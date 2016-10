Lähdin saalisretkelle aamuvarhain, otin selvää kulkureiteistä, olin passissa, luotin apujoukkoihin. Nyhtökauran saalistamisessa on paljon samaa kuin oikean riistan metsästyksessä. En sentään joutunut käyttämään vainukoiraa.

Saalista tuli, yhteensä kuusi pakettia kahdella eri kerralla. Mutta onhan tämä ihan uskomatonta: miten yhden elintarvikkeen tekeminen kuluttajan ulottuville on näin hankalaa?

No, nyt nyhtökauraa on jääkaapissa ja aion lähipäivinä kokeilla siitä monta reseptiä. Kauppoihin on nimittäin tulossa kolme eri keittokirjaa, jotka ovat keskittyneet nyhtökauraan. Kirja-arvio tulee parin viikon sisällä lehteen, jos matkaan ei osu mutkia.

Lämmittelin aihetta tekemällä ensin oman kokeiluni. Päätin käyttää siihen sesongin raaka-ainetta, myskikurpitsaa. Tein chilillä maustetun tomaatti-kurpitsakastikkeen ja lisäsin nyhtökauran siihen. Kastikkeen laitoin esikypsennettyihin kurpitsapuolikkaisiin, joukkoon painelin jääkaapista löytynyttä grillattua artisokkaa (lasipurkkisäilyke) ja kuorrutin komeuden vielä tuoremozzarellalla.

Ruuassa on italialaisista ruuista tuttu makumaailma, joten se kelpasi hyvin maistajille. Nyhtökauran hieman viljainen maku tulee siitä hennosti esiin, mutta jos sen haluaa peittää (olen kuullut, että se joitakin häiritsee), silloin pitää lisätä chiliä ja yrttejä. Raastoin uunista tulleen kurpitsan päälle vielä parmesaaniakin ja silppusin runsaasti basilikaa.

Nyhtökauralla täytetty kurpitsa

Neljälle

Valmistusaika noin tunti

1 (noin 1,2 kg) myskikurpitsa

myskikurpitsa öljyä, suolaa, mustapippuria

Kastike:

2 rkl öljyä

öljyä 3 valkosipulinkynttä

valkosipulinkynttä 5–6 cm:n pätkä punaisesta chilistä

pätkä punaisesta chilistä 1½ dl pieniä kurpitsakuutioita

pieniä kurpitsakuutioita 1 tlk laadukasta tomaattimurskaa

laadukasta tomaattimurskaa 2 rkl tomaattipyreetä

tomaattipyreetä 1 tl suolaa

suolaa ½–¾ tl mustapippuria

mustapippuria 1 tl sokeria

sokeria 1 rkl tuoretta tai noin ½ tl kuivattua oreganoa

tuoretta tai noin ½ tl kuivattua oreganoa 1 pkt (250 g) maustamatonta nyhtökauraa

maustamatonta nyhtökauraa 1–2 dl vettä

Lisäksi:

muutama grillattu artisokansydän (kaupan valmis säilyke)

1 pallo tuoremozzarellaa

pallo tuoremozzarellaa tuoretta basilikaa

pala parmesaanijuustoa

Huuhtele ja kuivaa kurpitsa. Poista kova kanta ja halkaise se pitkittäin. Kaavi siemenet ja rihmastot pois.

Koverra myös hedelmälihaa pois pienen veitsen avulla. Koverra kurpitsaa ohuemmasta päästä niin, että siementen kuppimainen kolo ikään kuin jatkuu kurpitsan ohuempaan päähän. Kovertamasi kolon ei tarvitse olla yhtä syvä kuin siementen muodostama kuppi, tärkeää on se, että saat kurpitsaan hieman syvennystä, jossa kastike pysyy. Kurpitsa myös kypsyy tasaisemmin, kuin koverrat sitä hieman. Koverra kurpitsaa niin, että saat siitä irti maltoa noin 1½ dl. Hienonna kovertamasi malto pieniksi kuutioiksi (tai raasta se).

Laita kurpitsanpuolikkaat leivinpaperin päälle pellille. Sivele leikkuupinnat öljyllä vaikka silikonisudilla ja mausta pinnat suolalla ja mustapippurilla. Nosta pelti 200-asteiseen uuniin 35 minuutiksi.

Tee sillä välin kastike. Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet. Poista chilistä siemenet, hienonna malto.

Kuumenna ison paistinpannun pohjalla tilkka öljyä. Lisää valkosipulit ja paista niitä parin minuutin ajan miedolla lämmöllä. Lisää chilit ja jatka paistamista noin minuutti. Lisää sitten kurpitsakuutiot ja paistele sekoitellen noin viisi minuuttia.

Kaada pannulle tomaattimurska. Lisää tomaattipyree, suola, mustapippuri, sokeri ja oregano. Sekoita. Anna kiehua hiljalleen noin 10 minuutin ajan.

Lisää joukkoon nyhtökaura ja tilkka vettä. Sekoita ja anna taas muhia noin kymmenen minuuttia. Lisää vettä tarvittaessa. Tarkista maku: jos kastike vaatii mielestäsi enemmän mausteita, lisää niitä.

Nosta kurpitsat uunista 35 minuutin kypsennyksen jälkeen ja tarkista kypsyys: veitsenkärjen pitäisi upota maltoon helposti. Jos kurpitsa vaikuttaa kypsältä, jaa kastike puolikkaille. Paina myös 3–4 artisokan sydäntä kummankin puolikkaan päälle. Revi mozzarellapallo käsin ja jaa se kurpitsoille. Nosta kurpitsapelti takaisin uuniin. Pidä noin 10 minuuttia eli niin kauan, että mozzarella sulaa pinnalle.

Ota uunista ja silppua päälle runsaasti basilikaa. Laita tarjolle vielä vastaraastettua parmesaania, jota jokainen syöjä voi lisätä annoksensa päälle.

Vinkki: Jos jääkaapissasi sattuu olemaan marinoitua munakoisoa tai kesäkurpitsaa tai vaikka oliiveja, voit hyvin korvata artisokan niillä.

Vinkki: Myskikurpitsassa on ohuet kuoret, joten täytetyn kurpitsan voi syödä kuorineen. Jos kuoret häiritsevät, jätä ne syömättä.