Tällä viikolla Hesarin ruokasivuilla aloitettiin valmistautuminen jouluun. Tästä viikosta jouluun asti lehden ruokasivuilla julkaistaan pääasiassa jouluherkkujen ohjeita.

Ensimmäisenä lehteen pääsivät joululeivonnaiset. Koska useimmille meistä joulun perinteiset ruuat ovat tärkeitä, leivonnaisjutussa ideana oli hieman tuunata monille tuttuja herkkuja. Jatkan nyt tätä samaa linjaa ja esittelen teille vielä yhden tuunatun leivonnaisen: pataleivän, joka on saanut makunsa perinteiseltä setsuurilimpulta. Leivässä on muun muassa pomeranssia ja fenkolinsiemeniä. Viipale vahvaa juustoa tai joulukinkkua maistuu erinomaiselta tämän leivän päällä.

Helppo pataleipä on monen kotileipojan suosikki. Suurin syy on tietysti lopputuloksessa. Kuumassa padassa leipä paistuu yhtä hyväksi kuin leipomoiden ammattilaisten käytössä olevissa uuneissa. Rapeakuoriseksi, mutta sisältä pehmeäksi.

Jos et ole koskaan tehnyt pataleipää, annan pari tärkeää vinkkiä. Ensimmäinen niistä on se, että taikinaa ei tarvitse vaivata, se vain sekoitetaan ja jätetään sitten huoneenlämpöön tekeytymään. Toinen on se, että valurautapata on laitettava kylmään uuniin ja uuni laitetaan vasta sitten päälle. Pataa ei voidella tai käsitellä mitenkään muutenkaan ennen uuniin laittamista. Siitä huolimatta leipä irtoaa padasta hyvin, pohjalle ei jää taikinaa, korkeintaan hieman jauhoja. Itse teen leivän aina valurautaisessa padassa, jonka sisäpintakin on valurautainen. Mutta ne, joilla on sisältä emaloitu pata, kertovat sen toimivan aivan samalla tavalla. Kun padan laittaa kylmään uuniin lämpenemään, emalointi kestää hyvin. Emaloitu pata voi olla kuitenkin arka äkillisille lämpötilan vaihteluille, joten kun olet leiponut ja kumonnut leivän pois kuumasta padasta, älä valuta siihen heti kylmää vettä vaan anna padan jäähtyä rauhassa.

Pataleipä on parhaimmillaan tuoreena. Sen voi heti tuoreena pakastaakin, mutta pakastimessa se menettää osan tärkeimmästä eli rapeasta kuorestaan. Niin tosin tapahtuu pakastimessa muillekin leiville.

Jouluinen pataleipä

1 leipä

valmistusaika 15 min + noin 14 h

3½ dl vettä

vettä ¾ dl leipäsiirappia

leipäsiirappia 1½ tl suolaa

suolaa 5 dl vehnäjauhoja

vehnäjauhoja 2 dl ruishiutaleita

ruishiutaleita 1 tl kuivahiivaa

kuivahiivaa 2 tl pomeranssia

pomeranssia 1½ tl fenkolinsiemeniä

Tarvitset:

kannellisen valurautapadan

Lämmitä vesi hieman kädenlämpöistä kuumemmaksi. Kaada isoon kulhoon ja sekoita joukkoon siirappi ja suola.

Lisää kulhoon vehnäjauhot, ruishiutaleet, kuivahiiva, pomeranssi ja fenkoli. Sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi, älä vaivaa.

Peitä kulho tuorekelmulla ja jätä huoneenlämpöön 12–14 tunniksi.

Laita leivinpöydälle runsaasti jauhoja ja kaada kohonnut taikina jauhojen päälle. Muovaile taikina nopeasti pyöreäksi limpuksi (halkaisija noin 15–18 cm) ja jätä kohoamaan liinan alle 20–30 minuutiksi.

Laita pata kylmään uuniin. Laita sitten uuni päälle ja lämmitä 225-asteiseksi.

Kun uuni on 225-asteinen, ota pata hetkeksi pois uunista ja ”pullauta” limppu pataan. Pata on kuuma, joten ole varovainen! Laita pataan kansi päälle ja nosta heti takaisin uuniin. Paista leipää padassa kannen alla 30 minuuttia.

Ota 30 minuutin paistamisen jälkeen padasta kansi pois ja jatka paistamista vielä 15–20 minuuttia.

Ota pata uunista ja kumoa leipä padasta. Anna jäähtyä ritilällä. Nauti tuoreena.