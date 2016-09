Syön harvoin keksejä, sillä en oikeastaan pidä niistä. Tässäkin leivonnaislajissa on kuitenkin muutamia, joita on silloin tällöin ehdottomasti saatava. Amerikkalaistyyppiset suklaahippukeksit kuuluvat niihin. Juuri paistettu, vielä lämmin keksi ja lasi maitoa – siinä on parivaljakko, joka vie ajatukseni lapsuuteen. Ja maistuu minulle yhä vaan.

Parhaat suklaahippukeksit ovat mielestäni pinnalta rapeita, mutta sisältä suussasulavan pehmeitä, jopa vähän ”tahmaisiakin”. Tällaiseen tulokseen pääsee, kun muistaa ottaa keksit ajoissa uunista pois. Omassa uunissani sopiva paistoaika on 12–13 minuuttia. Jos pitää rapeista kekseistä, kannattaa paistaa pidempään.

Suklaahiput eli suklaanapit kekseihin löytyvät kaupan leivontahyllystä. Värin voi valita oman maun mukaan: valkosuklaata, maitosuklaata tai tummaa suklaata. Toisinaan sekoitan mukaan jokaista väriä. Tähteeksi jääneet suklaahiput voi sulattaa varovasti mikroaaltouunissa ja laittaa pieneen pussiin. Sitten vain pussin kulmaan reikä ja keksejä koristelemaan.

Suklaahippukeksit

25 kpl

valmistusaika 1 h

3 dl vehnäjauhoja

vehnäjauhoja ½ dl perunajauhoja

perunajauhoja 1 tl soodaa

soodaa ¼ tl suolaa

suolaa 100 g voita huoneenlämpöisenä

voita huoneenlämpöisenä ½ dl fariinisokeria

fariinisokeria 1½ dl tavallista sokeria

tavallista sokeria 1 kananmuna

kananmuna 2½ dl pieniä pyöreitä suklaanappeja (maun mukaan tummia, maitosuklaisia tai valkosuklaisia)

(Koristeeksi:

sulatettua valkosuklaata)

Yhdistä vehnäjauhot, perunajauhot, sooda ja suola kulhossa. Sekoita.

Vaahdota voita ja sokereita toisessa kulhossa sähkövatkaimella parin minuutin ajan. Lisää kananmuna ja vatkaa vielä heti.

Siivilöi jauhoseos voi-sokeri-kananmunaseokseen. Vatkaa pieni hetki sähkövatkaimella.

Lisää 2 dl suklaanappeja. Sekoita käsin tai lastalla, kunnes taikinasta muodostuu yhtenäinen pallo. Vältä pitkäaikaista vaivaamista, jotta taikinaan ei muodostu sitkoa.

Jaa taikina noin 25 osaan. Muotoile niistä palloja tai pari sentin kokoisia ”torneja”. Laita leivinpaperin päälle pelleille harvakseltaan (tarvitset kaksi peltiä). Painele vielä loput suklaanapit (½ dl) tornien päälle ja reunoille, jotta valmiissa kekseissä on myös pinnalla suklaanappeja. Nosta pellit jääkaappiin ainakin noin 20 minuutiksi. (Jos pellit eivät sovi jääkaappiisi, jäähdytä taikinapallot jossakin muussa astiassa ja siirrä sitten paistumaan pelleille.)

Paista keksejä 175-asteisen uunin keskitasolla noin 12–13 minuuttia.

Vinkki: Kun keksit ovat jäähtyneet, voit koristella ne valuttamalla päälle sulatettua valkosuklaata.