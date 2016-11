Isänpäiväksi on mukava tehdä ruokaa ja herkkuja, joiden tekemiseen lapsetkin voivat osallistua. Kuten jäätelökakkua. Keittiössämme ei ole ehkä koskaan ollut yhtä innokkaita kokkeja ja maistelijoita, kuin päivänä jona testailin jäätelökakkureseptejä! Se oli kyllä minustakin hauskaa – jäätelökakkujen tekemisessähän vain mielikuvitus on rajana. Ja mikä parasta: lähes poikkeuksetta onnistuu.

Jäätelökakun voi tehdä alusta asti itse. Tai sitten sen voi tehdä paljon helpommin, kaupan jäätelöistä. Meidän jäätelökakkumme valmistuivat tuolla helpommalla tavalla.

Pohjankin voi tehdä kaupan herkuista: esimerkiksi suorakaiteen muotoiset kaneliset keksit ovat erinomaisia kakussa, joka tehdään pitkänomaiseen leipävuokaan. Kanelikeksien päälle laitoin kinuskijäätelöä, kerroksen pakastepuolukoita ja kerroksen valkosuklaajäätelöä. Pinnan koristelin puolukoilla. Lisäksi olisi voinut laittaa vaikka paloiteltua Daim-suklaata ja sulaa valkosuklaata.

Kinuski-puolukkakakku maistui hyvin, mutta suklainen jäätelökakku vielä sitäkin paremmin.

Suklaiseen jäätelökakkuun leivoin itse tuhdin suklaisen pohjan. (Voit myös käyttää kaupan valmista pohjaa tai vaikka keksinmuruista ja voista tehtyä seosta, jonka painelet vuokaan.) Jäähtyneelle pohjalle kasasin minttujäätelöä, minttutäytteisiä suklaakeksejä sekä suklaajäätelöä. Koristeeksi laitoin kasan marjoja kokonaisuutta raikastamaan.

Oikeastaan ainoa asia, jonka jäätelökakun teossa kannattaa muistaa, on ripeä työskentely. Lopputulos on mielestäni parempi, kun jäätelö on tekovaiheessa vain juuri sen verran pehmentynyt, että sen pystyy painelemaan tasaiseksi kerrokseksi ja että se ”tarttuu” pakastimessa muihin aineksiin. Älä siis sulata jäätelöä ihan pehmeäksi.

Laita tarjoiluvälineeksi kakkulapion lisäksi myös terävä veitsi. Kasta veistä tarvittaessa kuumassa vedessä ennen leikkaamista.

Nopea jäätelökakku

6 annosta

valmistusaika 40 min + 4 h

Pohja:

70 g voita

voita 70 g tummaa suklaata

tummaa suklaata 1 iso kananmuna

iso kananmuna 4 rkl sokeria

sokeria 1 dl vehnäjauhoja

Kakkuun:

minttujäätelöä

suklaajäätelöä

1 pkt minttutäytteisiä suklaakeksejä, esimerkiksi Domino-keksejä

Päälle:

marjoja ja tuoretta minttua tai karkkeja

sulatettua suklaata

Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen.

Pingota leivinpaperi irtopohjavuoanpohjalle (halkaisija 18–20 cm). Leikkaa ylimääräiset leivinpaperit pois. Voitele vuoan reunoja parin sentin korkeudelle asti pohjasta mitattuna.

Pilko voi ja suklaa pieniksi paloiksi kattilaan. Kuumenna seosta, pidä miedolla lämmöllä ja sekoittele samalla niin kauan, kunnes voi ja suklaa ovat sulaneet tasaiseksi seokseksi. Nosta kattila liedeltä.

Vatkaa kananmuna ja sokeri kulhossa vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon hieman jäähtynyt, mutta täysin sula voi-suklaaseos.

Sekoita mukaan jauhot. Älä vatkaa liikaa, jotta seokseen ei muodostu sitkoa.

Kaada seos irtopohjavuokaan. Paista uunin alaosassa 9–10 minuuttia.

Anna pohjan jäähtyä vuoassaan puhtaalla keittiöpyyhkeellä peitettynä.

Irrota jäähtynyt pohja vuoasta. Poista leivinpaperi. Laita tyhjä irtopohjavuoka takaisin kiinni. Vuoraa vuoka kahdella pitkällä kelmupalalla niin, että pohja ja reunat peittyvät kelmuun ja kelmujen päät jäävät reilusti vuoan ulkopuolelle. Yritä asettaa kelmu mahdollisimman tasaisesti vuoan reunojen kohdalla, jotta saat sen helposti kakun reunoista irti.

Nosta suklaapohja varovasti lastan avulla vuoan pohjalle.

Leikkaa suklaa- ja minttujäätelöistä parin sentin viipaleita laakeille lautasille. (Kummastakin 5–6 palaa. Jäätelön määrä riippuu siitä, kuinka korkean haluat kakusta tehdä. Laita loput jäätelöstä pakastimeen ja nauti myöhemmin.) Murskaa minttukeksit isohkoiksi paloiksi.

Kun jäätelöt ovat hieman pehmentyneet, nosta toisesta jäätelöstä paloja pohjan päälle. Tasoita kerros isolla lusikalla painellen. (Työskentele melko rivakasti, jotta jäätelöt eivät ehdi liiaksi sulaa.)

Ripottele jäätelökerroksen päälle puolet murskaamistasi kekseistä.

Nosta keksimurskan päälle toista jäätelöä. Tasoita jäätelö lusikalla painelle.

Laita vielä pinnalle keksipaloja. Painele puhtaalla lusikalla ne jäätelöön kunnolla kiinni. Nosta kelmujen päät suojaamaan kakkua ja laita kakku pakastimeen. Anna olla pakastimessa ainakin 4 tuntia.

Ota jäätelökakku pakastimesta 20–30 minuuttia ennen tarjoamista. Poista vuoka ja kelmut. Nosta tarjoiluvadille. Koristele marjoilla ja tuoreella mintulla tai karkeilla ja valuttele päälle sulatettua suklaata. Laita tarjoiluvälineiksi kakkulapion lisäksi terävä veitsi, ja kasta veistä tarvittaessa kuumassa vedessä ennen leikkaamista.