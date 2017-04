Kielenvievää

Vapullani

Poimin

Sitruunadonitsit

Leipomiseen:

Paistamiseen:

Vatkaa

Lakritsitoffeekuorrutus:

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002887647.html

http://www.hs.fi/blogi/kiusauksessa/art-2000002819872.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002567574.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002565580.html

http://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000002565702.html