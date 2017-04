Kielenvievää

On taas se aika vuodesta, kun kauppalistan tärkeimmät ostokset ovat tuorehiiva, sitruunat ja fariinisokeri. On aika laittaa vappusima tekeytymään.



Samalla, kun veistelee sitruunasta ohuita suikaleita, voi miettiä perinnettä, jota siinä samalla jatkaa. Simalla on nimittäin pitkä historia. Sitä nautittiin jo 1700-luvulla pappiloiden pidoissa. Erityisen suosittua se oli 1900-luvun alussa, kun raittiusaate oli voimissaan. Tosin tuosta ajasta kerrotaan tarinoita, joiden mukaan ylioppilaiden boolin korvanneen siman joukkoon saatettiin lorauttaa pirtua.



Kaupoistakin löytyy jo hyviä pientuottajien simoja, jotka valmistetaan kotisimojen tapaan. Mutta kun siman tekee itse, saa juuri sellaista kuin haluaa. Toiset tykkäävät makeasta simasta, toiset jättävät sokeria vähemmälle ja maustavat simansa lisäksi vaikkapa inkiväärillä (esimerkiksi 3 cm:n kuorittu ja viipaloitu pala / 5 l vettä). Myös hunajaa käytetään siman maustajana – sillä voi korvata esimerkiksi osan sokerista.



Itse olen tässä asiassa uskollinen perinteelle. Teen simani aina samalla hyväksi havaitulla ohjeella. Minun mielestäni simassa saa olla sokeria, sillä kun sima käy hyvin, siihen tulee silti hyvä kirpeä yleismaku.



Perinteinen sima 5 l vettä



4 dl fariinisokeria



4 dl sokeria



2 luomusitruunaa



herneen kokoinen pala hiivaa



rusinoita







Kuumenna vesi kiehuvaksi. Lisää sokerit.



Pese sitruunat huolellisesti. Veistä kuoren keltaisesta osasta ohuita suikaleita. Poista valkoinen kuoriosa ja viipaloi sitruunat. Lisää kuorisuikaleet ja viipaleet siman joukkoon ja anna jäähtyä haaleaksi.



Liota hiivanokare nestetilkkaan ja sekoita juomaan. Anna käydä huoneenlämmössä seuraavaan päivään.



Siivilöi ja pullota sima. Pudota jokaiseen pulloon rusinoita ja siirrä pullot kylmään. Sima valmistuu viileässä noin viikossa.