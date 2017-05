Juoksublogi

1. Oletko perusterve ja harrastat jotain liikuntaa?

2. Jaksatko juosta viisi kilometriä ilman että mihinkään sattuu?

3. Oletko joskus liikkunut pari-kolme tuntia putkeen? Kävely ja pyöräilykin käy

lauantaina juostaan Suomen suurin puolimaraton Helsinki City Run. 21,1 kilometrin kisa kerää noin 13 000 juoksijaa, eivätkä heistä kaikki suinkaan ole aktiivisesti juoksua harjoittelevia.Massatapahtumissa on aina mukana joukko uskaliaita, jotka juoksevat kisan käytännössä hetken mielijohteesta joko kavereiden yllyttämänä tai omasta päähänpistosta.puolimaratonin sitten juosta tuosta vain kylmiltään? Usein vastaus on kyllä.Puolimaraton on pitkä mutta silti vielä melko kohtuullinen kestävyyssuoritus. Se on esimerkiksi matka, jonka moni vain vähän treenaavakin vaeltaa tai patikoi ongelmitta. Useimpien puolimaratonien aikaraja hitaimmille on kolme tuntia, mikä tarkoittaa että matkalla voi myös kävellä ja ehtiä silti ajoissa maaliin.Jos haluat kokeilla onneasi ensi lauantaina tai kesän muissa puolimaratoneissa, se todennäköisesti onnistuu, jos vastaat myöntävästi seuraaviin kysymyksiin.Jos viimeinen liikuntasuorituksesi oli cooperin testi armeijassa 10 vuotta sitten, älä ilmoittaudu puolimaratonille baari-illan päätteeksi. Jos sen sijaan olet pyöräillyt, pelannut salibandya, käynyt jumpassa tai hölkännyt pari kolme kertaa viikossa, voit hyvin ilmoittautua puolikkaalle.Puolimaraton ei ole maltillisella vauhdilla mikään fyysinen äärisuoritus, joka vetäisi terveen ihmisen riskirajoille. Se vaatii kuitenkin jonkin verran kestävyyttä ja aerobista suorituskykyä, mitä täysin liikuntaa harrastamattomilla tai esimerkiksi merkittävästi ylipainoisilla harvoin on. Harrasteliikkujalla taso on kuitenkin perushyvällä tasolla.Mitä enemmän ikää tulee, sitä korkeammaksi vammariski usein kasvaa. Vanhemmilla kokeilijoilla liikuntataustan on siis syytä olla kohtuullisen tukeva.Hyväkuntoinen liikunnan harrastaja selviää usein puolimaratonista ilman juoksutaustaa, mutta täysin ilman lenkkikokemusta reitille ei kannata lähteä. Juoksua on hyvä olla kokeillut sen verran, että tietää polvien ja lonkkien kestävän iskutusta asfalttiin. Paitsi että kipu jaloissa pilaa tapahtumakokemuksen tehokkaasti, matka on kuitenkin sen mittainen, että se myös altistaa kylmiltään juoksevan vammoille.Oma ensimmäinen puolimaraton meni juuri tällaisella viiden kilometrien lenkkien taustalla. Muuten harrastin 15 vuotta sitten lähinnä erilaisia jumppia enkä juossut säännöllisesti. Viimeiset kilometrit olivat pitkiä mutteivät erityistä kidutusta.Erityisesti kuntosaliharrastajien kannattaa testata juoksuvalmiutensa. Heidän kuntonsa voi olla erinomainen, mutta jos massaa on paljon ja nivelet tottumattomia juoksuun, meno voi muuttua nopeasti vaivalloiseksi.Puolimaraton vaatii jonkin verran kestävyyttä sekä päältä että kropalta. Se, miten itse tällaisesta selviää, on helppo testata sillä, onko joskus liikkunut hieman pidemmän ajan putkeen. Jos on käynyt kahdessa tunnin jumpassa putkeen, pelannut täydet minuutit jalkapalloa tai vaihtoehtoisesti pyöräillyt tai patikoinut muutaman tunnin, on varmasti riittävän tottunut pitämään itsensä liikkeessä yhtäjaksoisesti.Jos pisin liikuntasuoritus viime vuosilta on puoli tuntia, puolimaraton todella voi tuntua pitkältä ja tuskaiselta.Juoksublogi toivottaa kaikille HCR-juoksijoille hyvää kisaviikkoa!