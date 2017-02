Näin teet itsellesi harjoitusohjelman – opi helpot perussäännöt treenin rytmitykseen

Juoksublogi

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Moni treenaa suuriakin määriä ilman ohjelmaa eikä tässä ole mitään pahaa. Harjoitusohjelmasta on kuitenkin selvää hyötyä, jos tavoitteena on kehittyä omasta nykytasosta tai saada satunnaiseksi jäävä treeni rutiiniksi.



Ohjelman tekeminen itselle voi tuntua haastavalta, mutta muutamalla perusperiaatteella pääsee jo pitkälle. Tässä vinkit!



Valitse 2-3 kuukauden aikajänne ja aseta tavoite



Hyvä harjoitusohjelman kesto on noin kolme kuukautta tai 12–13 viikkoa. Tämän jälkeen ohjelmaa kannattaa jollain tavoin päivittää, sillä keho – niin lihakset kuin hermostokin – tottuu yllättävän nopeasti tuttuihin harjoituksiin ja kehittyminen hidastuu.



Aseta myös jonkinlainen tavoite. Mitä haluat saavuttaa ohjelman päätteeksi? Tavoitteen ei tarvitse olla kisa tai tietty kilometrimäärä, se voi olla niinkin arkinen kuin että haluaa saada juoksun tai muun treenin rutiiniksi.



Myös kunnon pitäminen ennallaan voi olla hyvä tavoite, jos arki on kiireisessä vaiheessa.



Joka tapauksessa ohjelman lopussa on hyvä pystyä arvioimaan, onko oma tavoite toteutunut.



Valitse treeniin käytettävä aika



Mieti montako tuntia viikossa ja kuinka monena päivänä olet valmis liikkumaan. Joustoa antava haarukka on parempi kuin yksi tiukka lukema. Mikä on minimi, mikä maksimi?



Mieti myös konkreettisella tasolla minä päivinä ja mihin aikaan liikut. Mieti myös niitä viikkoja, kun tiedät olevasi kiireinen esimerkiksi matkojen tai työkiireiden takia.



Tarkista tämän jälkeen, onko treeniin käytettävä aika suhteessa asettamaasi tavoitteeseesi – toisin sanoen onko tavoitteesi realistinen. Tyypillisesti esimerkiksi juoksijan kannattaa lisätä kilometrejä noin 10 prosenttia viikossa, ei merkittävästi enempää. Älä ahnehdi liikaa mutta älä myöskään väheksy sitä, mihin pystyt.



Nosta haastetta mutta muista myös lepoviikot



Treeniohjelmassa kannattaa pyrkiä ainakin lievään nousujohteisuuteen eli lisätä treenien kestoa tai harjoitusten intensiteettiä ainakin hieman ohjelman edetessä. 40 minuutin lenkin sijasta voi juosta seuraavalla viikolla vaikka 50 minuuttia.



Jos treenaat paljon, joka kolmannen tai neljännen viikon on hyvä olla hieman kevyempi kuin muiden. Tyypillisellä lepoviikolla treenin määrää voi vähentää neljänneksen tai jopa kolmanneksen. Lepoviikon voi pitää myös niin, että jättää kovemmat treenit pois, vaikka harjoittelun kestoa ei vähentäisikään.



Lepoviikkoja ei tarvitse, jos treenimääräsi ovat kohtuullisen vähäisiä, mutta väsymykseen kannattaa aina reagoida.



Sijoita perustreenit



Mitkä ovat viikoittain niitä peruslenkkejä tai treenejä, jotka muodostavat ohjelmasi rungon. Minä päivinä juokset ne? Sijoita ne kalenteriisi koko ohjelman ajaksi. Muista pitää nämä harjoitukset riittävän rauhallisina.



Valitse 1-2 kovempaa treeniä viikossa ja sijoita ne



Juoksija tarvitsee peruslenkkien lisäksi sekä matkan että vauhdin vaihteluja kehittyäkseen. Juoksijalle helppo tapa on sijoittaa viikkoon vaikkapa 1–2 peruslenkkiä, yksi pidempi ja yksi reippaampi lenkki.



Olennaista on että rasittavampaan treeniin lähtee aina tarpeeksi levänneenä, eikä raskaita treenejä sijoita peräkkäisille päiville. Vauhdikkaalle tempolenkille ei esimerkiksi kannata lähteä pitkää lenkkiä seuraavana päivänä.



Ainakin joka toisen lenkin on hyvä olla rauhallinen. Näin ollen vain erittäin paljon juokseva voi tehdä enemmän kuin kaksi kovaa treeniä viikossa.



Jätä aina kovemmat treenit ensimmäisenä pois, jos olet väsynyt, vaikka kyseessä ei olisikaan lepoviikko.



Mieti mihin sijoitat tukitreenin



Juoksija rakentaa mielellään ohjelmansa täysin juoksun varaan. Juoksija tarvitsee kuitenkin myös lihaskuntoa sekä -huoltoa. Mieti milloin teet nämä.



Usein juoksijalle on helpompaa sijoittaa lihaskuntotreeni vaikkapa hyvin lyhyestikin heti lenkin perään kuin sijoittaa se erilliselle päivälle. Sama koskee venyttelyä. Venyttele ainakin kerran viikossa hieman pidemmin ja sijoita se myös ohjelmaan. Muuten se jää helposti tekemättä kokonaan.