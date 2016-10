Viileä keli saa kaipaamaan tuhteja ruokia: lämmittäviä patoja, ruokaisia keittoja – ja monia monia juustoja.

Juustot maistuvat tietysti sellaisenaankin, esimerkiksi persimoni- ja päärynäviipaleiden, pähkinöiden sekä punaviinilasillisen kanssa. Mutta jos juustotarjotin kyllästyttää, juustosta kannattaa valmistaa lämmintä syötävää viikonloppuillan iloksi.

Esimerkiksi leffailtaan sopivat rennot cheddarjuustoleivät, joiden juju on balsamiviinietikalla maustetut sipulit. Helsingin Sanomien arkistossa on ohje myös helppoon, uunissa valmistettavaan racletteen, jossa raclettejuustoviipaleet sulatetaan esikypsennettyjen perunoiden ja punajuurten sekä muiden herkkujen päälle. Toinen illanistujaisklassikko on juustofondue.

Itse tein viimeksi juustosta piiraan. Käytin siihen ruotsalaisten ylpeyttä Västerbotten-juustoa. Pitkään kypsytetty voimakas juusto tuo piiraaseen vahvan maun. Piiraan voi toki tehdä muustakin maukkaasta, rasvaisesta juustosta. Kermainen piiras on niin tuhtia tavaraa, että syöjille ei tarvitse varata sitä kovin paljon: jo pienestä piiraspalasta ja salaatista tulee täyteen.

Tässä leivonnaisessa on muuten eräs jännä piirre: juuston maku voimistuu, kun piiraan tekee jo päivää ennen tarjoilua. Säilytä piiras viileässä ja lämmitä sitä hieman juuri ennen tarjoilua.

Ruotsalaiset tarjoavat Västerbotten-juustopiiraan kanssa usein mätiä, ranskankermaa ja silputtua sipulia. Minä tein piiraan pariksi salaatin, johon käytin rucolaa, tuoreita viikunoita ja paahdettuja pinjansiemeniä, ja pyöräytin salaatin vinegretissä. Kun salaatin laittaa keoksi piiraan päälle, valmiina on kaunis ja herkullinen tarjottava viikonlopun vieraille.

Juustopiiras ja rucola-viikunasalaattia

noin 8 annosta

valmistusaika noin 1½ h

Pohja:

150 g voita

2½ dl vehnäjauhoja

1 dl spelttijauhoja

2 rkl vettä

Täyte:

200 g Västerbotten-juustoa (tai muuta vahvaa, kermaista juustoa)

200 g Västerbotten-juustoa (tai muuta vahvaa, kermaista juustoa)
3 kananmunaa

2 dl kuohukermaa

1 dl maitoa

½ tl suolaa

suolaa muutama kierros mustapippuria myllystä

Rucola-viikunasalaatti:

1 rasia rucolaa

4–6 tuoretta viikunaa

4–6 tuoretta viikunaa
1 dl pinjansiemeniä

1½ rkl oliiviöljyä

2 tl balsamiviinietikkaa

suolaa

mustapippuria

ripaus sokeria

Leikkaa voi kuutioiksi. Laita voikuutiot ja jauhot kulhoon. Nypi ne sormilla murumaiseksi seokseksi. Lisää vesi ja sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Kiedo taikina kelmuun ja nosta jääkaappiin lepäämään puoleksi tunniksi.

Lämmitä uuni 175-asteiseksi. Ota taikina jääkaapista, kasta jauhoihin ja kauli jauhotettu taikinapallo kahden leivinpaperin välissä ohueksi pyöryläksi, jonka halkaisija on 28–30 cm. Se riittää vuokaan, jonka halkaisija on 22–23 cm. (Voit käyttää esimerkiksi irtopohjavuokaa. Pinnoitettua vuokaa ei tarvitse voidella.)

Poista päällimmäinen leivinpaperi ja kippaa pohja alimmaisen leivinpaperin avulla vuokaan niin, että se peittää pohjan ja nousee 3–4 cm myös vuoan reunoille. Painele pohja tiiviisti vuokaan ja pistele siihen muutama reikä haarukalla.

Painele pohjan päälle leivinpaperi ja laita painoksi esimerkiksi kuivia herneitä. Esipaista pohjaa 175-asteisen uunin alaosassa noin 15 minuuttia.

Tee sillä välin täyte. Raasta juusto. Yhdistä kaikki täytteen ainekset kulhossa ja sekoita.

Ota esipaistunut pohja uunista. Poista päällä oleva leivinpaperi sekä painona olleet herneet. Kaada täyte pohjan päälle. Nosta piiras takaisin uuniin ja paista noin 25–30 minuuttia eli siihen asti, kunnes täyte on hyytynyt.

Anna piiraan jäähtyä ja kiinteytyä hetki. Tee sillä välin lisäkkeeksi rucola-viikunasalaatti. Huuhtele ja kuivaa rucola. Huuhtele viikunat ja leikkaa lohkoiksi. Paahda pinjansiemeniin väriä kuumalla, kuivalla pannulla.

Sekoita kulhossa salaatin vinegretti öljystä, balsamiviinietikasta ja mausteista. Maista vinegrettiä: sen pitäisi maistua hapokkaalta mutta myös hieman makealta. Lisää tarvittaessa mausteita. Lisää kulhoon rucola, viikunat ja pinjansiemenet. Sekoita. Tarjoa salaatti kekona piirakan päällä tai erillisessä kulhossa. Huom! Sekoita vinegretti salaattiin vasta juuri ennen tarjoilua, jotta hapokas kastike ei ehdi ”lakastuttaa” salaattia.

Vinkki: Tee piiras jo tarjoilua edeltävänä päivänä. Juuston maku piiraassa voimistuu, kun se saa levätä viileässä ennen syömistä.