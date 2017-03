Kielenvievää

Karitsanliha on monelle pääsiäisruokaa. Pelkästään juhlapyhiin sitä ei kannata kuitenkaan säästää, niin maukasta lihaa se on. Juuri nyt sitä on hyvin saatavilla myös tuoreena.



Pääsiäisenä syödään usein juhlavasti, mutta sitä ennen karitsasta syntyy rento viikonloppuruoka koko perheen makuun, kun liha lisukkeineen kääräistään rullalle kaupan valmiiseen tortillalettuun.



Osta paahtopaisteja noin yksi kappale per syöjä ja ryhdy valmistelemaan lisukkeita. Karitsanlihan kumppaneiksi sopivat mahtavasti esimerkiksi sitruunalla ja valkosipulilla maustettu kastike sekä pikkelöidyt kasvikset, kuten sipulit ja kurkkusuikaleet. Paahdetut padrón-paprikat, joihin saa tulla jopa hieman mustaakin väriä, kruunaavat nautinnon.



Muista, että karitsan paahtopaistia ei tarvitse kypsentää pitkään. Se on parasta reilusti roseena.



Karitsatacot 4 annosta



valmistusaika 45 min + kurkkujen maustumisaika



Sipuli-tillikurkut: 1–2 salottisipulia



20 cm:n pätkä kurkkua



1 dl vettä



½ dl valkoviinietikkaa



1½ rkl sokeria



½ tl suolaa



1 tl sinapinsiemeniä



2 rkl tilliä hienonnettuna



Sitruunainen jogurttikastike: 1 tl sitruunankuorta raastettuna



1½–2 tl sitruunamehua



2 valkosipulinkynttä



2 dl paksua jogurttia



1 dl majoneesia



1 tl hunajaa tai ripaus sokeria



¼ tl suolaa



mustapippuria myllystä



Karitsan paahtopaistit: 4 (yhteensä noin 600 g) karitsan paahtopaistia



öljyä ja voita



suolaa, mustapippuria



Tarjoiluun: pieniä vihreitä padrón-paprikoita (pimientos de padrón)



8–12 tortillaa



salaattisekoitusta



hiutalesuolaa







Tee ensin sipuli-tillikurkut. Kuori sipulit, leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Huuhtele kurkku, puolita kahdeksi 10 cm:n palaksi ja leikkaa niistä pitkittäin viipaleita juustohöylällä. Jätä kurkun pehmeä keskiosa käyttämättä.



Mittaa kattilaan vesi, etikka, sokeri ja suola. Kiehauta niin, että sokeri ja suola liukenevat. Ota kattila liedeltä, sekoita joukkoon sinapinsiemenet ja tilli. Anna jäähtyä hetki.



Laita sipuli- ja kurkkuviipaleet kerroksittain laakeaan kannelliseen astiaan ja kaada lämmin liemi päälle. Laita kansi astiaan. Kun seos on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi, nosta rasia jääkaappiin. Anna tekeytyä vähintään neljän tunnin ajan tai seuraavaan päivään. Sekoita sipuli- ja kurkkuviipaleita kertaalleen maustumisen aikana.



Tee kastike. Pese ja kuivaa sitruuna. Raasta kuoren keltaista osaa. Purista mehu. Kuori ja hienonna valkosipuli mahdollisimman pieneksi silpuksi.



Sekoita kulhossa jogurtti, majoneesi, sitruunankuoriraaste ja sitruunamehu. Mausta hunajalla, suolalla ja mustapippurilla. Nosta jääkaappiin maustumaan ainakin puoleksi tunniksi.



Kypsennä paahtopaistit. Laita uuni kuumenemaan 150-asteiseksi. Kuumenna tilkka öljyä ja pieni nokare voita paistinpannussa. Paista paahtopaisteihin joka puolelle kaunis pintaväri kuumalla pannulla. Paista vain kaksi kerrallaan, jotta lämpö ei laske liian matalaksi. Mausta suolalla ja mustapippurilla.



Laita paistit uuniastiaan ja nosta 150-asteiseen uuniin noin 18 minuutiksi. Voit käyttää myös lihalämpömittaria: paistit kannattaa jättää reilusti punertaviksi eli niiden sisälämpötila saisi olla noin 54–56 astetta. Jos tykkäät kypsemmästä lihasta, jatka paistamista, kunnes sisälämpö on 60 astetta. Kun paistit ovat saavuttaneet valitsemasi lämmön, nosta ne uunista ja kiedo folioon 10 minuutiksi.



Sillä aikaa, kun paistit ovat foliossa, kannattaa valmistella lisukkeet. Huuhtele ja kuivaa salaatti. Poista paprikoista kannat. Kuumenna tilkka öljyä paistinpannussa hyvin kuumaksi ja paista paprikat niin, että ne saavat jopa hieman mustaa väriä. Mausta paprikat suolalla ja pippurilla. Ota jääkaapista kastike ja sipuli-kurkut esiin.



Leikkaa paistit vajaan sentin paksuiksi viipaleiksi. Lämmitä tortillaletut mikroaaltouunissa tai uunin jälkilämmössä.



Anna jokaisen syöjän koota itse annoksensa tortillaletun päälle: jogurttikastiketta, salaattia, lihaa, sipuli-kurkkuja ja paistettuja paprikoita. Päälle ripaus suolaa ja mustapippuria. Taita kääröksi ja nauti.