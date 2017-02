Tee itse helmikuun somehitti: helpot lakritsitaatelit

Kielenvievää

Herkkusuita on viime aikoina villinnyt taatelin ja lakritsin yhdistelmä: monista isoista kaupoista voi ostaa pussillisen taateleita, jotka on maustettu lakritsilla. Some vilisee postauksia, joissa herkun makua hehkutetaan.



Ja kyllähän ne hyvältä maistuvatkin, ainakin lakritsifanin mielestä.



Lakritsitaatelit on helppo tehdä myös itse. Tarvitaan vain taateleita ja lakritsijauhetta, ja pääset halvemmalla kuin valmiiksi maustettuja taateleita ostamalla.



Kaupoissa myydään lakritsijuurijauhetta ja raakalakritsijauhetta. Jälkimmäisessä eli raakalakritsijauheessa on voimakkaampi karkkimainen maku. Käytä siis sitä.



Taateleitakin on kaupoissa monenlaisia. Tähän ei tarvita niitä kaikkein kalleimpia, joita myydään hedelmäosastoilla. Pussitetut edulliset käyvät mainiosti: tärkeintä on se, että taateleissa on hieman tahmainen pinta, jotta lakritsijauhe tarttuu niihin. Ja yleensähän niissä on.



Itse löysin kaapista joululta jääneen vajaan taatelipussin ja käytin sen. Jos taateleissasi on kivet, poista ne. Helpointa on ostaa valmiiksi kivettömiä taateleita.



Lakritsitaatelit 150 g kivettömiä taateleita



1–2 tl raakalakritsijauhetta (lisää tarvittaessa)







Laita taatelit kulhoon (jos sinulla on kivellisiä taateleita, poista kivet). Mittaa joukkoon lakritsijauhe. Sekoita, jotta jauhe tarttuu kunnolla taateleihin.



Maista taateleita. Jos pidät voimakkaammasta lakritsin mausta, sekoita joukkoon lisää jauhetta.