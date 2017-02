Penikkatauti on juoksijan riesa – näin ehkäiset kipuja säärissä

Juoksublogi

Penikkatauti

1. Huonot kengät

2. Liian nopea juoksumäärän kasvattaminen

3. Alusta, johon et ole tottunut

4. Heikot jalkaterän lihakset

on juoksijoita usein toistuvastikin rassaava vaiva. Tämä viralliselta nimeltään säären lihasaitio-oireyhtymä aiheuttaa kipua tyypillisesti säären sisäpuolelle. Se voi kuitenkin tuntua myös säären etuosassa tai ulkoreunalla.Toistuessaan se rasittaa myös juoksijan päätä, koska käytännössä kipu poistuu usein vain levolla.Jos kipu katoaa tai vähenee juoksun aikana, penikkataudin kanssa voi harjoitella. Jos vaiva kuitenkin pahenee lenkki lenkiltä, on lepo ainoa vaihtoehto. Joskus kevyt hieronta tai kompressiosukat voivat helpottaa oireita. Hieronta voi kuitenkin tuntua hyvin kivuliaalta.Penikkatauti vaivaa yhtä lailla aloittelevia juoksijoita kuin erittäin suuria määriä harjoittelevia. Se on tyypillistä myös niille, jotka aloittavat juoksun esimerkiksi talvitauon jälkeen.Listasimme vaivan syitä ja tapoja ehkäistä sitä.Omalle jalalle sopimattomat tai hyvin kuluneet kengät voivat rasittaa jalkaa ja sitä kautta pohkeiden aluetta. Joskus myös upouudet kengät tuottavat alussa ongelmia – uudet tossut kannattaakin ajaa sisään niin, että käyttää ensin vanhoja kenkiä vaikka joka toisella lenkillä.Myös minimalistiset, äärimmäisen vähän vaimentavat kengät voivat tuottaa kipuja. Tämä on tosin juoksijakohtaista, sillä joillekin kuluneet tai vaimentamattomat tossut eivät tuota ongelmia.Oman jalan profiili kannattaakin ennen kenkien hankintaa aina kartoittaa asiantuntevan kenkämyyjän, fysioterapeutin tai valmentajan kanssa.Hyvä juoksumäärän lisäämistahti on noin 10 prosenttia viikossa. Tämä koskee sekä kokonaismäärää että yksittäisen lenkin pituutta.Moni saattaa kuitenkin kasvattaa harjoitusmääriään innostuessaan valtavasti kerralla, etenkin jos harjoittelu on ollut edeltävillä viikoilla vähäistä. Tämä on hyvin tyypillinen penikkataudin syy.Lisää siis määrää vähitellen. Jos aloitat juoksun nollasta, tee ensin pari-kolme hyvin lyhyttä lenkkiä viikossa ja lisää kestoa pikkuhiljaa.Penikat voivat kipeytyä myös kokeneilla juoksijoilla, jos he vaihtavat yhtäkkiä alustaa. Äkillinen siirtyminen kovalle asfaltille, jäiselle alustalle tai juoksumatolle voivat kaikki tuottaa oireita säärien alueella. Tyypillistä on myös kipujen ilmestyminen lomamatkalla, jos tottumattomuuttaan ryntää juoksemaan hiekkarannalla.Yleensä kipu tässä tapauksessa poistuu, kun alustaan tottuu tai sitä vaihtelee. Älä koskaan siirrä kaikkea juoksua yhtäkkiä aivan uudelle alustalle vaan totuttele uuteen vähitellen.Jalkaterän pienet lihakset voivat joskus olla yllättävän heikot tai passiiviset. Tämä kuormittaa pohkeen ja säären aluetta ylempänä jalassa. Harva kuitenkaan treenaa jalkateriään koskaan.Hyvä ja helppo harjoitus on pienen pyyhkeen tai kangaspalan poimiminen varpailla lattialta. Tätä kannattaa tehdä silloin tällöin vaikka arkiaskareiden lomassa.Joskus myös jalan yläosan ja lantion seudun heikkoudet voivat heijastua alaspäin sääreen asti. Tällöin jalan alaosa joutuu kompensoimaan sitä, ettei jalka saa riittävästi tukea lantiosta. Pidä siksi aina peruslihaskuntotreeni harjoitusohjelmassasi.