkää rauhallisesti ensimmäiset 10–15 minuuttia. Näin saat kehon lämpimäksi.Muista venytellä lenkin jälkeen ainakin reidet, pohkeet ja lonkankoukistajat. Lonkankoukistajien huollosta löydät lisää tetoa aiemmasta postauksesta täällä http://www.hs.fi/blogi/juoksublogi/art-2000002891288.html Lisäksi pidä jonkinlainen lihaskuntotreeni ohjelmassasi, sillä juoksu vaatii myös kehonhallintaa. Etenkin vatsa-, selkä- ja pakaralihasten jumppa on paikallaanJuoksublogi toivottaa kaikille iloista ja juoksurikasta uutta vuotta! Tykkää blogista Facebookissa https://www.facebook.com/hsjuoksublogi/ , saat päivitykset suoraan feediisi. Voit myös seurata blogia Instagramissa https://www.instagram.com/hsjuoksublogi/