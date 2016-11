Mitkä?

Hypetys nyhtökauran ympärillä on tarttunut kirjankustantajiin. Nyhtökaurasta on lyhyessä ajassa julkaistu kolme ruokakirjaa. Se on jo hieman huvittavaakin, sillä itse raaka-ainettahan, nyhtökauraa, on edelleen vaikea saada käsiinsä.

Ensin teoksensa saivat ulos nyhtökauran kehittäjät, Maija Itkonen ja Reetta Kivelä. Keksijöiden Nyhtökaura-kirja (Siltala) on hieman kotikutoinen: muun muassa kuvillaan se häviää kilpailijoilleen.

Oman kirjansa Vegeruokaa – Nyhtökauraa ja härkistä (Readme.fi) on ehtinyt julkaista tuottelias keittokirjailija Kati Jaakonen, joka tunnetaan Hellapoliisi-blogistaan ja -yrityksestään. Jaakosen kirja on runsas ja houkuttelevan värikylläinen. Teos suorastaan pursuaa erilaisia nyhtisideoita!

Tuorein kirjoista on ruokatoimittaja Kaisa Niemisen tekemä Nyhtökauraa! (Moreeni). Se on julkaistuista nyhtökauraopuksista tyylikkäin: sen maanläheiset ja vähäeleiset kuvat ovat yhden tämän maan parhaan ruokakuvaajan Sami Revon käsialaa.

Niemisen kirja on nyhtökauraopuksista myös suppein: siinä on nyhtökaurareseptejä vain 26, kun kilpailevissa teoksissa niitä on noin 50. Nieminen on täydentänyt kirjaansa resepteillä, joissa käytetään tavallisia kaurahiutaleita, mutta kokonaisuudesta jää lukijalle silti turhan niukka fiilis.

Kaikissa kolmessa kirjassa reseptit muistuttavat monin paikoin toisiaan. Nyhtökauraa yhdistetään pastaan esimerkiksi makaronilaatikossa tai lasagnessa, sillä täytetään pitaleipiä ja sämpylöitä, päällystetään pizzoja sekä sitä yhdistetään erilaisiin aasialaishenkisiin ruokiin.

Toimivatko ne?

Kahden reseptin ”pistokokeeseen” valitsin Itkosen ja Kivelän Nyhtökaura-kirjasta tacot ”Baja Fish style”. Reseptissä kerrotaan inspiraation siihen tulleen Kaliforniasta. Ideana siinä on käyttää vain muutamia aineksia juuri oikein valmistettuina.

Inkivääri-nyhtökaura maustettiin yrttisuolalla, valkopippurilla ja valkosipulijauheella. Sen lisäksi tortillan sisään laitettiin limetin maustamaa punakaalisalaattia, jogurttia ja korianteria. Lopputulos oli varsin maukas, mutta hyvin suolainen. Jo pelkän raaka-aineen, inkivääri-nyhtökauran suolapitoisuus on 1,8 prosenttia. Siihen en suolaa enää lähtisi lisäämään.

Nappiresepti sen sijaan oli Itkosen ja Kivelän bibimbap. Korealainen kulho koottiin riisipedille: paistetuilla sienillä höystettyä inkivääri-nyhtökauraa, porkkana- ja kurkkusuikaleita, ryöpättyä pinaattia, mungpavun ituja, löysäksi paistettua kananmunaa sekä soijakastiketta ja makeaa chilikastiketta. Nopeaa, helppoa ja maukasta – loistava arkiruoka. Tämä resepti oli paras tekemistäni nyhtökauraruuista. (Bibimbapin resepti on postauksen lopussa.)

Niemisen Nyhtökauraa!-kirjasta nappasin kokeiluun simppelin ja nopean nyhtökaura-herkkusienipastan. Kermaisessa pastassa nyhtökauralle seuraa tekivät tuore pinaatti, punasipuli ja herkkusienet. Pasta oli syöjien mielestä herkullista.

Toisen ruuan, nyhtökaura-kaalikääryleiden, tekeminen veikin sitten koko illan. Pitkämielinen työ kuitenkin palkittiin: kääryleet olivat paahtuneet siirapin ja voin yhdistelmästä suolaisenmakeiksi. Jos ohrasuurimoiden ryydittämässä täytteessä olisi vain ollut hitusen enemmän mausteita, tällekin ruualle olisi voinut antaa täydet pisteet.

Hellapoliisin kirjasta tehdyt kaksi ruokaa jäivät tässä pistokokeessa heikoimmiksi.

Tomaattista chili-colanyhtökauraa suositeltiin esimerkiksi pitaleipien täytteeksi. Cokis, tomaattipyree, sambal oelek -tahna, nyhtökaura, mausteet ja (raaka!) sipulisilppu laitettiin kattilaan ja keitettiin, kunnes kastike on sakeutunut. Ensinnäkin: nyhtökaura imee nestettä yllättävän paljon, ja kastike sakeutui melkein heti. Keittelin sitä kuitenkin miedolla lämmöllä jonkin aikaa. Lopputulos oli chilin ja tomaatin makuista sakeaa seosta. Se jäi kaipasi syvempiä makuja.

Hellapoliisin kirjasta nappaamani toinen resepti, nyhtökauraa punaviinissä, oli kuvassa todella houkuttelevan näköistä. Rehevä syksyinen pata jäi kuitenkin vain haaveeksi.

Ensin öljyssä paisteltiin nyhtökauraa, sitten valkosipulia. Purjo, porkkanat ja herkkusienet pilkottiin ja laitettiin pataan, hetkeä myöhemmin lisättiin punaviini, timjami ja laakerinlehti. Sitten seos suurustettiin vehnäjauhoilla ja seoksen annettiin kiehua hiljalleen 10 minuuttia.

Ruoka maistui hieman kitkerältä kiehautetulta viiniltä, ja värikin oli hieman epämiellyttävä, likaisen lila. Pidempi kypsytysaika sekä jokin liemen makua pyöristävä ainesosa olisi tehnyt padalle hyvää.

Kolmen nyhtökaurakirjan laittaminen paremmuusjärjestykseen oli paljon vaikeampaa kuin ennakkoon kuvittelin. Niillä jokaisella on omat ansionsa.

Vaikka Kaisa Niemisen Nyhtökauraa! on niukin, se on pärjäsi reseptikokeiluissa nyhtökauraopuksista parhaiten. Se oli tasaista laatua. Hyvänmakuisten ruokien lisäksi kaunis ulkoasu kiritti sen tässä vertailussa nyhtökaurakirjojen voittoon.

Bibimbap

250 g inkivääri-nyhtökauraa

inkivääri-nyhtökauraa 3 dl basmatiriisiä

basmatiriisiä 1 tl valkosipulimurskaa

valkosipulimurskaa seesamiöljyä

1 rkl seesaminsiemeniä

seesaminsiemeniä suolaa

2 porkkanaa

porkkanaa 1 pieni kurkku

pieni kurkku 1 rasia siitakesieniä

rasia siitakesieniä 100 g:n rasia tuoretta pinaattia

rasia tuoretta pinaattia 100 g mungpavun ituja

mungpavun ituja 3 kananmunaa

kananmunaa soijakastiketta

makeaa chilikastiketta

Keitä riisi ohjeen mukaan.

Kuori porkkanat, huuhtele kurkku. Suikaloi porkkanat ja kurkut ohuiksi tikuiksi. Puolita sienet. Ryöppää pinaatti nopeasti suolatussa vedessä. Paista nyhtökauraa, seesaminsiemeniä ja sieniä valkosipulin kera seesamiöljyssä muutama minuutti. Mausta suolalla.

Aseta kulhon (yhteen isoon tai pienempiin annoskulhoihin) pohjalle keitettyä riisiä. Asettele vihannekset ja nyhtökaura paletiksi riisin päälle. Paista munat yhdeltä puolelta ja asettele kulhon päälle.

Bibimbap nautitaan lisäämällä annokseen hieman makeaa chilikastiketta, seesamiöljyä ja soijakastiketta.

(Kirjoittajan huomautus: ohjeesta riittää 3–4 syöjälle. Jos ruokailijoita on neljä, paista myös kananmunia neljä kappaletta.)

Resepti on kirjasta Maija Itkosen ja Reetta Kivelän Nyhtökaura-kirjasta (Siltala).