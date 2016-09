Kulhoruokien suosiolle ei näy loppua. Vaikka Poke Bowl ei noussutkaan tänä vuonna ihan niin isoksi buumiksi kuin odotettiin, ruoka-alan trendinenät, kuten kokki Richard McCormick, jatkavat kulhoruokien kehittelyä ravintoloissaan. Suurin kulhohype voi olla vielä tulossa.

”Kulhoruokien suosio Suomessa ei ole edes vielä kunnolla alkanut”, uskoo ainakin Super Bowl -ravintolaa Hernesaaressa pitävä kokki ja ruoka-alan yrittäjä Teresa Välimäki.

Konttiravintolassa kesän kulhoja kokannut Välimäki neuvottelee parhaillaan pysyvän ravintolatilan saamisesta. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, Välimäki yhtiökumppaneineen avaa pian kulhoravintolan Helsingin ydinkeskustaan.

Mutkaton kulhoruoka on mukava nauttia ravintolassa vaikka lounaaksi, mutta kulhoja kannattaa kokeilla myös kotona.

Havaijilaista alkuperää oleva poke-kala on ollut jo jonkin aikaa kulhoruokien trendikkäin ainesosa maailmalla. Kyseessä on raaka kala, joka kuutioidaan ja marinoidaan mausteliemessä nopeasti maukkaaksi. Alkujaan kala oli pääasiassa tonnikalaa, mutta näillä lakeuksilla raaka-aineeksi käyvät hyvin lohikalat. Tärkeintä ruuanvalmistuksessa on kalan tuoreus. Koska mausteliemi koostuu vain muutamasta raaka-aineesta, tietysti niidenkin pitää olla laadukkaita. Panosta esimerkiksi kunnolliseen seesamiöljyyn.

Useimmiten poke-kalareseptin mausteliemessä on soijakastiketta, riisiviinietikkaa, seesamiöljyä, kuivattua chiliä ja kevätsipulia. Koska itse pidän raikkaista mauista, laitan omaan poke-liemeeni myös hieman raastettua inkivääriä ja ihan vähän valkosipulia. Näitä jälkimmäisiäkin näkee joissakin ohjeissa. Tämä HS:n arkistossa oleva Henri Alénin poke-resepti sisältää myös limettiä ja sipulia. Alén käyttää kalana kuhaa.

Poke-kulhon muina raaka-aineina kalan lisäksi on yleensä riisiä (se on usein maustettu vain suolalla, mutta mikään ei estä maustamasta sitä esimerkiksi sushiriisin tapaan) ja monia muita lisukkeita, esimerkiksi pilkottua kurkkua, merilevää, merileväsalaattia, avokadoa, edamamepapuja, kevätsipulia, pikkelöityä inkivääriä, retiisiä, ohueksi viipaloituja porkkanoita, mangoa . . . Laita siis pöytään aineksia joka makuun ja anna syöjien koota omat kulhonsa.

HS:n arkistossa on myös lehdessä aiemmin julkaistuja loistavia kulhoreseptejä, kuten bibimbap, vegaanikulho ja sushikulho. Ne ovat ruokatoimittaja Sanna Kekäläisen tekemiä. Todellinen trendinenä hänkin.

Kokeile viikonloppuaamuna myös värikästä aamiaiskulhoa, smoothie bowlia. Sen reseptin kehittelin puolisentoista vuotta sitten.

Poke Bowl lohesta

2–4 annosta

valmistusaika 40 min

½ dl soijakastiketta

2 tl riisiviinietikkaa

2 tl laadukasta seesamiöljyä

¼ tl kuivattuja chilihiutaleita

1 rkl seesaminsiemeniä

noin ½ dl kevätsipulia silputtuna

1 tl inkivääriä raastettuna

1 pieni valkosipulinkynsi

300 g tuoretta lohta

Lisäksi:

esimerkiksi keitettyä riisiä, avokadoviipaleita, kurkkua, retiisiä, edamamepapuja, pikkelöityä inkivääriä

Mittaa kulhoon soijakastike, riisiviinietikka ja seesamiöljy. Lisää chilihiutaleet.

Paahda seesaminsiemeniä kuivalla kuumalla pannulla, kunnes ne ovat saaneet väriä. Lisää paahdetut siemenet liemen joukkoon.

Hienonna kevätsipuli, kuori ja raasta inkivääri sekä kuori ja hienonna valkosipulinkynsi. Lisää nekin liemeen. Sekoita.

Siisti kala, poista nahka. Pilko kala noin 1 cm x 1 cm:n kuutioiksi. Laita kalapalat kulhoon ja sekoita mausteliemi joukkoon. Anna marinoitua jääkaapissa noin 15 minuuttia.

Valmistele sillä välin kulhon muut ainekset. Nosta ainekset omissa kipoissa pöytään, anna jokaisen syöjän koota kulho itse: riisiä, poke-kalaa ja maistuvia lisukkeita.

Vinkki: Jos tiedät, että joudut pitämään kalapaloja liemessä kauemmin kuin parikymmentä minuuttia, käytä vähäsuolaista soijakastiketta. Silloin kaloista ei tule liian suolaisia.